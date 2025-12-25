Erste Liga: négymeccses eltiltást kapott a játékvezetőt megharapó hokis

A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt.
A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.
Molnár azzal védekezett, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben”.
A fegyelmi bizottság az esetet a „hirtelen felindulás” kategóriába sorolta, a játékos klubjának pedig még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.
