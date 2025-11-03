A Washington Capitals egykori videókoordinátora lett a Fehérvár hokicsapatának új vezetőedzője – hivatalos

A Volán a múlt héten vált meg Kiss Dávid vezetőedzőtől a csapat várakozáson aluli szereplése után. A fehérváriak máris megtalálták az utódot Ted Dent személyében, akivel az idény végéig állapodtak meg. Dent korábban videókoordinátorként segítette a Washington Capitalst, de dolgozott edzőként az AHL-ben és az OHL-ben is. Európában a német ligában (DEL) is szerzett tapasztalatot.

„Ted Dent neve jól cseng az észak-amerikai profiligákban – írja bemutatásában a Fehérvár. – A kanadai szakember több, mint egy évtizeden át dolgozott a Chicago Blackhawks rendszerében, így a játékosok nevelőedzőjeként részese volt a csapat három Stanley-kupa győzelmének is: 2010-ben, 2013-ban és 2015-ben is magasba emelhette a világ legnagyobb presztízsű trófeáját. Az NHL-karrier után előbb asszisztedzőként, majd 2011 és 2017 között a Rockford IceHogs vezetőedzőjeként. Rockfordban az AHL egyik leginkább játékosfejlesztés-orientált műhelyét irányította, ahol jól látszott a keze nyoma: Dent stábján keresztül vezetett az út számos későbbi Stanley-kupa győztes és stabil NHL-játékos számára, úgy, mint Corey Crawford, Niklas Hjalmarsson, Kris Versteeg, a hátvéd Nick Leddy, valamint Viktor Svedberg, vagy Andrew Shaw, illetve a később Carolina-sztárrá érő Teuvo Teräväinen. Nem véletlen, hogy 2016-ban hároméves hosszabbítást kapott Rockfordban; addigra klubrekorder volt a mérkőzéseket és győzelmeket tekintve, a 2014–2015-ös idényben pedig franchise-csúcsokat döntött (99 pont, 46 győzelem, 22 idegenbeli siker, .651-es győzelmi arány), és öt év után bejuttatta az IceHogsot a Calder-kupa rájátszásába.”

„Minden edző gyors, kemény és versenyképes hokit vár a csapatától, ezzel én is teljesen azonosulok – mondta bemutatkozásában Dent. – Úgy szeretem felépíteni a csapatot, hogy a játékosok egymásért dolgozzanak, mindenkinek meglegyen a saját szerepe, és mindenkit megbecsüljünk. Hiszek benne, hogy mindenki hozzátesz valamit: így lehetünk igazán sikeresek. Ehhez „egy lapon kell lennünk”: világos struktúrára van szükség, ahol mindenki ugyanazt az elvet követi, és ahol a részletek és a jó szokások számítanak. Szeretném, ha azt mondanák rólunk: nehéz ellenünk játszani, versenyképesek vagyunk, mindegy, hogy egy góllal vezetünk vagy éppen ellenünk vezetnek. Legyünk kemények, birtokoljuk a korongot, ne adjunk semmit ingyen – az ellenfél dolgozzon meg a lehetőségeiért és a gólokért ellenünk. Legyünk szervezettek a jégen minden olyan szituációban, ahol ennek helye van: emberelőnyben, emberhátrányban és a korongkihozatalnál.”

„Van rálátásom a ligára: amikor Augsburgban dolgoztam, játszottunk is néhány csapata ellen, és több mérkőzést megnéztem élőben – idézi Dentet a fehérváriak közleménye. – Ennek köszönhetően nemcsak a bajnokságot, hanem a benne szereplő játékosokat – részben a múltból ismert edzőket és hokisokat is – jól ismerem. Ez egy jó minőségű, nagyra tartott liga, amelyben sok, különböző erős bajnokságokból érkező játékos szerepel. Magyarországról kevesebbet tudok: olvastam róla, utánanéztem az interneten, az ügynökömmel is beszéltem a tapasztalatairól.”

