Edzőt váltott a fehérvári jégkorongcsapat – hivatalos

Szerdán Gál Péter Pál, a fehérváriak elnöke nyilatkozott a csapat várakozáson aluli szerepléséről, hozzátéve, hogy ha szükséges, akkor változtatnak.

Csütörtökön már meg is történt az első fontosabb változás, a klub saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy már nem Kiss Dávid a vezetőedző.

A magyar szakember 2023 júliusa óta irányította a fehérváriakat, vele Magyar Kupát nyert a gárda, és indulhatott a Bajnokok Ligájában is. A csapat október 26-án 7–1-re kapott ki Linzben, és csak a 10. helyen áll, ráadásul az utóbbi négy meccsét elbukta az osztrák bázisú jégkorongligában.

A klubhonlap beszámolója szerint az új vezetőedző kinevezése várhatóan a novemberi nemzetközi szünet során megtörténik. Az átmeneti időszakban, tehát a hétvégi, Vorarlberg és Pustertal elleni mérkőzéseken az együttest ideiglenesen Tyler Dietrich másodedző irányítja, akinek munkáját Ville Suoranta kapusedző segíti.

Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatója a váltással kapcsolatban az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy nehéz döntést kellett meghozniuk, hiszen Kiss Dávid személyében egy olyan szakemberről van szó, aki a ranglétrát végigjárva jutott el az utánpótlásból a felnőtt csapat vezetőedzői posztjáig.

„A döntés nem hirtelen felindulásból történt. Sajnos, úgy néz ki, hogy az idény eleje óta akadozik a gépezet, és igazából nem sikerült beindulni a társaságnak” – fogalmazott. Mint mondta, ez volt az első lépés, a csapatnak és a stábtagoknak pedig együtt kell megtalálniuk a mostani helyzetből kivezető utat.

„Nem gondolom, hogy csodákat kellene itt most tenni ahhoz, hogy ez a dolog egy kicsit jobban működjön annál, mint ahogy eddig működött” – vélekedett az 50 éves szakember. Az utód keresése zajlik, Szélig szerint már közel járnak, de még nem tud konkrétumot mondani.

„Az idény ezen időszakában azért nincs akkora választék elérhető edzőkből, mint mondjuk az idény elején, vagy a vége felé. Megpróbáljuk az elérhető opciók közül a legjobbat kiválasztani. Nem az a fontos, hogy milyen nemzetiségű az az edző, aki érkezik. Sokkal inkább az, hogy az ő erősségei tudnak-e minket is erősíteni, vannak-e olyan jellegű tapasztalatai, amelyek nekünk most fontosak lehetnek” – összegzett az új vezetőedzővel kapcsolatban Szélig.