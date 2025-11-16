Nemzeti Sportrádió

Először kapott ki a Volán Ted Denttel a kispadján

2025.11.16. 18:59
Horváth Dominik (35) eszén négyszer jártak túl a salzburgi támadók (Fotó: RB Salzburg)
Vasárnap a magyar csapatok közül csak a Hydro Fehérvár AV19 lépett jégre az ICEHL-ben, a kék-fehérek a címvédő Salzburg otthonába látogattak. Bár akadtak jobb időszakai is a Volánnak, a Salzburg érvényesítette mezőnyfölényét, és három góllal nyert.

Az edzőváltás óta két győzelem és öt szerzett pont a Volán mérlege, a Bolzanót szétlövéssel, míg a Ferencvárost négy góllal, a rendes játékidőben győzte le a Fejér vármegyei alakulat. Ted Dent irányításával javuló formát mutat a Fehérvár, vasárnap az első idegenbeli bajnokiján állhatott a kispad mellett a kanadai szakember. A feladat nem tűnt egyszerűnek, hiszen a címvédő, a Bajnokok Ligájában a rájátszásba bejutó Red Bull Salzburg várt az együttesre. Ugyanakkor a két csapat egyszer már találkozott egymással Székesfehérváron, akkor a Volán az utolsó másodpercekben esett góllal és Horváth Dominik remek kapusteljesítményével nyerni tudott.

Úgy tűnt, az első egymás elleni mérkőzés tapasztalataira épített Dent, hiszen az irányítása alatt először kezdett Horváth a kapuban, a keretből a sérült Falus Ádámon és Ambrus Csongoron kívül ezúttal Magosi Bálint maradt ki. Alaposan bekezdett a Salzburg, sokat járt a korong a magyar harmadban, az első igazán nagy lehetőség Peter Schneider előtt adódott, de Horváth résen volt, amikor a támadó meg akarta kerülni a kaput. Az idő előrehaladtával egyre inkább kijött a szorításból a Fehérvár, ám gólt az osztrákok szereztek. A 16. percben Troy Bourke játszotta vissza a kapu mögül a lendületben érkező Florian Baltram elé a korongot, aki Horváth mamutja és a vas között belőtte a helyzetet.

A második játékrészt nagy lendülettel kezdték a felek, az első percekben Joel Messner kék vonalról eleresztett löketét blokkolták a hazaiak, Brandon Coe lépett ki a pakkal, de Horváth remekül szúrt ki a bárddal a ziccer közben. Ebben a harmadban többet támadott a Fehérvár mint az elsőben, emberelőnybe is kerültek a vendégek, de nem sikerült élni a lehetőséggel. Négy perccel a szünet előtt kettőre növelte előnyét a Salzburg, emberelőnyben Michael Raffl a szélről betörve ért bele a kapu előtt egy lövésbe, bár Messner érezte a veszélyt és a támadó nyakán volt, de nem tudta megakadályozni a gólt. Mielőtt lepergett volna az óra, még egyszer betaláltak a hazaiak, de a fehérvári kispad élt a challenge jogával, mint kiderült remek érzékkel, ugyanis hosszú videózás után kapusakadályozás miatt érvénytelenítették a találatot.

A harmadik harmad elején a salzburgiak tettek róla, hogy kétgólos hátrányban lévő Volán ne dédelgessen a felzárkózással kapcsolatos álmokat, három és fél perc alatt kétszer is betaláltak a hazaiak, először Michael Raffl, majd a testvére, Thomas is eredményes volt. Nem omlott össze a Fehérvár, és bár a Salzburg játszott fölényben, Terbócs István révén az utolsó percekben sikerült a szépítés. A Volán 4–1-es vereséggel távozott Ausztriából.

ICEHL, ALAPSZAKASZ
RED BULL SALZBURG–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)
Salzburg, 3015 néző. V: Holzer, Nikolic, Fleischmann, Weiss
SALZBURG: TOLVANEN – Stephens, Hörl / Nienhuis (2), Lewington / Robertson, Rebernig / Böhm, Kirchebner – T. RAFFL 1, Nissner, Schneider (1) / M. RAFFL 2, St. Denis (1), COE (2) / Thaler (1), BALTRAM 1, Bourke (1) / Kraus, Auer, M. Huber. Edző: Manny Viveiros
FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Andersen, MESSNER / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát (1) – Archibald, Bartalis, Cheek / Erdély, Hári, Kuralt / Kulmala, Richards, Rymsha / Mihály, Németh K., TERBÓCS 1 / Varga B. (1). Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 44–29. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – A harmad harmad legelső percében gólt kaptunk, ami nagyon fájó pillanat volt, hiszen, bár kétgólos hátrányban voltunk, úgy éreztem, meccsben vagyunk. Megbeszéltük a játéktervünket az utolsó húsz percre, de ez átíródott. Előtte emberhátrányban kaptunk gólt a játékrész végén, nehéz az ilyen szituáció, az utolsó harmadra továbbvitték a lendületet. Megtettük, amit lehetett, küzdöttünk a mérkőzés végéig.

TOVÁBBI VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
Voralberg–Linz 4–5
Villach–Vienna 3–2
Graz–Innsbruck 3–2
Olimpija Ljubljana–Klagenfurt 2–5

AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGk 
1. Pustertal Wölfe191122464–47+1739 
2. Olimpija Ljubljana19942489–59+3037 
3. Graz18835262–44+1835 
4. Klagenfurt18932457–45+1235 
5. Villach17912558–50+831 
6. Bozen Südtirol17912563–43+2031 
7. Salzburg18723652–45+728 
8. Linz1863959–58+124 
9. Fehérvár AV1919622940–61–2124 
10. FTC19614853–65–1224 
11. Vienna Capitals18522948–60–1221 
12. Innsbruck192411248–81–3315 
13. Vorarlberg192231237–72–3513 

 

Ezek is érdekelhetik