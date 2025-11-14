Először csap össze egymással az FTC és a Volán az osztrák hokiligában

Ugyanannyi pontja van a Hydro Fehérvár AV19-nek és a Ferencvárosnak, és mindkét együttes 17 alapszakaszmeccset játszott eddig az idényben az osztrák bázisú ICEHL-ben – november közepéig viszont egymással még nem mérték össze erejüket. Pénteken erre is sor kerül, a MET Arénában telt ház előtt ütközik meg egymással az eddig bukdácsoló, edzőt is váltó Volán és az ICEHL-újonc FTC.

„Nekünk, magyar játékosoknak külön motiváló, hogy a Ferencváros ellen lépünk jégre, de szerintem a légiósok is átérzik a meccs presztízsét. A Fehérvár és az FTC először találkozik egymással az osztrák bázisú ligában, ez ünnepi alkalom. Mondanom sem kell, itthon akarjuk tartani az összes pontot” – mondta Erdély Csanád, a Volán csapatkapitánya a találkozót megelőzően.

A fehérváriak szerdán a Bolzanót, a zöld-fehérek az új edző vezette, de a dél-tiroliaknál szerényebb erőkből álló Vienna Capitalst győzték le. Mindkét együttes okkal reménykedhet a pénteki sikerben, de a hazai jég talán a Volán felé billenti a mérleg nyelvét. Hogy ezen kívül mire építhetnek Székesfehérváron, arról is beszélt Erdély Csanád.

„Kezdjük hátulról: a kapusteljesítményünk nagyszerű volt a Bolzano elleni szerdai mérkőzésen, ez mindenképpen erős alapot jelent, tudunk rá építkezni. A korongkihozatalaink is jól működnek a középső játékrészben, kijuttattuk a szélsőknek a pakkot, agresszívan letámadtunk, ez is újra erősségünk lehet. Az emberelőnyös játékkal foglalkoznunk kellett csütörtökön, mert még eléggé döcögős, de ha az összes sorunk úgy játszik, mint a Bolzano ellen a második és a harmadik harmadban, akkor nem lehet gondunk.”

A Volán kispadján szétlövéses győzelemmel bemutatkozó kanadai vezetőedző, Ted Dent is szót ejtett a csapatra váró kihívásról

„Ugyanúgy készülünk az FTC ellen, mint a többi mérkőzésünkre, csütörtökön videóztunk, aztán a megbeszéléseken érintettünk néhány olyan területet, amelyben fejlődnünk kell. Ezután elkezdtük elemezni az ellenfél játékát, és összeállítjuk a játéktervünket, amellyel megpróbáljuk legyőzni. Harcolnunk kell, keményen küzdeni, csak így van lehetőségünk nyerni.”

Az osztrák liga két magyar csapata este negyed nyolctól kezdi meg a párharcát, s amelyik nyer, a tabellán előrébb zárja a játéknapot a másiknál.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

A pénteki program

18.30: Graz–Salzburg

19.15: HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM

19.15: Linz–Pustertal (olasz)

19.15: Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz)

19.15: Villach–Klagenfurt