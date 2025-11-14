Először csap össze egymással az FTC és a Volán az osztrák hokiligában
Ugyanannyi pontja van a Hydro Fehérvár AV19-nek és a Ferencvárosnak, és mindkét együttes 17 alapszakaszmeccset játszott eddig az idényben az osztrák bázisú ICEHL-ben – november közepéig viszont egymással még nem mérték össze erejüket. Pénteken erre is sor kerül, a MET Arénában telt ház előtt ütközik meg egymással az eddig bukdácsoló, edzőt is váltó Volán és az ICEHL-újonc FTC.
„Nekünk, magyar játékosoknak külön motiváló, hogy a Ferencváros ellen lépünk jégre, de szerintem a légiósok is átérzik a meccs presztízsét. A Fehérvár és az FTC először találkozik egymással az osztrák bázisú ligában, ez ünnepi alkalom. Mondanom sem kell, itthon akarjuk tartani az összes pontot” – mondta Erdély Csanád, a Volán csapatkapitánya a találkozót megelőzően.
A fehérváriak szerdán a Bolzanót, a zöld-fehérek az új edző vezette, de a dél-tiroliaknál szerényebb erőkből álló Vienna Capitalst győzték le. Mindkét együttes okkal reménykedhet a pénteki sikerben, de a hazai jég talán a Volán felé billenti a mérleg nyelvét. Hogy ezen kívül mire építhetnek Székesfehérváron, arról is beszélt Erdély Csanád.
„Kezdjük hátulról: a kapusteljesítményünk nagyszerű volt a Bolzano elleni szerdai mérkőzésen, ez mindenképpen erős alapot jelent, tudunk rá építkezni. A korongkihozatalaink is jól működnek a középső játékrészben, kijuttattuk a szélsőknek a pakkot, agresszívan letámadtunk, ez is újra erősségünk lehet. Az emberelőnyös játékkal foglalkoznunk kellett csütörtökön, mert még eléggé döcögős, de ha az összes sorunk úgy játszik, mint a Bolzano ellen a második és a harmadik harmadban, akkor nem lehet gondunk.”
A Volán kispadján szétlövéses győzelemmel bemutatkozó kanadai vezetőedző, Ted Dent is szót ejtett a csapatra váró kihívásról
„Ugyanúgy készülünk az FTC ellen, mint a többi mérkőzésünkre, csütörtökön videóztunk, aztán a megbeszéléseken érintettünk néhány olyan területet, amelyben fejlődnünk kell. Ezután elkezdtük elemezni az ellenfél játékát, és összeállítjuk a játéktervünket, amellyel megpróbáljuk legyőzni. Harcolnunk kell, keményen küzdeni, csak így van lehetőségünk nyerni.”
Az osztrák liga két magyar csapata este negyed nyolctól kezdi meg a párharcát, s amelyik nyer, a tabellán előrébb zárja a játéknapot a másiknál.
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
A pénteki program
18.30: Graz–Salzburg
19.15: HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM
19.15: Linz–Pustertal (olasz)
19.15: Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz)
19.15: Villach–Klagenfurt
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Pustertal
17
11
2
1
3
61–42
+19
38
|2. Ljubljana
17
8
4
2
3
83–53
+30
34
|3. Klagenfurt
16
8
3
2
3
50–38
+12
32
|4. Bozen
16
9
1
2
4
62–39
+23
31
|5. Graz
16
6
3
5
2
55–41
+14
29
|6. Salzburg
16
6
2
3
5
47–40
+7
25
|7. Villach
15
7
1
2
5
50–46
+4
25
|8. FTC
17
5
1
4
7
49–58
–9
21
|9. Fehérvár
17
5
2
2
8
34–56
–22
21
|10. Linz
16
5
2
–
9
52–53
–1
19
|11. Vienna
16
4
2
2
8
43–55
–12
18
|12. Innsbruck
17
2
4
1
10
44–75
–31
15
|13. Vorarlberg
18
2
2
3
11
33–67
–34
13