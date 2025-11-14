Nemzeti Sportrádió

Először csap össze egymással az FTC és a Volán az osztrák hokiligában

2025.11.14. 12:11
null
Erdély Csanádék a Ferencváros ellen lépnek jégre az osztrák hokiligában (Fotó: Dömötör Csaba)
Presztízscsata előtt: az azonos pontszámmal álló Fehérvár és az FTC először találkozik egymással az osztrák jégkorongligában.

Ugyanannyi pontja van a Hydro Fehérvár AV19-nek és a Ferencvárosnak, és mindkét együttes 17 alapszakaszmeccset játszott eddig az idényben az osztrák bázisú ICEHL-ben – november közepéig viszont egymással még nem mérték össze erejüket. Pénteken erre is sor kerül, a MET Arénában telt ház előtt ütközik meg egymással az eddig bukdácsoló, edzőt is váltó Volán és az ICEHL-újonc FTC.

„Nekünk, magyar játékosoknak külön motiváló, hogy a Ferencváros ellen lépünk jégre, de szerintem a légiósok is átérzik a meccs presztízsét.  A Fehérvár és az FTC először találkozik egymással az osztrák bázisú ligában, ez ünnepi alkalom. Mondanom sem kell, itthon akarjuk tartani az összes pontot” – mondta Erdély Csanád, a Volán csapatkapitánya a találkozót megelőzően. 

A fehérváriak szerdán a Bolzanót, a zöld-fehérek az új edző vezette, de a dél-tiroliaknál szerényebb erőkből álló Vienna Capitalst győzték le. Mindkét együttes okkal reménykedhet a pénteki sikerben, de a hazai jég talán a Volán felé billenti a mérleg nyelvét. Hogy ezen kívül mire építhetnek Székesfehérváron, arról is beszélt Erdély Csanád.

„Kezdjük hátulról: a kapusteljesítményünk nagyszerű volt a Bolzano elleni szerdai mérkőzésen, ez mindenképpen erős alapot jelent, tudunk rá építkezni. A korongkihozatalaink is jól működnek a középső játékrészben, kijuttattuk a szélsőknek a pakkot, agresszívan letámadtunk, ez is újra erősségünk lehet. Az emberelőnyös játékkal foglalkoznunk kellett csütörtökön, mert még eléggé döcögős, de ha az összes sorunk úgy játszik, mint a Bolzano ellen a második és a harmadik harmadban, akkor nem lehet gondunk.” 

A Volán kispadján szétlövéses győzelemmel bemutatkozó kanadai vezetőedző, Ted Dent is szót ejtett a csapatra váró kihívásról

„Ugyanúgy készülünk az FTC ellen, mint a többi mérkőzésünkre, csütörtökön videóztunk, aztán a megbeszéléseken érintettünk néhány olyan területet, amelyben fejlődnünk kell. Ezután elkezdtük elemezni az ellenfél játékát, és összeállítjuk a játéktervünket, amellyel megpróbáljuk legyőzni. Harcolnunk kell, keményen küzdeni, csak így van lehetőségünk nyerni.” 

Az osztrák liga két magyar csapata este negyed nyolctól kezdi meg a párharcát, s amelyik nyer, a tabellán előrébb zárja a játéknapot a másiknál. 

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
A pénteki program
18.30: Graz–Salzburg
19.15: HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM
19.15: Linz–Pustertal (olasz)
19.15: Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz)
19.15: Villach–Klagenfurt

AZ ÁLLÁS

M

GY

HGY

HV

V

L–K  

Gk

P

  1. Pustertal

17

11

2

1

3

61–42

+19

38

  2. Ljubljana

17

8

4

2

3

83–53

+30

34

  3. Klagenfurt

16

8

3

2

3

50–38

+12

32

  4. Bozen 

16

9

1

2

4

62–39

+23

31

  5. Graz

16

6

3

5

2

55–41

+14

29

  6. Salzburg

16

6

2

3

5

47–40

+7

25

  7. Villach

15

7

1

2

5

50–46

+4

25

  8. FTC

17

5

1

4

7

49–58

–9

21

  9. Fehérvár 

17

5

2

2

8

34–56

–22

21

10. Linz

16

5

2

9

52–53

–1

19

11. Vienna

16

4

2

2

8

43–55

–12

18

12. Innsbruck

17

2

4

1

10

44–75

–31

15

13. Vorarlberg

18

2

2

3

11

33–67

–34

13

 

 

Ezek is érdekelhetik