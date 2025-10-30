„Rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól” – a Volán menesztett edzője

Kiss Dávid 2023 nyara óta vezetőedzőként segítette a kék-fehéreket. Az elmúlt bő két évben történelmi alapszakaszt is produkált a Volán, valamint szerepelhetett a Bajnokok Ligájában. A tavalyi idény is jól indult, ám a kulcsemberek kiesését végül nem bírta el az együttes. A most futó évadra keveset változott a keret, ellenben az eredményesség és a mutatott játék nem akart összeállni.

„Nagyon sok részsikert értünk el az elmúlt években, pontrekordokat döntögettünk, Bajnokok Ligájában szerepelhettünk, de a hőn áhított végcélt nem tudtuk elérni. Bízom benne, hogy egyszer ez a klub és ez a város megérheti majd ezt – mondta Kiss Dávid lapunknak. – Vállalom a felelősséget, próbálkoztam kihozni az idényből és a lehetőségekből a legjobbat, kaptam elegendő türelmet is a vezetőségtől, de döntéseket kellett hozni, sajnos ez így alakult. Természetesen bármennyire is meglepő lehet a hír, valahol számítottam rá, hogy a jelenlegi szereplésünknek lesznek következményei. Ha nem megy a szekér, akkor távozni kell, ezzel tisztában voltam akkor is, amikor elvállaltam a vezetőedzői megbízatást, ilyen az edzői szakma.”

A 35 éves szakembernek ez volt az első vezetőedzői megbízása, nem élt meg még ilyen szituációt, de ebből is megpróbálja hosszú távon a lehető legtöbbet kihozni.

„Nagyon sok érzés kavarog bennem, rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól, ez jól esik. Törnek elő az emlékek, de nem is a nagy eredmények, hanem inkább a napi rutinok, beszélgetések, csapatépítő programok, ezek a dolgok hirtelen véget érnek. Nagyon friss az egész, de ez az edzői szakma része, ez az első alkalom, hogy felmondták a szerződésem. Ebből is próbálok erősebben kijönni és tovább vinni, amit lehet. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik mindig mögöttünk állnak, kérem őket, továbbra is tartsanak ki a csapat mellett, jobbra fordul majd a szereplés. Ez egy nehezebb időszak, de máskor is éltek már meg együtt ilyet, ezúttal is következnek majd jobb időszakok. Most van igazán szükség a szurkolókra, akiknek szívügye a fehérvári klub.”