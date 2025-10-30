Nemzeti Sportrádió

„Rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól” – a Volán menesztett edzője

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 17:14
null
Kiss Dávid távozott a Hydro Fehérvártól (Fotó: Török Attila)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 osztrák hokiliga ICEHL Kiss Dávid Fehérvár AV19
Amint arról beszámoltunk, távozik a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatától Kiss Dávid vezetőedző. A szakember távozásáról és a szurkolók által nyújtott támogatásról is beszélt lapunknak.

Kiss Dávid 2023 nyara óta vezetőedzőként segítette a kék-fehéreket. Az elmúlt bő két évben történelmi alapszakaszt is produkált a Volán, valamint szerepelhetett a Bajnokok Ligájában. A tavalyi idény is jól indult, ám a kulcsemberek kiesését végül nem bírta el az együttes. A most futó évadra keveset változott a keret, ellenben az eredményesség és a mutatott játék nem akart összeállni.

„Nagyon sok részsikert értünk el az elmúlt években, pontrekordokat döntögettünk, Bajnokok Ligájában szerepelhettünk, de a hőn áhított végcélt nem tudtuk elérni. Bízom benne, hogy egyszer ez a klub és ez a város megérheti majd ezt – mondta Kiss Dávid lapunknak. – Vállalom a felelősséget, próbálkoztam kihozni az idényből és a lehetőségekből a legjobbat, kaptam elegendő türelmet is a vezetőségtől, de döntéseket kellett hozni, sajnos ez így alakult. Természetesen bármennyire is meglepő lehet a hír, valahol számítottam rá, hogy a jelenlegi szereplésünknek lesznek következményei. Ha nem megy a szekér, akkor távozni kell, ezzel tisztában voltam akkor is, amikor elvállaltam a vezetőedzői megbízatást, ilyen az edzői szakma.”

A 35 éves szakembernek ez volt az első vezetőedzői megbízása, nem élt meg még ilyen szituációt, de ebből is megpróbálja hosszú távon a lehető legtöbbet kihozni.

„Nagyon sok érzés kavarog bennem, rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól, ez jól esik. Törnek elő az emlékek, de nem is a nagy eredmények, hanem inkább a napi rutinok, beszélgetések, csapatépítő programok, ezek a dolgok hirtelen véget érnek. Nagyon friss az egész, de ez az edzői szakma része, ez az első alkalom, hogy felmondták a szerződésem. Ebből is próbálok erősebben kijönni és tovább vinni, amit lehet. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik mindig mögöttünk állnak, kérem őket, továbbra is tartsanak ki a csapat mellett, jobbra fordul majd a szereplés. Ez egy nehezebb időszak, de máskor is éltek már meg együtt ilyet, ezúttal is következnek majd jobb időszakok. Most van igazán szükség a szurkolókra, akiknek szívügye a fehérvári klub.”

Jégkorong
7 órája

Edzőt váltott a fehérvári jégkorongcsapat – hivatalos

A nemzetközi szünet előtti túrán Tyler Dietrich irányítja az együttest.


 

 

Hydro Fehérvár AV19 osztrák hokiliga ICEHL Kiss Dávid Fehérvár AV19
Legfrissebb hírek

Edzőt váltott a fehérvári jégkorongcsapat – hivatalos

Jégkorong
7 órája

ICEHL: a Ljubljana legyőzte a Ferencvárost a Tüskecsarnokban

Jégkorong
20 órája

A Fehérvár AV19 elnöke a gyengébb szereplésről: Amennyiben szükséges, változtatunk

Jégkorong
Tegnap, 12:09

Kiss Dávid: Ez elfogadhatatlan teljesítmény volt

Jégkorong
2025.10.28. 16:27

Osztrák hokiliga: az FTC szétlövésben vesztett, a Fehérvár hét gólt kapott Linzben

Jégkorong
2025.10.26. 17:43

Terbócs István szerint három pontot érdemelt volna a Fehérvár

Jégkorong
2025.10.25. 11:25

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.10.24. 22:22

Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros

Jégkorong
2025.10.19. 19:54
Ezek is érdekelhetik