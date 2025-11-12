Nemzeti Sportrádió

Szétlövéses sikerrel mutatkozott be Ted Dent a Volán kispadján

M. B.M. B.
2025.11.12. 22:15
Fotó: FB/Hydro Fehérvár AV19
Az új vezetőedzővel, Ted Denttel a cserepadon hosszabbítás után 3–2-re győzött a Hydro Fehérvár AV19 a vendég Bolzano ellen az osztrák jégkorongliga (ICEHL) szerdai fordulójában. Ezt megelőzően a Ferencváros ugyancsak hazai pályán 2–1-re felülmúlta a Vienna Capitalst.

AZ ÚJ SEPRŰ jól seper-e? A sport világában ez örök kérdés az edzőváltások kapcsán, és Fehérváron is ezen tanakodtak a szurkolók a kezdés előtt. Ted Dent szerda este a Bolzano ellen debütált a kék-fehérek kispadján, az új szakembernek csupán néhány edzése volt feltérképezni a keretet, így szép kihívás előtt állt ő és a játékosok is.

Óvatos iramban kezdtek a felek, Justin Richards révén a hazaiak előtt adódott a nagyobb lehetőség az első percekben, de az éles szögből leadott próbálkozást Samuel Harvey magabiztosan hárította. Később Daniel Mantenuto csapott le a kapu előtérében egy árván hagyott korongra, ám csak beleszúrni tudott, így Rasmus Reijolának is könnyebb dolga volt. Nem játszott jól a Fehérvár, a támadásépítés nehézkesnek látszódott, azonban edzőváltás után ez benne lehet a játékban. Amire már nem számíthattak a szurkolók, hogy emberelőnyben kap gólt a Fehérvár: hét perccel a szünet előtt lefordultak az olaszok, Bryce Misley pedig kilőtte az alsó sarkot. 

Kicsit nagyobb iramban kezdték a csapatok a középső felvonást, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, de a két kapuvédő résen volt. A Volán újabb emberelőnyében majdnem megint kiugrottak a vendégek, ám egy védő még bele tudott piszkálni az átadásba. A kihagyott fórt követően öt az öt ellen már jobban festett a játék képe magyar szempontból, újabb gólt azonban a Bolzano szerzett, csakhogy videózás után a játékvezetők a kapus akadályozása miatt érvénytelenítették a találatot. A harmad közepén egyenlített a Fehérvár, Erdély Csanád vágta be közelről a pakkot az olaszok kapujába. Sokan már elkönyvelték, hogy negyven perc után 1–1-gyel zárnak a csapatok, de 25 másodperccel a szünet előtt Drake Rymsha betalált.

Nem sokáig vezetett a Volán, a harmadik játékrész elején egy lendületes ellenakcióban Matt Bradley egalizált. Kiegyenlített játék zajlott a jégen, helyzetek mindkét kapu előtt adódtak. Végül a rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, a szétlövésből pedig Reijola vezérletével a Fehérvár jött ki jobban, így Ted Dent győzelemmel mutatkozott be a Volán kispadján. 

Elrontotta Constantine bemutatkozását az FTC

A debütálások mérkőzése volt a Ferencváros és a Vienna Capitals összecsapása. A Fradinál két légiós is először kapott szerepet – Green Gordon az első, Marek Hudec a második sorban –, a bécsiek kispadján pedig először láthattuk a Csíkszeredától viharos körülmények között távozó Kevin Constantine-t. 

Első emberfórjából rögtön vezetést szerzett a Capitals, és – bár csak néhány napja edzi a csapatot – már most fel lehetett itt-ott fedezni az amerikai tréner keze nyomát, különösen a korongszerzéseket követő gyors letámadások hasonlítottak arra, ahogy a Csíkszereda csinálta az előző idényben. A Fradi még az első játékrészben egyenlített, majd egy gyengébb középső harmadot követően a vezetést is megszerezte, végül hazai pályán 2–1-re legyőzte riválisát; a zöld-fehérek egyik legjobbja Laskawy Ferenc volt. 

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák) 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)
Tüskecsarnok, 1203 néző. V: Hlavaty (osztrák), Piragic (horvát), Konc (szlovák), Weiss (osztrák). 
FTC: BÁLIZS – Bengtsson 1, Hadobás / Marek, Lindgren / Tóth Gergely, HORVÁTH M. / Seregély Máté, Tóth Richárd – Shaw (1), Coulter, Gordon (1) / LASKAWY 1, Kestilä (1), Tammela / Mihalik A., Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy Krisztián, Molnár D. Edző: Timo Saarikoski 
VIENNA: COWLEY – Hackl, Nogier / C. HULTS (1), Bourque / Wolf, Lindner / Koschek, Gazzola (1) – M. Hults, Vey, Gregoire / Souch, Wallner, Richter / Antonitsch, Kromp, Lanzinger 1 / Theirich, Preiser, Franklin. Edző: Kevin Constantine
Kapura lövések: 30–25. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/1.
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski:
Kevin Constantine: – Az első tíz percben pontosan úgy játszott a csapat, ahogy vártuk. Láthattuk, hogy az új játékstílushoz nem lehet rögtön hozzászokni, ehhez idő kell. Aztán egészen jól játszottunk, különösen a második harmadban, számos helyzetünk volt, de az ellenfél kapusa nagyszerűen teljesített. Az utolsó játékrészre többgólos előnybe kellett volna kerülnünk. 

Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz) 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után
MET Aréna, 3039 néző. V: Nagy A., Rezek (szlovén), Riecken (osztrák), Váczi D. 
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Messner / STIPSICZ, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Mihály Á., Horváth Donát – Archibald, Bartalis I. 1, Cheek / Erdély Cs. 1, HÁRI J. (1), Kuralt (1) / Kulmala (1), Richards, Rymsha 1 / Magosi, Németh K., TERBÓCS (1). Edző: Ted Dent 
BOLZANO: Harvey – Gildon (1), Seed / Miglioranzi, Samuelsson / VALENTINE (1), Larcher – Misley 1, Mantenuto, Frigo / Schneider, Gersich, Gazley / FRANK, Bradley 1, Marchetti (1) / Pollock, McClure. Edző: Kurt Kleinendorst
Kapura lövések: 34–41. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 1/0.
MESTERMÉRLEG
Ted Dent:
Kurt Kleinendorst:

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Pustertal Wölfe171121361–42+1938
2. Olimpija Ljubljana17842383–53+3034
3. Klagenfurt16832350–38+1232
4. Bozen Südtirol16912462–39+2331
5. Graz16635255–41+1429
6. Salzburg16623547–40+725
7. Villach15712550–46+425
8. FTC17514749–58–921
9. Fehérvár AV1917522834–56–2221
10. Linz1652952–53–119
11. Vienna Capitals16422843–55–1218
12. Innsbruck172411044–75–3115
13. Vorarlberg182231133–67–3413

 

 

