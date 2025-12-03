Milánó 2026: az NHL elnöke aggódik a hokitorna miatt

„A munkálatok folynak, nemcsak az épületen, hanem a jégpályán is. Mindent nyomon követünk, de nincs semmilyen ráhatásunk. Ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Jégkorongszövetség hatásköre” – mondta Bettman az ESPN amerikai hírportálnak, miután részt vett az NHL-es klubvezetők szokásos hó eleji értekezletén.

Hozzátette: az NHL „rendszeresen kap garanciákat” a NOB-tól és az IIHF-től, hogy „minden rendben lesz”, mire a csapatok a helyszínre érkeznek.

A nagy hokis csarnokban, a 16 ezer férőhelyes Santagiulia Arénában még javában tart az építkezés, noha az eredeti tervek szerint már itt rendezték volna a jövő héten esedékes junior (U20) divízió 1/B-világbajnokságot – amelyen egyébként a magyar válogatott is érdekelt –, ám ezt áthelyezték a kisebb hokis csarnokba, a Rho Fierába.

Amint azt a kanadai válogatott egyik edzője, Pete DeBoer megjegyezte: számukra rossz hír az is, hogy ha elkészül a pálya, akkor is az NHL-es szabványnál 90-120 centiméterrel rövidebb lesz. Hozzátette: nem érti, miként fordulhat ez elő, még ha nem is hatalmas az eltérés.

A kanadai média szerint az NHL-es illetékesek nem értik, miként fordulhatott elő a beruházás során ilyen jelentős lemaradás, illetve az, hogy a jégpálya nem lesz megfelelő méretű. Azt is találgatják, mi történik akkor, hogy ha az aréna nem készül el időben, vagy nem lesz megfelelő. Nem tartják kizártnak, hogy a 2006-os torinói olimpia helyszínére vinnék át a férfi hokistornát vagy egy közeli svájci városba, és végső soron azt sem, hogy az NHL-es játékosokat mégsem engedik indulni az olimpián, vagy már most, vagy a következő játékokon, amelyeknek nem Észak-Amerika ad otthont.

Az olasz szervezők – részben az NHL-es aggodalomra reagálva – szerdán hangsúlyozták, a Santagiulia Arénában lesz az olimpiai hokitorna, és január 9. és 11. között megrendezik benne a tesztversenyt.

Az ötkarikás hokitornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt, és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak. A milánói-cortinai olimpia az első a 2014-es után, amelyen az NHL-es sztárok is pályára léphetnek, a 2018-as pjongcsangi és a 2022-es pekingi játékokat nélkülük rendezték.