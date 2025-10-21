Erste Liga: felkartöréssel műtötték a DEAC csatárát

A Debreceni Egyetem csapata vasárnap 4–0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék otthonában, ám Mihalik Gergő számára keserédes volt a siker, miután a 20 éves csatár számára már az első harmadban véget ért a bajnoki – mint kiderült, a felnőtt válogatottban is bemutatkozó hokis felkartörést szenvedett.

„Nagy sebességgel mentem kapura, és a lövés után kaptam egy lökést az ellenféltől – elevenítette fel a történteket a klub honlapján az előző idényben a játékos. – A palánknak csapódtam, és egyből éreztem, hogy baj van.”

Mihalik hosszabb ideig biztosan nem gyarapítja 106 Erste Liga-mérkőzéseinek számát, mivel a csarnokból a miskolci kórházba szállították, hétfő este pedig már megoperálták Debrecenben.

„Az orvosok szerint gyorsabb lesz a felépülés, ha betesznek egy lemezt a karomba, de egyelőre nem lehet tudni, mennyi kihagyás vár rám” – mondta.

Hozzátette, a szezon egy részéről lemarad, de elképzelhető, hogy a tavasszal a rájátszásra már újra játszhat. A csatár ebben az idényben 11 mérkőzésen egy gólt szerzett, adott két gólpasszt. A DEAC 4 győzelemmel és 7 vereséggel az ötödik helyen áll a tabellán.