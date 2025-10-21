Erste Liga: felkartöréssel műtötték a DEAC csatárát

A Debreceni Egyetem csapata vasárnap 4–0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék otthonában, ám Mihalik Gergő számára keserédes volt a siker, miután a 20 éves csatár számára már az első harmadban véget ért a bajnoki – mint kiderült, a felnőtt válogatottban is bemutatkozó hokis felkartörést szenvedett.
„Nagy sebességgel mentem kapura, és a lövés után kaptam egy lökést az ellenféltől – elevenítette fel a történteket a klub honlapján az előző idényben a játékos. – A palánknak csapódtam, és egyből éreztem, hogy baj van.”
Mihalik hosszabb ideig biztosan nem gyarapítja 106 Erste Liga-mérkőzéseinek számát, mivel a csarnokból a miskolci kórházba szállították, hétfő este pedig már megoperálták Debrecenben.
„Az orvosok szerint gyorsabb lesz a felépülés, ha betesznek egy lemezt a karomba, de egyelőre nem lehet tudni, mennyi kihagyás vár rám” – mondta.
Hozzátette, a szezon egy részéről lemarad, de elképzelhető, hogy a tavasszal a rájátszásra már újra játszhat. A csatár ebben az idényben 11 mérkőzésen egy gólt szerzett, adott két gólpasszt. A DEAC 4 győzelemmel és 7 vereséggel az ötödik helyen áll a tabellán.
|Az ERSTE LIGA ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyergyói Hoki Klub
|9
|9
|–
|–
|–
|53–15
|+38
|27
|2. Corona Brasov
|11
|7
|–
|–
|4
|39–34
|+5
|21
|3. UTE
|8
|5
|1
|–
|2
|35–26
|+9
|17
|4. Sport Club Csíkszereda
|10
|4
|1
|1
|4
|30–29
|+1
|15
|5. DEAC
|11
|4
|–
|3
|4
|33–30
|+3
|15
|6. FEHA19
|10
|4
|–
|1
|5
|25–33
|–8
|13
|7. DVTK Jegesmedvék
|10
|3
|1
|–
|6
|27–35
|–8
|11
|8. Budapest Jégkorong Akadémia
|9
|2
|1
|–
|6
|25–34
|–9
|8
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|10
|1
|1
|–
|8
|27–58
|–31
|5