Erste Liga: felkartöréssel műtötték a DEAC csatárát

2025.10.21. 16:53
Mihalik Gergő (fehér mezben) hosszabb kihagyásra kényszerül (Fotó: Dömötör Csaba)
Mihalik Gergő DEAC Erste Liga
Eltört Mihalik Gergő, a jégkorong Erste Ligában szereplő DEAC játékosának jobb felkarja, amelyet hétfő este megműtöttek Debrecenben.

A Debreceni Egyetem csapata vasárnap 4–0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék otthonában, ám Mihalik Gergő számára keserédes volt a siker, miután a 20 éves csatár számára már az első harmadban véget ért a bajnoki – mint kiderült, a felnőtt válogatottban is bemutatkozó hokis felkartörést szenvedett.

„Nagy sebességgel mentem kapura, és a lövés után kaptam egy lökést az ellenféltől – elevenítette fel a történteket a klub honlapján az előző idényben a játékos. – A palánknak csapódtam, és egyből éreztem, hogy baj van.”

Mihalik hosszabb ideig biztosan nem gyarapítja 106 Erste Liga-mérkőzéseinek számát, mivel a csarnokból a miskolci kórházba szállították, hétfő este pedig már megoperálták Debrecenben.

„Az orvosok szerint gyorsabb lesz a felépülés, ha betesznek egy lemezt a karomba, de egyelőre nem lehet tudni, mennyi kihagyás vár rám” – mondta.

Hozzátette, a szezon egy részéről lemarad, de elképzelhető, hogy a tavasszal a rájátszásra már újra játszhat. A csatár ebben az idényben 11 mérkőzésen egy gólt szerzett, adott két gólpasszt. A DEAC 4 győzelemmel és 7 vereséggel az ötödik helyen áll a tabellán.

Az ERSTE LIGA ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Gyergyói Hoki Klub9953–15+3827 
2. Corona Brasov117439–34+521 
3. UTE851235–26+917 
4. Sport Club Csíkszereda10411430–29+115 
5. DEAC1143433–30+315 
6. FEHA191041525–33–813 
7. DVTK Jegesmedvék1031627–35–811 
8. Budapest Jégkorong Akadémia921625–34–9
9. Dunaújvárosi Acélbikák1011827–58–31

 

 

