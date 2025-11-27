Jégkorong MK: a Debrecen ellen folytatja a FEHA19

A FEHA19 a Debrecennel, a Budapest Jégkorong Akadémia HC pedig a miskolciakkal találkozik a férfi jégkorong Magyar Kupa negyedik fordulójában, amelynek tétje a négyes döntőbe jutás.
A magyar szövetség honlapjának csütörtöki híradása szerint a székesfehérváriak – akik az előző körben az Újpestet búcsúztatták drámai csatában – és a fővárosiak játsszák majd otthon a párharcok visszavágóit a DEAC, illetve a DVTK Jegesmedvék ellen.
Az első mérkőzéseket december 17-én, a visszavágókat január 6-án rendezik.
A január 31-én és február 1-jén sorra kerülő négyes döntőnek – amelynek a helyszínét később jelölik ki – automatikusan tagja az osztrák ligában szereplő, kupacímvédő Ferencváros és a Hydro Fehérvár AV19.
