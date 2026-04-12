Ligue 1: Negóék elhoztak egy pontot Nizzából

R. P.R. P.
2026.04.12. 19:46
Ligue 1 Nego Loic Le Havre
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 29. fordulójában a Le Havre 1–1-es döntetlent játszott a Nice vendégeként, míg a Lille 4–0-ra megverte idegenben a közel egy félidőt emberhátrányban játszó Toulouse-t.

 

A Nice és a Le Havre csatája a kiesés elleni csata miatt volt fontos. Az 1–1-gyel még egyik csapat sem lélegezhet fel véglegesen. Nego Loic a 85. percben állt be a vendégeknél.

FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Nice–Le Havre 1–1 (Abdi 59., ill. Samatta 41.)
Toulouse–Lille 0–4 (Meunier 23., Perradu 50., Fernandez-Pardo 55., Giroud 88.)
Kiállítva: McKenzie (48., Toulouse)
20.45: Lyon–Lorient

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Auxerre–Nantes 0–0
Rennes–Angers 2–1 (Louer 12. – öngól, Al-Tamari 25., ill. P. Peter 65.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)
Olympique Marseille–Metz 3–1 (Aubameyang 13., Igor Paixao 48., H. J. Traoré 90+3., ill. Citaisvili 49.)
Május 13., szerda (halasztás miatt)
Lens–Paris SG
Brest–Strasbourg

AZ ÁLLÁS 
1. Paris SG27203461–23+38 63 
2. Lens28192754–27+27 59 
3. Lille29165849–34+15 53 
4. Marseille29164955–37+18 52 
5. Rennes29148749–41+8 50 
6. Monaco291541050–43+7 49 
7. Lyon28146840–29+11 48 
8. Strasbourg28127946–34+12 43 
9. Lorient28911838–42–4 38 
10. Toulouse291071239–3937 
11. Brest281061237–43–6 36 
12. Paris FC298111036–42–6 35 
13. Angers29961425–39–14 33 
14. Le Havre296111224–37–13 29 
15. Nice29771534–55–21 28 
16. Auxerre29591523–37–14 24 
17. Nantes28471724–45–21 19 
18. Metz29362026–63–37 15 

 

 

Ligue 1 Nego Loic Le Havre
