A PSG „szeszélyei" nyomtak többet a latban? A Lens elleni bajnoki halasztása mellett döntött az LFP

2026.03.26. 13:26
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Ligue 1) szervező profi labdarúgóliga (LFP) a hivatalos honlapján közölte, hogy egyhangú szavazás után elhalasztotta a bajnokság 29. fordulójában eredetileg április 11., ill. 12-ére kiírt Lens–Paris Saint-Germain, Brest–Strasbourg összecsapásokat.

Az LFP közleménye azzal indokolta a döntést, hogy stratégiai célként támogatniuk kell a francia klubokat abban, hogy a Ligue 1 megőrizze 5. helyét az UEFA koefficiens-táblázatán, s a továbbiakban is négy csapatot indítson a Bajnokok Ligájában. A liga vezetősége (élve a szabályok adta lehetőséggel) annak ellenére döntött így, hogy a Lens nyilvánosan tiltakozott a halasztás ellen. 

Mint ismert, a PSG a Bajnokok Ligája negyeddöntőiben a Liverpool, míg a Strasbourg a Konferencialigában a Mainz ellen lép pályára a legjobb nyolc között, s így mindkét csapat egy egész hetet pihenhet a két mérkőzés között.

A két bajnoki mérkőzést május 13-án, egy szerdai napon pótolják – olvasható a közleményben.

Francia labdarúgás
2026.03.24. 10:12

Nem ment bele a halasztásba a Lens, így nem pihenhet a PSG a Liverpool elleni meccsek között

A párizsiaknak korábban, a Chelsea elleni párharc során sikerült átütemezni – akkor a Nantes belement a változtatásba.

 

