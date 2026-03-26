A PSG „szeszélyei” nyomtak többet a latban? A Lens elleni bajnoki halasztása mellett döntött az LFP

Az LFP közleménye azzal indokolta a döntést, hogy stratégiai célként támogatniuk kell a francia klubokat abban, hogy a Ligue 1 megőrizze 5. helyét az UEFA koefficiens-táblázatán, s a továbbiakban is négy csapatot indítson a Bajnokok Ligájában. A liga vezetősége (élve a szabályok adta lehetőséggel) annak ellenére döntött így, hogy a Lens nyilvánosan tiltakozott a halasztás ellen.

Mint ismert, a PSG a Bajnokok Ligája negyeddöntőiben a Liverpool, míg a Strasbourg a Konferencialigában a Mainz ellen lép pályára a legjobb nyolc között, s így mindkét csapat egy egész hetet pihenhet a két mérkőzés között.

A két bajnoki mérkőzést május 13-án, egy szerdai napon pótolják – olvasható a közleményben.