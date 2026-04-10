Meglepetés a fővárosban, a Paris FC alaposan elpáholta a Monacót

M. B.M. B.
2026.04.10. 21:05
Immobile (jobbra) és Koleosho (balra) is bevette a Monaco kapuját (Fotó: FB/Paris FC)
AS Monaco Ligue 1 Paris FC Monaco
A Paris FC 4–1-re verte a vendég Monacót a francia élvonabeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 29. fordulójának pénteki nyitányán.

Nagyon bekezdett a mérkőzés elején a Paris FC, a 4. percben Moses Simon hosszú labdáját Jonathan Ikoné juttatta a kapuba, majd négy perccel később Munetsi centerezésére érkezett Ciro Immobile, s 12 méterről a léc alá bombázott. Ezzel nem volt vége a fővárosi gólparádénak, a játékrész derekán egy kontra végén a veterán olasz csatár volt az előkészítő, s az ő passzából szerezte saját maga második, csapata harmadik találatát Ikoné. A hercegségbeliek válasza a 36. percben érkezett, Bamba ütempasszából Folarin Balogun került ziccerbe, s az amerikai támadó élt a lehetőséggel, így kétgólos hazai előnnyel fordultak a csapatok. 

A szünet után a labdabirtoklási fölény dacára nem került közelebb az egyenlítéshez a Monaco, s ezt újabb góllal büntették a párizsiak:  a 71. percben egy rossz helyre kifejelt labdára a csereként beálló Luca Koleosho csapott le, kettőt tolt rajta, majd 18 méterről elemi erővel ágyúzott a bal felső sarokba. Ezzel a meccs érdemi része véget is ért: a Paris FC meglepően simán verte meg a Monacót, s sorozatban a hetedik bajnoki meccsén maradt veretlen. 4–1

FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)

Később
21.05: Olympique Marseille–Metz

SZOMBAT
19.00: Auxerre–Nantes
21.05: Rennes–Angers

VASÁRNAP
17.15: Nice–Le Havre
17.15: Toulouse–Lille
20.45: Lyon–Lorient

Május 13., szerda (halasztás miatt)
Lens–Paris SG 
Brest–Strasbourg

A LIGUE 1 ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

  2. Lens

28

19

2

7

54–27

+27 

59 

  3. Lille

28

15

5

8

45–34

+11 

50 

  4. Marseille

28

15

4

9

52–36

+16 

49 

  5. Monaco

29

15

4

10

50–43

+7 

49 

  6. Lyon

28

14

6

8

40–29

+11 

48 

  7. Rennes

28

13

8

7

47–40

+7 

47 

  8. Strasbourg

28

12

7

9

46–34

+12 

43 

  9. Lorient

28

9

11

8

38–42

–4 

38 

10. Toulouse

28

10

7

11

39–35

+4 

37 

11. Brest

28

10

6

12

37–43

–6 

36 

12. Paris FC

29

8

11

10

36–42

–6 

35 

13. Angers

28

9

6

13

24–37

–13 

33 

14. Le Havre

28

6

10

12

23–36

–13 

28 

15. Nice

28

7

6

15

33–54

–21 

27 

16. Auxerre

28

5

8

15

23–37

–14 

23 

17. Nantes

27

4

6

17

24–45

–21 

18 

18. Metz

28

3

6

19

25–60

–35 

15 

 

 

AS Monaco Ligue 1 Paris FC Monaco
Legfrissebb hírek

Fontos tripla az utolsó pillanatokban, nyert a Monaco a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.04.08. 23:24

Az Auxerre ellen játszott döntetlent a Loic Negóval felálló Le Havre; a Monaco legyőzte a Marseille-t

Francia labdarúgás
2026.04.05. 22:50

A gólvágója kidőlt, de nélküle is folytatta jó sorozatát a Strasbourg a francia bajnokságban

Francia labdarúgás
2026.04.04. 23:03

Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t

Francia labdarúgás
2026.04.03. 22:44

A PSG „szeszélyei” nyomtak többet a latban? A Lens elleni bajnoki halasztása mellett döntött az LFP

Francia labdarúgás
2026.03.26. 13:26

A választásokkal új fejezet nyílhat a PSG költözésének ügyében

Francia labdarúgás
2026.03.24. 14:34

Otthon vesztett rangadót a Lyon, hazai pályán kapott ki a Marseille is

Francia labdarúgás
2026.03.22. 22:46

Ligue 1: a PSG kiütötte a Nice-t, és újra vezeti a francia bajnokság tabelláját

Francia labdarúgás
2026.03.21. 23:02
Ezek is érdekelhetik