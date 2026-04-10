Meglepetés a fővárosban, a Paris FC alaposan elpáholta a Monacót
Nagyon bekezdett a mérkőzés elején a Paris FC, a 4. percben Moses Simon hosszú labdáját Jonathan Ikoné juttatta a kapuba, majd négy perccel később Munetsi centerezésére érkezett Ciro Immobile, s 12 méterről a léc alá bombázott. Ezzel nem volt vége a fővárosi gólparádénak, a játékrész derekán egy kontra végén a veterán olasz csatár volt az előkészítő, s az ő passzából szerezte saját maga második, csapata harmadik találatát Ikoné. A hercegségbeliek válasza a 36. percben érkezett, Bamba ütempasszából Folarin Balogun került ziccerbe, s az amerikai támadó élt a lehetőséggel, így kétgólos hazai előnnyel fordultak a csapatok.
A szünet után a labdabirtoklási fölény dacára nem került közelebb az egyenlítéshez a Monaco, s ezt újabb góllal büntették a párizsiak: a 71. percben egy rossz helyre kifejelt labdára a csereként beálló Luca Koleosho csapott le, kettőt tolt rajta, majd 18 méterről elemi erővel ágyúzott a bal felső sarokba. Ezzel a meccs érdemi része véget is ért: a Paris FC meglepően simán verte meg a Monacót, s sorozatban a hetedik bajnoki meccsén maradt veretlen. 4–1
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)
Később
21.05: Olympique Marseille–Metz
SZOMBAT
19.00: Auxerre–Nantes
21.05: Rennes–Angers
VASÁRNAP
17.15: Nice–Le Havre
17.15: Toulouse–Lille
20.45: Lyon–Lorient
Május 13., szerda (halasztás miatt)
Lens–Paris SG
Brest–Strasbourg
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
27
20
3
4
61–23
+38
63
|2. Lens
28
19
2
7
54–27
+27
59
|3. Lille
28
15
5
8
45–34
+11
50
|4. Marseille
28
15
4
9
52–36
+16
49
|5. Monaco
29
15
4
10
50–43
+7
49
|6. Lyon
28
14
6
8
40–29
+11
48
|7. Rennes
28
13
8
7
47–40
+7
47
|8. Strasbourg
28
12
7
9
46–34
+12
43
|9. Lorient
28
9
11
8
38–42
–4
38
|10. Toulouse
28
10
7
11
39–35
+4
37
|11. Brest
28
10
6
12
37–43
–6
36
|12. Paris FC
29
8
11
10
36–42
–6
35
|13. Angers
28
9
6
13
24–37
–13
33
|14. Le Havre
28
6
10
12
23–36
–13
28
|15. Nice
28
7
6
15
33–54
–21
27
|16. Auxerre
28
5
8
15
23–37
–14
23
|17. Nantes
27
4
6
17
24–45
–21
18
|18. Metz
28
3
6
19
25–60
–35
15