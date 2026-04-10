Meglepetés a fővárosban, a Paris FC alaposan elpáholta a Monacót

Nagyon bekezdett a mérkőzés elején a Paris FC, a 4. percben Moses Simon hosszú labdáját Jonathan Ikoné juttatta a kapuba, majd négy perccel később Munetsi centerezésére érkezett Ciro Immobile, s 12 méterről a léc alá bombázott. Ezzel nem volt vége a fővárosi gólparádénak, a játékrész derekán egy kontra végén a veterán olasz csatár volt az előkészítő, s az ő passzából szerezte saját maga második, csapata harmadik találatát Ikoné. A hercegségbeliek válasza a 36. percben érkezett, Bamba ütempasszából Folarin Balogun került ziccerbe, s az amerikai támadó élt a lehetőséggel, így kétgólos hazai előnnyel fordultak a csapatok.

A szünet után a labdabirtoklási fölény dacára nem került közelebb az egyenlítéshez a Monaco, s ezt újabb góllal büntették a párizsiak: a 71. percben egy rossz helyre kifejelt labdára a csereként beálló Luca Koleosho csapott le, kettőt tolt rajta, majd 18 méterről elemi erővel ágyúzott a bal felső sarokba. Ezzel a meccs érdemi része véget is ért: a Paris FC meglepően simán verte meg a Monacót, s sorozatban a hetedik bajnoki meccsén maradt veretlen. 4–1

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)

Később

21.05: Olympique Marseille–Metz

SZOMBAT

19.00: Auxerre–Nantes

21.05: Rennes–Angers

VASÁRNAP

17.15: Nice–Le Havre

17.15: Toulouse–Lille

20.45: Lyon–Lorient

Május 13., szerda (halasztás miatt)

Lens–Paris SG

Brest–Strasbourg