Ousmane Dembélé egymás után másodszor a Ligue 1 legjobbja – ezúttal 906 (!) játékperccel

2026.05.12. 14:05
Ousmane Dembélé érdemelte ki a francia labdarúgó-bajnokság legjobbja címet.

A francia válogatott támadó egymás után másodszor lett az idény játékosa, és sorozatban tizedszer a Paris Saint-Germainből került ki a győztes. Dembélé előtt ötször – az azóta a Real Madridban játszó – Kylian Mbappét látták a legjobbnak.

Érdekesség, hogy Dembélé kevesebb, mint 1000 játékpercet (960) gyűjtött az idény során – ez kevesebb, mint a Lyon által télen kölcsönvett Endrick játékperceinek a száma (1161).  

Alexandre Lacazette az eddigi utolsó nem PSG-játékos, akit az idény legjobbjának választottak, ő 2015-ben az Olympique Lyon támadójaként érdemelte ki ezt a címet. A Covid-járvány miatt lerövidített 2019–2020-as idényben nem hirdettek győztes.

Az aranylabdás Dembélé sérülések miatt a mostani idényben kevésbé volt meghatározó játékos a bajnokságban, mint az előzőben, de így is sokat hozzátett a PSG eredményességéhez, különösen a Bajnokok Ligájában, ahol együttese szintén címvédésre készül. A Ligue 1-ben a hátralévő két fordulóban elég egy pont a párizsiaknak, a BL-ben pedig döntős a PSG, amely az Arsenal ellen lép pályára a május 30-i, budapesti döntőben.

 

