Majdnem eladta kétgólos előnyét a Rennes

Úgynevezett „hatpontos” mérkőzést vívott egymással az Auxerre és a Nantes, hiszen előbbi osztályozós, utóbbi kieső helyen áll. A bajnokin nem született gól, így a vendégek továbbra is öt pontra állnak az osztályozót érő 16. helytől, és már csak öt fordulójuk van arra, hogy ezt ledolgozzák.

A másik mérkőzésen a Rennes 25 perc után kétgólos előnyre tett szert az Angers-val szemben. A 12. percben a menteni igyekvő Marius Louer talált a saját kapujába, majd Mousa Tamari duplázta meg az előnyt.

Az Angers Prosper Peter 65. percben szerzett góljával szépített, majd negyedórával később tizenegyeshez jutott. Amin Szbai bal sarokra tartó büntetőjét kiütötte Brice Samba, így a Rennes végül otthon tartotta a három pontot.

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

Auxerre–Nantes 0–0

Rennes–Angers 2–1 (Louer 12. – öngól, Tamari 25., ill. P. Peter 65.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)

Olympique Marseille–Metz 3–1 (Aubameyang 13., Paixao 48., H. J. Traoré 90+3., ill. Citaisvili 49.)

VASÁRNAP

17.15: Nice–Le Havre

17.15: Toulouse–Lille

20.45: Lyon–Lorient

Május 13., szerda (halasztás miatt)

Lens–Paris SG

Brest–Strasbourg