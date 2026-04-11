Majdnem eladta kétgólos előnyét a Rennes

2026.04.11. 23:12
A Rennes otthon tartotta a három pontot (Fotó: AFP)
Ligue 1 Angers Rennes
A Rennes 2–1-re legyőzte az Angers-t a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 29. fordulójában. Nem bírt egymással az Auxerre és a Nantes.

Úgynevezett „hatpontos” mérkőzést vívott egymással az Auxerre és a Nantes, hiszen előbbi osztályozós, utóbbi kieső helyen áll. A bajnokin nem született gól, így a vendégek továbbra is öt pontra állnak az osztályozót érő 16. helytől, és már csak öt fordulójuk van arra, hogy ezt ledolgozzák. 

A másik mérkőzésen a Rennes 25 perc után kétgólos előnyre tett szert az Angers-val szemben. A 12. percben a menteni igyekvő Marius Louer talált a saját kapujába, majd Mousa Tamari duplázta meg az előnyt. 

Az Angers Prosper Peter 65. percben szerzett góljával szépített, majd negyedórával később tizenegyeshez jutott. Amin Szbai bal sarokra tartó büntetőjét kiütötte Brice Samba, így a Rennes végül otthon tartotta a három pontot.

FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
Auxerre–Nantes 0–0
Rennes–Angers 2–1 (Louer 12. – öngól, Tamari 25., ill. P. Peter 65.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)
Olympique Marseille–Metz 3–1 (Aubameyang 13., Paixao 48., H. J. Traoré 90+3., ill. Citaisvili 49.)

VASÁRNAP
17.15: Nice–Le Havre
17.15: Toulouse–Lille
20.45: Lyon–Lorient

Május 13., szerda (halasztás miatt)
Lens–Paris SG 
Brest–Strasbourg

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

  2. Lens

28

19

2

7

54–27

+27 

59 

  3. Marseille

29

16

4

9

55–37

+18 

52 

  4. Lille

28

15

5

8

45–34

+11 

50 

  5. Rennes

29

14

8

7

49–41

+8 

50 

  6. Monaco

29

15

4

10

50–43

+7 

49 

  7. Lyon

28

14

6

8

40–29

+11 

48 

  8. Strasbourg

28

12

7

9

46–34

+12 

43 

  9. Lorient

28

9

11

8

38–42

–4 

38 

10. Toulouse

28

10

7

11

39–35

+4 

37 

11. Brest

28

10

6

12

37–43

–6 

36 

12. Paris FC

29

8

11

10

36–42

–6 

35 

13. Angers

29

9

6

14

25–39

–14 

33 

14. Le Havre

28

6

10

12

23–36

–13 

28 

15. Nice

28

7

6

15

33–54

–21 

27 

16. Auxerre

29

5

9

15

23–37

–14 

24 

17. Nantes

28

4

7

17

24–45

–21 

19 

18. Metz

29

3

6

20

26–63

–37 

15 

 

 

