Majdnem eladta kétgólos előnyét a Rennes
Úgynevezett „hatpontos” mérkőzést vívott egymással az Auxerre és a Nantes, hiszen előbbi osztályozós, utóbbi kieső helyen áll. A bajnokin nem született gól, így a vendégek továbbra is öt pontra állnak az osztályozót érő 16. helytől, és már csak öt fordulójuk van arra, hogy ezt ledolgozzák.
A másik mérkőzésen a Rennes 25 perc után kétgólos előnyre tett szert az Angers-val szemben. A 12. percben a menteni igyekvő Marius Louer talált a saját kapujába, majd Mousa Tamari duplázta meg az előnyt.
Az Angers Prosper Peter 65. percben szerzett góljával szépített, majd negyedórával később tizenegyeshez jutott. Amin Szbai bal sarokra tartó büntetőjét kiütötte Brice Samba, így a Rennes végül otthon tartotta a három pontot.
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
Auxerre–Nantes 0–0
Rennes–Angers 2–1 (Louer 12. – öngól, Tamari 25., ill. P. Peter 65.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Monaco 4–1 (Ikoné 4., 21., Immobile 8., Koleosho 71., ill. Balogun 36.)
Olympique Marseille–Metz 3–1 (Aubameyang 13., Paixao 48., H. J. Traoré 90+3., ill. Citaisvili 49.)
VASÁRNAP
17.15: Nice–Le Havre
17.15: Toulouse–Lille
20.45: Lyon–Lorient
Május 13., szerda (halasztás miatt)
Lens–Paris SG
Brest–Strasbourg
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
27
20
3
4
61–23
+38
63
|2. Lens
28
19
2
7
54–27
+27
59
|3. Marseille
29
16
4
9
55–37
+18
52
|4. Lille
28
15
5
8
45–34
+11
50
|5. Rennes
29
14
8
7
49–41
+8
50
|6. Monaco
29
15
4
10
50–43
+7
49
|7. Lyon
28
14
6
8
40–29
+11
48
|8. Strasbourg
28
12
7
9
46–34
+12
43
|9. Lorient
28
9
11
8
38–42
–4
38
|10. Toulouse
28
10
7
11
39–35
+4
37
|11. Brest
28
10
6
12
37–43
–6
36
|12. Paris FC
29
8
11
10
36–42
–6
35
|13. Angers
29
9
6
14
25–39
–14
33
|14. Le Havre
28
6
10
12
23–36
–13
28
|15. Nice
28
7
6
15
33–54
–21
27
|16. Auxerre
29
5
9
15
23–37
–14
24
|17. Nantes
28
4
7
17
24–45
–21
19
|18. Metz
29
3
6
20
26–63
–37
15