A Rodez lépett tovább a Ligue 1 osztályozójának első köréből

VARGA BALÁZS
2026.05.12. 22:34
A Rodez jutott tovább (Fotó: Imago Images)
Rodez Ligue 1 Red Star Ligue 2
A Ligue 1 osztályozójának negyeddöntőjében a francia másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Ligue 2) 5. helyezett Rodez idegenben 3–2-re legyőzte a 4. helyen záró párizsi Red Start.

A bajnoki 4. és 5. helyezett csapott össze az osztályozó negyeddöntőjében, melyet a vendégek nyertek meg. A Rodez (mely még sosem szerepelt az élvonalban) a Ligue 2 bronzérmesével, a Saint-Étienne-nel találkozik a pénteki elődöntőben, az ottani továbbjutó pedig az első osztály 16. helyezettjével (a Nice, az Auxerre vagy a Le Havre lesz az ellenfél, de még az utolsó forduló hátravan az élvonalban) meccsel oda-visszavágós párharcban jövő csütörtökön és vasárnap – amelyik csapat sikerrel veszi a döntő jelentette akadályt, az szerepelhet a Ligue 1 következő idényében.

FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, NEGYEDDÖNTŐ
Red Star (II.)–Rodez (II.) 2–3

 

