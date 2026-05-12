A Rodez lépett tovább a Ligue 1 osztályozójának első köréből

A bajnoki 4. és 5. helyezett csapott össze az osztályozó negyeddöntőjében, melyet a vendégek nyertek meg. A Rodez (mely még sosem szerepelt az élvonalban) a Ligue 2 bronzérmesével, a Saint-Étienne-nel találkozik a pénteki elődöntőben, az ottani továbbjutó pedig az első osztály 16. helyezettjével (a Nice, az Auxerre vagy a Le Havre lesz az ellenfél, de még az utolsó forduló hátravan az élvonalban) meccsel oda-visszavágós párharcban jövő csütörtökön és vasárnap – amelyik csapat sikerrel veszi a döntő jelentette akadályt, az szerepelhet a Ligue 1 következő idényében.

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, NEGYEDDÖNTŐ

Red Star (II.)–Rodez (II.) 2–3