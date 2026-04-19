Hazai pályán kapott ki a PSG a Lyontól; reménytelen helyzetben a Metz

A nemzetközi kupaindulásért harcoló Monaco hazai pályán kétgólos hátrányból mentett pontot az Auxerre ellen, a vendégek így nem tudták csökkenteni négypontos hátrányukat a már biztos benn maradó helyen álló Nice-szel szemben (2–2). Immár nyolc meccse veretlen a Paris FC, amely ezúttal két góllal nyert Metzben (1–3). A 18 bajnoki óta nyeretlen sereghajtó gyakorlatilag reménytelen helyzetben van, hiszen 10 pont a lemaradása az Auxerre-től, így az osztályozóra is vajmi kevés esélye maradt, és a következő fordulóban biztossá válhat a kiesése.

Hiába vezetett 87 percen át a Nantes, emberhátrányban gólt kapott a ráadás során, így hatmeccsesre nőtt a nyeretlenségi sorozata, ráadásul továbbra is öt pont a hátránya az osztályozós helyen álló Auxerre mögött. A Brest viszont örülhet annak, hogy zsinórban három vereség után pontot szerzett (1–1). A Rennes magabiztosan nyert (3–0) – sorozatban harmadszor, ezúttal Strasbourgban –, és továbbra is harcban áll a BL-indulásért, a hazai csapat viszont így már aligha indulhat a következő idényben nemzetközi kupában.

Az éllovas és címvédő PSG korán kétgólos hátrányba került, Endrick előbb kapufás gólt lőtt, majd kiosztott egy asszisztot is, Afonso Moreira 16 méterről a jobb alsóba gurított. Még az első félidőben szépíthetett volna a hazai csapat, ám Goncalo Ramos kihagyta a tizenegyest. A párizsiak már csak a 94. percben találtak be, Hvicsa Kvarachelia későn jött, így a Lyon begyűjtötte a három pontot (1–2). A Paris Saint-Germain a vereség ellenére egypontos előnnyel vezeti a bajnokságot úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott, mint a Lens.

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Monaco–Auxerre 2–2 (Ansu Fati 56., Balogun 59. – 11-esből, ill. Danois 11., Sinayoko 33.)

Metz–Paris FC 1–3 (Kvilitaia 31., ill. Gory 21., Otávio 69., Kebbal 89.)

Nantes–Brest 1–1 (M. Mohamed 9., ill. Chardonnet 90+6.)

Kiállítva: Tabibou (65., Nantes)

Strasbourg–Rennes 0–3 (Lepaul 20., Embolo 50., Tamari 52.)

Paris SG–Lyon 1–2 (Kvarachelia 90+4., ill. Endrick 6., Moreira 18.)

Szombaton játszották

Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)

Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)

Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)

Lille–Nice 0–0

Pénteken játszották

Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)

Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)