Hazai pályán kapott ki a PSG a Lyontól; reménytelen helyzetben a Metz
A nemzetközi kupaindulásért harcoló Monaco hazai pályán kétgólos hátrányból mentett pontot az Auxerre ellen, a vendégek így nem tudták csökkenteni négypontos hátrányukat a már biztos benn maradó helyen álló Nice-szel szemben (2–2). Immár nyolc meccse veretlen a Paris FC, amely ezúttal két góllal nyert Metzben (1–3). A 18 bajnoki óta nyeretlen sereghajtó gyakorlatilag reménytelen helyzetben van, hiszen 10 pont a lemaradása az Auxerre-től, így az osztályozóra is vajmi kevés esélye maradt, és a következő fordulóban biztossá válhat a kiesése.
Hiába vezetett 87 percen át a Nantes, emberhátrányban gólt kapott a ráadás során, így hatmeccsesre nőtt a nyeretlenségi sorozata, ráadásul továbbra is öt pont a hátránya az osztályozós helyen álló Auxerre mögött. A Brest viszont örülhet annak, hogy zsinórban három vereség után pontot szerzett (1–1). A Rennes magabiztosan nyert (3–0) – sorozatban harmadszor, ezúttal Strasbourgban –, és továbbra is harcban áll a BL-indulásért, a hazai csapat viszont így már aligha indulhat a következő idényben nemzetközi kupában.
Az éllovas és címvédő PSG korán kétgólos hátrányba került, Endrick előbb kapufás gólt lőtt, majd kiosztott egy asszisztot is, Afonso Moreira 16 méterről a jobb alsóba gurított. Még az első félidőben szépíthetett volna a hazai csapat, ám Goncalo Ramos kihagyta a tizenegyest. A párizsiak már csak a 94. percben találtak be, Hvicsa Kvarachelia későn jött, így a Lyon begyűjtötte a három pontot (1–2). A Paris Saint-Germain a vereség ellenére egypontos előnnyel vezeti a bajnokságot úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott, mint a Lens.
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Monaco–Auxerre 2–2 (Ansu Fati 56., Balogun 59. – 11-esből, ill. Danois 11., Sinayoko 33.)
Metz–Paris FC 1–3 (Kvilitaia 31., ill. Gory 21., Otávio 69., Kebbal 89.)
Nantes–Brest 1–1 (M. Mohamed 9., ill. Chardonnet 90+6.)
Kiállítva: Tabibou (65., Nantes)
Strasbourg–Rennes 0–3 (Lepaul 20., Embolo 50., Tamari 52.)
Paris SG–Lyon 1–2 (Kvarachelia 90+4., ill. Endrick 6., Moreira 18.)
Szombaton játszották
Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)
Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)
Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)
Lille–Nice 0–0
Pénteken játszották
Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)
Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
28
20
3
5
62–25
+37
63
|2. Lens
29
20
2
7
57–29
+28
62
|3. Lille
30
16
6
8
49–34
+15
54
|4. Lyon
30
16
6
8
44–30
+14
54
|5. Rennes
30
15
8
7
52–41
+11
53
|6. Marseille
30
16
4
10
55–39
+16
52
|7. Monaco
30
15
5
10
52–45
+7
50
|8. Strasbourg
29
12
7
10
46–37
+9
43
|9. Lorient
30
10
11
9
40–44
–4
41
|10. Paris FC
30
9
11
10
39–43
–4
38
|11. Toulouse
30
10
7
13
41–42
–1
37
|12. Brest
29
10
7
12
38–44
–6
37
|13. Angers
30
9
7
14
26–40
–14
34
|14. Le Havre
30
6
12
12
25–38
–13
30
|15. Nice
30
7
8
15
34–55
–21
29
|16. Auxerre
30
5
10
15
25–39
–14
25
|17. Nantes
29
4
8
17
25–46
–21
20
|18. Metz
30
3
6
21
27–66
–39
15