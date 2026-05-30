Meghiúsult trónfosztás – Nagy Zsolt jegyzete

A FUTBALLVILÁG KÖZPONTJA lett az elmúlt néhány napban, a Bajnokok Ligája döntője kapcsán Budapest. A PSG és az Arsenal párharcának helyet adó Puskás Arénában a 2019-es átadás óta számos rangos mérkőzést rendeztek, ám eddig főként a magyar szurkolók gyűjtöttek benne életre szóló élményeket. Május 30-án ez megváltozott, külföldi drukkerek tízezrei érkeztek a magyar fővárosba a világ minden tájáról, hogy a helyszínen élhessék át a párizsiak címvédését vagy a londoniak első BL-győzelmét.

Az összecsapás előtt a semleges szurkolók többnyire attól tartottak, nehogy korán vezetést szerezzen az Arsenal, mert az borítékolhatná az unalmat. A BL-idény legjobb védelmét felvonultató londoniak „sündisznóállásba” húzódnának a kapujuk elé, a PSG támadói pedig vért izzadnának már csak azért is, hogy lövőhelyzetbe kerüljenek. Sokkal vonzóbbnak tűnt egy gólokkal tarkított, izgalmas, sok helyzetet felvonultató összecsapás képe, de ennek a forgatókönyvét úgy tűnt, Kai Havertznek elfelejtették átküldeni…

A német csatár a hatodik percben a kapuba bombázta a labdát, az Arsenal pedig köszönte szépen, és „előbb-utóbb csak lefújják” hozzáállással visszaállt védekezni a kapuja elé. Mikel Arteta taktikai zsenialitását mutatta, hogy játékosai egy órán át látszólag könnyedén őrizték az előnyt, ez idő alatt leginkább csak arra derült fény, hogy Asraf Hakimi nem Szoboszlai Dominik, ő nem tudta távoli szabadrúgásból bevenni David Raya kapuját. Ousmane Dembélé ellenben büntetőből egyenlített, ami fél óra pluszjátékot és tizenegyespárbajt jelentett a szurkolóknak a pénzükért. Az idegek harcát végül a PSG játékosai bírták jobban, az Arsenal a 2006-os BL-döntőhöz hasonlóan ismét úgy maradt alul, hogy vezetett a mérkőzésen, míg a PSG Luis Enrique irányításával továbbra is Európa királya.

Nyilvánvaló, hogy a két csapat nem minden idők legjobb fináléját játszotta a Puskás Arénában, ám izgalmakban így sem volt hiány. Magyar szempontból a leglényegesebbet, a szervezést, a hangulatot csak dicséret illeti, ez alapján remélhetőleg lesz még lehetőség arra, hogy Budapest a jövőben is BL-döntőt rendezzen.