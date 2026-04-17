Kétgólos hátrányból, emberelőnyben fordított a Lens a Toulouse ellen
Cristian Cásseres távoli lövésével és Seny Koumbassa fejesével a Toulouse két góllal vezetett a 13. percben, azonban négy perc múlva emberhátrányba került, miután Yann Gbohót kiállították egy csúnya talpalás miatt.
Csak a második félidőben tudott betalálni a Lens, Szaud Abdulhamid fejjel volt eredményes, majd hat perc múlva Adrien Thomasson egy kipattanót lőtt a kapuba. A vendégcsapat végül egy pontot sem szerzett, mert Ismaëlo Ganiou a 91. percben a jobb felső sarokba fejelt egy szöglet után.
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)
Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Lorient–Marseille
19.00: Angers–Le Havre
21.05: Lille–Nice
Vasárnap
15.00: Monaco–Auxerre
17.15: Metz–Paris FC
17.15: Nantes–Brest
17.15: Strasbourg–Rennes
20.45: Paris SG–Lyon
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
27
20
3
4
61–23
+38
63
|2. Lens
29
20
2
7
57–29
+28
62
|3. Lille
29
16
5
8
49–34
+15
53
|4. Marseille
29
16
4
9
55–37
+18
52
|5. Lyon
29
15
6
8
42–29
+13
51
|6. Rennes
29
14
8
7
49–41
+8
50
|7. Monaco
29
15
4
10
50–43
+7
49
|8. Strasbourg
28
12
7
9
46–34
+12
43
|9. Lorient
29
9
11
9
38–44
–6
38
|10. Toulouse
30
10
7
13
41–42
–1
37
|11. Brest
28
10
6
12
37–43
–6
36
|12. Paris FC
29
8
11
10
36–42
–6
35
|13. Angers
29
9
6
14
25–39
–14
33
|14. Le Havre
29
6
11
12
24–37
–13
29
|15. Nice
29
7
7
15
34–55
–21
28
|16. Auxerre
29
5
9
15
23–37
–14
24
|17. Nantes
28
4
7
17
24–45
–21
19
|18. Metz
29
3
6
20
26–63
–37
15