Kétgólos hátrányból, emberelőnyben fordított a Lens a Toulouse ellen

Cristian Cásseres távoli lövésével és Seny Koumbassa fejesével a Toulouse két góllal vezetett a 13. percben, azonban négy perc múlva emberhátrányba került, miután Yann Gbohót kiállították egy csúnya talpalás miatt.

Csak a második félidőben tudott betalálni a Lens, Szaud Abdulhamid fejjel volt eredményes, majd hat perc múlva Adrien Thomasson egy kipattanót lőtt a kapuba. A vendégcsapat végül egy pontot sem szerzett, mert Ismaëlo Ganiou a 91. percben a jobb felső sarokba fejelt egy szöglet után.

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)

Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Lorient–Marseille

19.00: Angers–Le Havre

21.05: Lille–Nice

Vasárnap

15.00: Monaco–Auxerre

17.15: Metz–Paris FC

17.15: Nantes–Brest

17.15: Strasbourg–Rennes

20.45: Paris SG–Lyon