Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányból, emberelőnyben fordított a Lens a Toulouse ellen

VARGA BALÁZS
2026.04.17. 23:30
A hajrában harcolta ki a győzelmet a Lens (Fotó: AFP)
Címkék
Lens Ligue 1 Toulouse
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 30. fordulójában a 2. helyen álló Lens korán kétgólos hátrányba került a Toulouse ellen, de aztán emberelőnyben fordított, és 3–2-re nyert hazai pályán.

Cristian Cásseres távoli lövésével és Seny Koumbassa fejesével a Toulouse két góllal vezetett a 13. percben, azonban négy perc múlva emberhátrányba került, miután Yann Gbohót kiállították egy csúnya talpalás miatt.

Csak a második félidőben tudott betalálni a Lens, Szaud Abdulhamid fejjel volt eredményes, majd hat perc múlva Adrien Thomasson egy kipattanót lőtt a kapuba. A vendégcsapat végül egy pontot sem szerzett, mert Ismaëlo Ganiou a 91. percben a jobb felső sarokba fejelt egy szöglet után.

FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)
Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Lorient–Marseille 
19.00: Angers–Le Havre
21.05: Lille–Nice
Vasárnap
15.00: Monaco–Auxerre 
17.15: Metz–Paris FC
17.15: Nantes–Brest
17.15: Strasbourg–Rennes
20.45: Paris SG–Lyon

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

  2. Lens

29

20

2

7

57–29

+28 

62 

  3. Lille

29

16

5

8

49–34

+15 

53 

  4. Marseille

29

16

4

9

55–37

+18 

52 

  5. Lyon

29

15

6

8

42–29

+13 

51 

  6. Rennes

29

14

8

7

49–41

+8 

50 

  7. Monaco

29

15

4

10

50–43

+7 

49 

  8. Strasbourg

28

12

7

9

46–34

+12 

43 

  9. Lorient

29

9

11

9

38–44

–6 

38 

10. Toulouse

30

10

7

13

41–42

–1 

37 

11. Brest

28

10

6

12

37–43

–6 

36 

12. Paris FC

29

8

11

10

36–42

–6 

35 

13. Angers

29

9

6

14

25–39

–14 

33 

14. Le Havre

29

6

11

12

24–37

–13 

29 

15. Nice

29

7

7

15

34–55

–21 

28 

16. Auxerre

29

5

9

15

23–37

–14 

24 

17. Nantes

28

4

7

17

24–45

–21 

19 

18. Metz

29

3

6

20

26–63

–37 

15 

 

 

