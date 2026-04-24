A Lens háromgólos hátrányból ikszelt az „xG-gyilkos” Brest otthonában

A hazai pályán játszó Brest úgy rúgott három gólt a Lens kapujába, hogy a várható gólok terén „csak” 0.14 gólig jutott: Daouda Guindo a hetedik percben, majd Junior Dina Ebimbe a szünet előtt átlövésből talált be, míg Lucas Tousart tíz méterről, mértani pontossággal fejelt a bal alsó sarokba.

A fordulás után a Brest teljesen átengedte a kezdeményezést Pierre Sage csapatának, amely a játékrész derekán négy perc alatt két gólt szerzett: a 60. percben egy védelmi hibát követően Florian Thauvin ragasztott hatalmas gólt a bal felsőbe, majd négy perccel később Abdallah Sima látványos mozdulattal volt eredményes. A csattanó a ráadásban érkezett, amikor Allan Saint-Maximin átlövése a lábak között utat talált a bal alsóba, pontot mentve a Lensnak. 3–3

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)

