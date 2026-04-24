A Lens háromgólos hátrányból ikszelt az „xG-gyilkos” Brest otthonában

2026.04.24. 22:50
Thauvin (jobbra) gólja alapozta meg a Lens feltámadását (Fotó: Imago Images)
Brest Lens Ligue 1
Hatgólos döntetlen született a Brest és a Lens péntek esti mérkőzésén a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 31. fordulójában.

A hazai pályán játszó Brest úgy rúgott három gólt a Lens kapujába, hogy a várható gólok terén „csak” 0.14 gólig jutott: Daouda Guindo a hetedik percben, majd Junior Dina Ebimbe a szünet előtt átlövésből talált be, míg Lucas Tousart tíz méterről, mértani pontossággal fejelt a bal alsó sarokba. 

A fordulás után a Brest teljesen átengedte a kezdeményezést Pierre Sage csapatának, amely a játékrész derekán négy perc alatt két gólt szerzett: a 60. percben egy védelmi hibát követően Florian Thauvin ragasztott hatalmas gólt a bal felsőbe, majd négy perccel később Abdallah Sima látványos mozdulattal volt eredményes. A csattanó a ráadásban érkezett, amikor Allan Saint-Maximin átlövése a lábak között utat talált a bal alsóba, pontot mentve a Lensnak. 3–3

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)

SZOMBAT
15.00: Lyon–Auxerre
19.00: Angers–Paris SG
21.05: Toulouse–Monaco

VASÁRNAP
15.00: Lorient–Strasbourg
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Olympique Marseille–Nice

A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paris SG29213565–25+40 66 
2. Lens30203760–32+28 63 
3. Lille30166849–34+15 54 
4. Lyon30166844–30+14 54 
5. Rennes30158752–41+11 53 
6. Marseille301641055–39+16 52 
7. Monaco301551052–45+7 50 
8. Strasbourg291271046–37+9 43 
9. Lorient301011940–44–4 41 
10. Paris FC309111039–43–4 38 
11. Brest301081241–47–6 38 
12. Toulouse301071341–42–1 37 
13. Angers30971426–40–14 34 
14. Le Havre306121225–38–13 30 
15. Nice30781534–55–21 29 
16. Auxerre305101525–39–14 25 
17. Nantes30481825–49–24 20 
18. Metz30362127–66–39 15 

 

Brest Lens Ligue 1
