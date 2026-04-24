A Lens háromgólos hátrányból ikszelt az „xG-gyilkos” Brest otthonában
A hazai pályán játszó Brest úgy rúgott három gólt a Lens kapujába, hogy a várható gólok terén „csak” 0.14 gólig jutott: Daouda Guindo a hetedik percben, majd Junior Dina Ebimbe a szünet előtt átlövésből talált be, míg Lucas Tousart tíz méterről, mértani pontossággal fejelt a bal alsó sarokba.
A fordulás után a Brest teljesen átengedte a kezdeményezést Pierre Sage csapatának, amely a játékrész derekán négy perc alatt két gólt szerzett: a 60. percben egy védelmi hibát követően Florian Thauvin ragasztott hatalmas gólt a bal felsőbe, majd négy perccel később Abdallah Sima látványos mozdulattal volt eredményes. A csattanó a ráadásban érkezett, amikor Allan Saint-Maximin átlövése a lábak között utat talált a bal alsóba, pontot mentve a Lensnak. 3–3
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)
SZOMBAT
15.00: Lyon–Auxerre
19.00: Angers–Paris SG
21.05: Toulouse–Monaco
VASÁRNAP
15.00: Lorient–Strasbourg
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Olympique Marseille–Nice
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|29
|21
|3
|5
|65–25
|+40
|66
|2. Lens
|30
|20
|3
|7
|60–32
|+28
|63
|3. Lille
|30
|16
|6
|8
|49–34
|+15
|54
|4. Lyon
|30
|16
|6
|8
|44–30
|+14
|54
|5. Rennes
|30
|15
|8
|7
|52–41
|+11
|53
|6. Marseille
|30
|16
|4
|10
|55–39
|+16
|52
|7. Monaco
|30
|15
|5
|10
|52–45
|+7
|50
|8. Strasbourg
|29
|12
|7
|10
|46–37
|+9
|43
|9. Lorient
|30
|10
|11
|9
|40–44
|–4
|41
|10. Paris FC
|30
|9
|11
|10
|39–43
|–4
|38
|11. Brest
|30
|10
|8
|12
|41–47
|–6
|38
|12. Toulouse
|30
|10
|7
|13
|41–42
|–1
|37
|13. Angers
|30
|9
|7
|14
|26–40
|–14
|34
|14. Le Havre
|30
|6
|12
|12
|25–38
|–13
|30
|15. Nice
|30
|7
|8
|15
|34–55
|–21
|29
|16. Auxerre
|30
|5
|10
|15
|25–39
|–14
|25
|17. Nantes
|30
|4
|8
|18
|25–49
|–24
|20
|18. Metz
|30
|3
|6
|21
|27–66
|–39
|15