Nagy bejelentést tett az Odense: náluk folytatja a világ egyik legjobb női kézilabdázója – hivatalos

2025.12.12. 10:53
Anna Vjahireva Dániába igazolt (Fotó: championat.com)
A világ egyik legjobb női kézilabdázója, Anna Vjahireva a dán élvonalban szereplő Odensében folytatja pályafutását – jelentette be a klub pénteken hivatalos felületein.

Az Odense közleményéből kiderült, hogy Anna Vjahireva ezt az idényt még befejezi jelenlegi csapatánál, a Brest Bretagne-nál és nyártól csatlakozik az Odenséhez, amelyhez 2028-ig kötelezte el magát.

Az olimpiai aranyérmes, Bajnokok Ligája-győztes orosz jobbátlövő 2024 óta szerepel a Brestben, előtte megfordult többek között a Vipers Kristiansandnál és a Rosztov Donnál is.

„Az a tény, hogy megállapodásra jutottunk Annával, ismét azt mutatja, hogy hajlandóak vagyunk megtenni a szükséges lépéseket a klub céljainak és ambícióinak kielégítése érdekében. Anna képességei, eredményei és az általa már megszerzett címek önmagukért beszélnek” – kommentálta Vjahireva érkezését Lasse Honoré, az Odense vezérigazgatója.

Jakob Vestergaard vezetőedző is örömmel vette tudomásul, hogy a 30 éves extraklasszis csapatában folytatja pályafutását: „Anna személyében világklasszis játékos érkezik, aki évek óta a legmagasabb szinten teljesít. Bámulatosan elegáns és erős támadójátékos, aki rendkívüli kézilabdásaggyal is rendelkezik. Nagyon várom, hogy lássam őt narancssárga mezben.”

Vjahireva ugyancsak arról beszélt, hogy már nagyon várja a bemutatkozást új csapatában: „Hihetetlenül izgatott vagyok a következő lépés miatt, nagyon várom a következő idényeket narancssárga mezben. A csapatnak fantasztikus a potenciálja és motivált. Boldog vagyok, hogy tagja lehetek 2026 nyarától. A klubnak nagy céljai és ambíciói vannak, alig várom, hogy kivegyem ezekből a részem.”

 

