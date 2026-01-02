Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens

2026.01.02. 23:05
Wesley Saidnak gratuláltak a társak a góljához (Fotó: Getty Images)
Lens Ligue 1 Toulouse
Zsinórban nyolcadik tétmérkőzését nyerte meg a Ligue 1-t vezető Lens, amelyet péntek este a Toulouse fogadott a 17. forduló nyitányán.

A Toulouse a 23. percben Emersonn piros lapjával alaposan megkönnyítette a Lens dolgát, amely a gól nélküli első félidőt követően indult be igazán: a fordulást követően Wesley Said kezdte a gólgyártást, majd a hajrában Adrien Thomasson és Ismaelo Ganiou köszönt be. Az utolsó pillanatokban a hazaiak szárnyvédője, Djibril Sidibe súlyos sérülést szenvedett, hordágyon vitték le a pályáról.

A Lens előnye négy pont a Ligue 1 tabellájának élén, így a Paris Saint-Germain vasárnap nem igazán hibázhat a városi rivális Paris FC ellen.

FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)
Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)

Szombaton játsszák
17.00: Monaco–Lyon
19.00: Nice–Strasbourg
21.05: Lille–Rennes
Vasárnap játsszák
15.00: Marseille–Nantes
17.15: Brest–Auxerre
17.15: Le Havre–Angers
17.15: Lorient–Metz
20.45: Paris SG–Paris FC

   
1. Lens17131331–13+1840
2. Paris SG16113235–14+2136
3. Marseille16102436–15+2132
4. Lille16102433–20+1332
5. Lyon1683521–16+527
6. Rennes1676327–24+327
7. Strasbourg1672725–20+523
8. Toulouse1765624–22+223
9. Monaco1672726–27–123
10. Angers1664617–18–122
11. Brest1654721–27–619
12. Lorient1646619–28–918
13. Nice1652919–28–917
14. Paris FC1644821–29–816
15. Le Havre1636713–22–915
16. Auxerre16331014–25–1112
17. Nantes1625914–28–1411
18. Metz16321117–37–2011
AZ ÁLLÁS

 

 

Lens Ligue 1 Toulouse
