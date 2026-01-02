Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens

A Toulouse a 23. percben Emersonn piros lapjával alaposan megkönnyítette a Lens dolgát, amely a gól nélküli első félidőt követően indult be igazán: a fordulást követően Wesley Said kezdte a gólgyártást, majd a hajrában Adrien Thomasson és Ismaelo Ganiou köszönt be. Az utolsó pillanatokban a hazaiak szárnyvédője, Djibril Sidibe súlyos sérülést szenvedett, hordágyon vitték le a pályáról.

A Lens előnye négy pont a Ligue 1 tabellájának élén, így a Paris Saint-Germain vasárnap nem igazán hibázhat a városi rivális Paris FC ellen.

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)

Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)

Szombaton játsszák

17.00: Monaco–Lyon

19.00: Nice–Strasbourg

21.05: Lille–Rennes

Vasárnap játsszák

15.00: Marseille–Nantes

17.15: Brest–Auxerre

17.15: Le Havre–Angers

17.15: Lorient–Metz

20.45: Paris SG–Paris FC