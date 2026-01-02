Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens
A Toulouse a 23. percben Emersonn piros lapjával alaposan megkönnyítette a Lens dolgát, amely a gól nélküli első félidőt követően indult be igazán: a fordulást követően Wesley Said kezdte a gólgyártást, majd a hajrában Adrien Thomasson és Ismaelo Ganiou köszönt be. Az utolsó pillanatokban a hazaiak szárnyvédője, Djibril Sidibe súlyos sérülést szenvedett, hordágyon vitték le a pályáról.
A Lens előnye négy pont a Ligue 1 tabellájának élén, így a Paris Saint-Germain vasárnap nem igazán hibázhat a városi rivális Paris FC ellen.
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)
Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)
Szombaton játsszák
17.00: Monaco–Lyon
19.00: Nice–Strasbourg
21.05: Lille–Rennes
Vasárnap játsszák
15.00: Marseille–Nantes
17.15: Brest–Auxerre
17.15: Le Havre–Angers
17.15: Lorient–Metz
20.45: Paris SG–Paris FC
|1. Lens
|17
|13
|1
|3
|31–13
|+18
|40
|2. Paris SG
|16
|11
|3
|2
|35–14
|+21
|36
|3. Marseille
|16
|10
|2
|4
|36–15
|+21
|32
|4. Lille
|16
|10
|2
|4
|33–20
|+13
|32
|5. Lyon
|16
|8
|3
|5
|21–16
|+5
|27
|6. Rennes
|16
|7
|6
|3
|27–24
|+3
|27
|7. Strasbourg
|16
|7
|2
|7
|25–20
|+5
|23
|8. Toulouse
|17
|6
|5
|6
|24–22
|+2
|23
|9. Monaco
|16
|7
|2
|7
|26–27
|–1
|23
|10. Angers
|16
|6
|4
|6
|17–18
|–1
|22
|11. Brest
|16
|5
|4
|7
|21–27
|–6
|19
|12. Lorient
|16
|4
|6
|6
|19–28
|–9
|18
|13. Nice
|16
|5
|2
|9
|19–28
|–9
|17
|14. Paris FC
|16
|4
|4
|8
|21–29
|–8
|16
|15. Le Havre
|16
|3
|6
|7
|13–22
|–9
|15
|16. Auxerre
|16
|3
|3
|10
|14–25
|–11
|12
|17. Nantes
|16
|2
|5
|9
|14–28
|–14
|11
|18. Metz
|16
|3
|2
|11
|17–37
|–20
|11