Nemzeti Sportrádió

A hágai magyar nagykövet is gratulált női kézilabda-válogatottunknak Románia legyőzéséhez

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Hága
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 17:19
null
Ilyés Ferenc, Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, Golovin Vlagyimir (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott magyar kézilabda-válogatott Ilyés Ferenc
A Románia elleni szerdai győzelmet követő délelőtt Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, Magyarország hollandiai nagykövete személyesen gratulált a világbajnokságon szereplő női kézilabda-válogatottunknak az eddigi sikeres szerepléséhez.

Csütörtök délelőtt Hágában, a hollandiai magyar nagykövetségen vendégeskedett Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke.

„Szeretnék én is gratulálni a magyar csapatnak a románok elleni sikerhez, nagyon izgalmas mérkőzés volt, ami nagyszerű és magabiztos győzelemmel zárult – mondta Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, Magyarország hollandiai nagykövete, aki előző nap személyesen Rotterdamban szurkolta ki a 34–29-es diadalt. – Különleges, hogy itt, a nagykövetségen fogadhatjuk a magyar válogatott és a szövetség küldöttségét. Még nem tudjuk, hány leendő világbajnok van most Hollandiában, de egy világbajnok biztos, hogy itt van közöttünk.”

A diplomata itt az első sorban ülő Ignácz Ilonára gondolt, akit a jelen lévők nagy tapssal köszöntöttek, ezzel is elismerve az 1965-ben világbajnok magyar csapat tagját. A legendás kézilabdázó ezer szállal kötődik Hollandiához, hiszen napjainkban is itt él és még 82 évesen is edzősködik az egyik helyi klubnál.

 Ignácz Ilona (Fotó: Árvai Károly)

„A Hollandiába érkező magyar szurkolóknak üzenem, hogy a hágai magyar nagykövetség mindig elérhető, ha bármi gondjuk akadna, a +31 6 19149082-es szám folyamatosan hívható” – emelte ki Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, akinek Ilyés Ferenc a játékosaink által aláírt mezt, labdát és zászlót ajándékozott.

Fantasztikus, hogy generációk át tudják adni a mezt, ami a vb-győzelemnek állít emléket. Eddig jól állunk a vb-n, lépegetünk előre, ahogyan a szövetség a sorsolás után gondolta, hol kellene tartanunk” – mondta az MKSZ elnöke.

A magyar válogatott legközelebb péntek este hat órakor lép pályára a világbajnokságon. Ha sikerrel veszi a Japán elleni találkozóját is, azzal bejut a legjobb nyolc közé.

 

kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott magyar kézilabda-válogatott Ilyés Ferenc
Legfrissebb hírek

Albek Anna: Magabiztosabb lettem Metzben, de még több van bennem

Kézilabda
2 órája

„Magyarország nem volt félelmetes csapat” – elszalasztott esélyről beszélnek a románok

Kézilabda
9 órája

„Ez csak kézilabda, nem háború” – üzente a román kéziválogatott magyar játékosa

Kézilabda
10 órája

A dánok Jörgensen és Scaglione vezérletével 14 góllal verték meg Szenegált a mieink csoportjában

Kézilabda
21 órája

Tóvizi Petra: Szívünk-lelkünk benne volt a románok legyőzésében

Kézilabda
22 órája

Vámos Petra: Nagyot léptünk előre a céljaink felé

Kézilabda
22 órája

Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé a női kézi-vb-n

Kézilabda
23 órája

Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk

Kézilabda
23 órája
Ezek is érdekelhetik