A hágai magyar nagykövet is gratulált női kézilabda-válogatottunknak Románia legyőzéséhez

Csütörtök délelőtt Hágában, a hollandiai magyar nagykövetségen vendégeskedett Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke.

„Szeretnék én is gratulálni a magyar csapatnak a románok elleni sikerhez, nagyon izgalmas mérkőzés volt, ami nagyszerű és magabiztos győzelemmel zárult – mondta Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, Magyarország hollandiai nagykövete, aki előző nap személyesen Rotterdamban szurkolta ki a 34–29-es diadalt. – Különleges, hogy itt, a nagykövetségen fogadhatjuk a magyar válogatott és a szövetség küldöttségét. Még nem tudjuk, hány leendő világbajnok van most Hollandiában, de egy világbajnok biztos, hogy itt van közöttünk.”

A diplomata itt az első sorban ülő Ignácz Ilonára gondolt, akit a jelen lévők nagy tapssal köszöntöttek, ezzel is elismerve az 1965-ben világbajnok magyar csapat tagját. A legendás kézilabdázó ezer szállal kötődik Hollandiához, hiszen napjainkban is itt él és még 82 évesen is edzősködik az egyik helyi klubnál.

Ignácz Ilona ( Fotó: Árvai Károly)

„A Hollandiába érkező magyar szurkolóknak üzenem, hogy a hágai magyar nagykövetség mindig elérhető, ha bármi gondjuk akadna, a +31 6 19149082-es szám folyamatosan hívható” – emelte ki Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, akinek Ilyés Ferenc a játékosaink által aláírt mezt, labdát és zászlót ajándékozott.

„Fantasztikus, hogy generációk át tudják adni a mezt, ami a vb-győzelemnek állít emléket. Eddig jól állunk a vb-n, lépegetünk előre, ahogyan a szövetség a sorsolás után gondolta, hol kellene tartanunk” – mondta az MKSZ elnöke.

A magyar válogatott legközelebb péntek este hat órakor lép pályára a világbajnokságon. Ha sikerrel veszi a Japán elleni találkozóját is, azzal bejut a legjobb nyolc közé.