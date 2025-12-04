Párosaink is erősen indítottak a teqball-vb-n

A szerdai remek rajt után – amikor egyéniben Csábi Milán és Izsák Anna is hibátlan mérleggel zárta a csoportkört – csütörtökön a férfi és női párosok léptek asztalhoz a székelyudvarhelyi rendezésű teqball-világbajnokságon. A nőknél a Péchy Petra–Vicsek Nóra páros összeszokottsága és rutinja okkal alapozta meg a jó szereplés reményét, míg a 2023-as világbajnok Bányik Csaba–Katz Balázs duó egyértelműen az aranyéremért érkezett Székelyföldre, a csoportkörben aligha fenyegette őket komoly veszély.

A női páros küzdelmei különös fordulatot vettek: Petra és Nóra délutánra két győzelmet tudhatott magáénak úgy, hogy egyszer sem kellett asztalhoz állniuk. A spanyolok betegség miatt visszaléptek, az iraki kettős pedig vízumproblémák miatt el sem jutott Udvarhelyre. Félő volt, hogy a magyar lányok ugyan csoportelsőként jutnak tovább, de valódi ráhangolódás nélkül vágnak neki az egyenes kieséses szakasznak, ahol már jóval erősebb ellenfelek várhatnak rájuk.

A bizonytalanságot végül a szlovákok elleni mérkőzés oszlatta el: a 12–2, 12–0-s játszmaarány önmagáért beszél, a magyar duó fölényes játékkal bizonyította, hogy formában van.

A férfiaknál ellenfelekből nem volt hiány, a bolgár–algériai–portugál hármas azonban nem tudta igazán megszorítani a magyar kettőst – egyedül a portugálok elleni találkozó igényelt több koncentrációt és energiát. A mérleg így is hibátlan lett, bár a páros nem volt teljesen elégedett a teljesítménnyel.

„Nem mondanám tökéletes napnak a mait, voltak zökkenők, mert az elején nemcsak az ellenfél, de saját magunk is megnehezítettük a dolgunkat. A harmadik meccsen azonban már jól néztünk ki, működött a taktika, beváltak a begyakorolt elemek, úgyhogy ezekkel felvértezve vágunk neki a pénteki napnak” – értékelt Bányik Csaba.

A folytatást illetően társa, Katz Balázs is magabiztosan nyilatkozott: „Igazából mindegy, kit kapunk ellenfélnek, nekünk az a feladatunk, hogy a saját játékunkat játsszuk. Győzni jöttünk, és ha minden úgy működik majd, ahogy elterveztük, akkor győzni is fogunk.”

A világbajnokság pénteken az egyenes kieséses szakasszal folytatódik: négy kategóriában versenyeznek a nemzetek, estére pedig már az is kiderül, kik jutnak be a vasárnapi döntőkbe női és férfi egyéniben, illetve női és férfi párosban is.

TEQBALL

8. világbajnokság, Székelyudvarhely

Férfi páros, A-csoport

Katz, Bányik–Csavdar Szlavkov, Sztojcso Zsekov (bolgár) 2:0 (12–4, 12–2)

Katz, Bányik–Goncalo Reis, Martim Vasquez (portugál) 2:0 (12–4, 12–11)

Katz, Bányik–Kennan Benalloua, Mohammed Hichem Nehari (algériai) 2:0 (12–4, 12–1)

Női páros, B-csoport

Péchy, Vicsek–Tania Rodriguez Canal, Silvia Ferrer Garcia (spanyol) 2:0 (játék nélkül)

Péchy, Vicsek–Samah Shakir Abed, Zahraa Alshammari (iraki) 2:0 (játék nélkül)

Péchy, Vicsek–Nina Kocsiscsáková, Timotea Járosová (szlovák) 2:0 (12–0, 12–2)