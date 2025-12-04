Nemzeti Sportrádió

Durva hiba: elszabták a téli olimpia jégpályájának méretét

2025.12.04. 16:02
Fotó: Reuters
téli olimpia jégkorong Milánó 2026
A 2026-os téli olimpiai jégkorongtorna helyszínének otthont adó pálya egy kicsivel rövidebb és keskenyebb lett a tervezetnél, és még nem tudni, hogy a szervezők hogyan oldják meg a problémát – írta meg a Jégkorongblog.

A Jégkorongblog közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egyebek mellett arról írt, hogy az észak-amerikai jégkorongligában az NHL pályák mérete 200x85 láb, azaz 60.6 x 25.9 méter, és ilyen méretű pályákon játszottak az olimpián 2010-ben Vancouverben és 2022-ben Pekingben. A köztes időszakban a Nemzetközi Jégkorongszövetség szabványos méretű pályáján játszottak, amelynek a mérete 197 x 98.5 láb (60 x 30 méter). Milánóban ehhez képest sikerült egy valamivel kisebb, 196.85 x 85.3 láb méretű pályát építeni, ami nem felel meg a szabványnak.

A szokatlan hibáról Peter DeBoer, a kanadai férfi jégkorong-válogatott másodedzője mondta el a véleményét: „Egyszerűen nem értem, ilyen hogyan fordulhatott elő. Igazából nem hiszem, hogy ez óriási különbség lenne, de mégis úgy vélem, hogy van különbség, és ez inkább nagyobb, mint kisebb.”

Azt egyelőre nem tudni, hogy a problémát miként orvosolják majd a szervezők. Andrea Francisi, a téli játékok operatív igazgatója szerint a szervezők nem rendelkeznek B-tervvel, egy javaslat viszont érkezett: vigyék át a mérkőzéseket Svájcba vagy Torinóba, a Palasport Olimpicóba, ahol a 2006-os olimpiai torna küzdelmeit is megrendezték.

 

