Norris, Verstappen vagy Piastri? – a 2025-ös szezonzáró következik Abu-Dzabiban

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

A múlt nem Norris mellett szól…

A McLaren fő célja az volt múlt hétvégén, hogy kizárja Max Verstappent a vb-küzdelemből, és így a szezonzáróra csak a két versenyzője érkezzen meg esélyesként. Az elszúrt taktikai döntés következtében azonban a holland pilóta nemcsak versenyben maradt, hanem Lando Norris és Oscar Piastri közé beékelődve ő is lépett elő első számú kihívónak. A Red Bull-os mindössze 12 pontra csökkentette lemaradását az egyéni összetettben, és minden eddiginél közelebb került a címvédéshez.

A sorozatban ötödik világbajnoki címéért küzdő Verstappennek ugyanakkor szerencsére is szüksége lesz, mivel az önmagában nem lenne elegendő a végső sikerhez, ha nyerne. Ugyanis még mindig Norris kezében van a saját sorsa, a britnek egyetlen célja lehet a hétvégén: dobogón zárni – akkor a vetélytársak helyezésétől függetlenül megszerzi pályafutása első világbajnoki címét. Noha egyértelműen Norrisra fog a legnagyobb nyomás nehezedni, a legrosszabb helyzetben a bajnokságot sokáig vezető és egy ponton fő esélyesnek számító Piastri lesz, aki 16 pontos hátrányból próbálna meg fordítani.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb

Az ausztrál pont az előző versenyhétvégén mászott ki a gödörből, de csapata elvette tőle a lehetőséget, hogy nyerjen, fontos lépést téve meg a bajnoki győzelem felé. Ha nincs a McLaren mellélövése, Verstappennek már matematikai esélye sem lenne, miközben Piastri előtt még reális lehetőség nyílhatna Norris utoléréséhez, most viszont az ausztrál adott esetben arra is kényszerülhet, hogy elengedje maga mellett a csapattársát. Bár George Russell szerint ez nem lenne fair a McLaren részéről, és maga Norris sem vár el ilyen segítséget, adódhat olyan helyzet, amikor az egész évben az egyenlő bánásmódot hirdető wokingiak valószínűleg vállalnák a csapatutasítást, a kérdés inkább az, hogy a versenyző engedelmeskedne-e…

Noha normális esetben ezt a bajnoki címet inkább Norris tudja elveszíteni, mint a riválisok megnyerni, a múltban nem volt szerencséje az aktuális vb-éllovasnak, amikor három vb-aspiráns volt még a záró futam előtt. Az F1 történetében tizenegyedszer fordul elő, hogy (legalább) még három versenyző érkezik esélyesként a fináléra, ebből mindössze háromszor ülhetett fel az a pilóta a királykategória trónjára, aki vezette a ponttáblázatot a záró verseny előtt, és ami ennél is sokatmondóbb adat: több mint ötven év telt el azóta, hogy adott versenyző megőrizte a vezetést.

A második helyezett ezzel szemben négyszer, míg a harmadik háromszor ünnepelhetett a végén, így a korábbi eseményeket nézve Verstappennek vannak a legjobb esélyei, míg Piastri ugyanolyan valószínűséggel nyerhet, mint Norris… A brit mellett szólhat viszont az, hogy az idén már tizenhétszer zárt dobogón, amivel vezet a vonatkozó mutatóban, őt Piastri követi tizenöt, míg Verstappen tizennégy top 3-as eredménnyel, miközben mindhárom pilóta egyenként hét győzelmet számlál.

ÉV VILÁGBAJNOK A BAJNOK HELYEZÉSE A VERSENY ELŐTT A RIVÁLISOK 1950 Giuseppe Farina harmadik Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli 1959 Jack Brabham első Stirling Moss, Tony Brooks 1964 John Surtees második Graham Hill, Jim Clark 1968 Graham Hill első Jackie Stewart, Denny Hulme 1974 Emerson Fittipaldi első Clay Regazzoni, Jody Scheckter 1981 Nelson Piquet második Carlos Reutemann, Jacques Laffite 1983 Nelson Piquet második Alain Prost, René Arnoux 1986 Alain Prost második Nigel Mansell, Nelson Piquet 2007 Kimi Räikkönen harmadik Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2010 Sebastian Vettel harmadik Fernando Alonso, Mark Webber, Lewis Hamilton *: dőlt betűvel az a versenyző, aki vb-éllovasként érkezett meg a szezonzáróra.

Ami a mentális erőt illeti, a három esélyes közül egyedül Verstappen tudja, milyen vb-címet nyerni, és a holland a csütörtöki sajtónapon is hangoztatta, hogy nincs veszítenivalója, nyugodtan készül a végső összecsapásra. A Red Bull-ost egész évben végigkísérte, hogy arról beszélt, valójában nincs esélye, és most is ez a könnyed stílus az, ami bosszanthatja Norrist és az egész McLarent. Persze, nincs semmi kétség afelől, hogy Verstappen éhes a sikerre, mégis úgy áll hozzá az utolsó hétvégéhez, mint ahogyan az év nagy részéhez is: csak nyerhet.

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb

Norris ezzel szemben izgatottnak, kissé feszültnek tűnik, ami teljesen természetes az első bajnoki címe kapujában. A fejébe az idén már többször „belemászott” Verstappen, ezért tudja, a rivális ezen a hétvégén is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy bekússzon a gondolataiba. Verstappentől nem áll messze a mentális hadviselés, mint ahogyan magától a Red Bulltól sem, így a McLaren már csak ebből a szempontból sem lesz könnyű helyzetben.

Bár alapvetően Piastrinak sincs veszítenivalója, kissé beletörődnek hatott már az előző futamhétvége után, illetve a csütörtöki sajtónapon is, és nagy kérdést jelent, hogy ez segíti-e vagy inkább visszaveti a teljesítményét karrierje eddigi legfontosabb nagydíján. Már az abu-dzabi hétvége előtt felröppentek olyan hírek, miszerint feszültség van közte és az istállója között, és olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy az ausztrál kifelé kacsingat, és adott esetben a Ferrarinál is kiköthet.

Abban nincs semmi kétség, hogy Norris és Piastri is Verstappen sikerének örülne jobban, ha nem ő nyerne, de magának a McLarennek nagy csapás lenne, ha kicsúszna a kezéből az egyéni cím egy olyan domináns évben, mint a mostani. A wokingiak 1998 óta várnak az újabb duplázásra, és ha idén nem jön össze nekik, ki tudja, mikor nyílik újabb esélyük rá.

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.

A Red Bull még utolérheti a Mercedest a konstruktőri bajnokságban?

Andrea Kimi Antonelli a Katari Nagydíj versenyének végén megcsúszott, amit kihasználva Norris egy pozíciót előrébb tudott lépni, így 10 helyett 12 pont előnnyel utazhatott az idényzáróra. Noha a Red Bull a leintésnél olyan kijelentést tett, hogy a fiatal olasz szándékosan engedte el maga mellett a britet, maga a csapat adott ki bocsánatkérő közleményt, melyben elismerte, hogy helytelen volt az állítása. Addigra azonban valóságos népharag zúdult a pilótára, aki a hibájával nemcsak elvesztette a negyedik pozíciót, hanem csapata is pontot veszített a Red Bull-lal szemben a konstruktőri második helyért zajló csatában.

Ugyan a Mercedes előnye még így is kényelmesnek mondható – 33 ponttal előzi meg a „vörös bikákat” –, még mindig nem tekinthető lefutottnak a küzdelem, Verstappen mindent meg fog tenni a győzelemért, mint ahogyan Cunoda Juki is szép eredménnyel szeretne búcsúzni, miközben minden erejével azon lesz, hogy segítse csapattársát a vb-küzdelemben. A Red Bull nincs könnyű helyzetben, de nem elérhetetlen a második hely, mindenesetre nyugodt lehet, hiszen nem igazán kell hátrafelé sem nézegetnie.

A Ferrari további 44 pont lemaradással érkezik a negyedik helyen, így matematikailag sincs már esélye előrébb lépni. Biztos az idén Carlos Sainz Jr. révén már két dobogót gyűjtő Williams ötödik pozíciója is, illetve az Alpine utolsó helye is, de az még kérdéses, hogyan fogja egymást követni a Racing Bulls, az Aston Martin, a Haas, valamint a Sauber a hatodik-kilencedik pozíciókban. A legjobban a faenzaiak állnak, 12 pont előnnyel vezetnek a silverstone-iak előtt, az amerikaiak még hét pont lemaradással érkeznek, míg a jövőre az Audi gyári csapatává váló Sauber hátránya további öt pont.

Cunoda utolsó versenye következik

A Red Bull szerdán hivatalosan is megerősítette, hogy Isack Hadjar lesz jövőre Verstappen csapattársa, a testvércsapatánál, a Racing Bullsnál pedig a fiatal Arvid Lindblad kap lehetőséget az újabb évet kapó Liam Lawson mellett, aminek értelmében Cunoda Juki ülés nélkül maradt a soron következő idényre, hiszen a többi alakulatnál már korábban elkeltek az ülések. A japán az egyetlen pilóta, aki jövőre nem kapott állandó helyet, igaz, így is ott marad a tűz közelében, mivel a „vörös bikák” teszt- és tartalék versenyzője lesz.

A Red Bull és a Racing Bulls pilótafelállásán kívül más csapaté nem változik az új szabálykorszak nyitó évére: mind a nyolc másik istállónál azok a versenyzők kapnak lehetőséget jövőre, akik a mostanit befejezik, míg a frissen csatlakozó Cadillacnél két nagy visszatérő, Sergio Pérez és Valtteri Bottas kap lehetőséget.

Bár tart még az év, és csak néhány nappal ezelőtt vált biztossá, kik lesznek ott a 2026-os rajtrácson, több alakulat, köztük a Cadillac is bejelentést tett arról, mikor leplezi le a jövő évi autóját. Az amerikai gárda sajátos módon, a Super Bowl szünetében tart bemutatót, míg az Aston Martin például egy nappal később rántja le a leplet az első Adrian Newey által tervezett masinájáról.

Név (nemzetiség) Csapat Motor Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Red Bull Powertrains Isack HADJAR (francia) Red Bull Red Bull Powertrains Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Honda Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Honda Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes Carlos SAINZ Jr. (spanyol) Williams Mercedes Pierre GASLY (francia) Alpine Mercedes Franco COLAPINTO (argentin) Alpine Mercedes Liam LAWSON (új-zélandi) Racing Bulls Red Bull Powertrains Arvid LINDBLAD (brit) Racing Bulls Red Bull Powertrains Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari Esteban OCON (francia) Haas Ferrari Nico HÜLKENBERG (német) Audi Ferrari Gabriel BORTOLETO (brazil) Audi Ferrari Sergio PÉREZ (mexikói) Cadillac Ferrari Valtteri BOTTAS (finn) Cadillac Ferrari A 2026-os rajtlista

Sok fiatal kap lehetőséget a záró hétvégén

Összesen kilenc állandó versenyző, köztük a bajnokaspiráns Piastri sem fog autóba ülni az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén. Az ausztrál pilóta helyén Pato O'Ward kap lehetőséget a McLarennél. A mezőnytől búcsúzni kényszerülő Cunoda ülését eközben a Racing Bulls jövő évi versenyzője, Arvid Lindblad foglalhatja el, míg a Ferrarinál az előző évhez hasonlóan az idén is összejön a Leclerc-páros Abu-Dzabiban, ugyanis Arthur Leclerc vezetheti Hamilton autóját.

Az Aston Martinnál teljesen új pilótafelállás lesz, Jak Crawford és Cian Shields váltja Fernando Alonsót és Lance Strollt. Visszatér a volán mögé Hirakava Rjó is a Haasnál, Ivasza Ajumu a Racing Bullsnál, míg Luke Browning a Williamsnél. Az amerikaiak Oliver Bearmant, a faenzaiak Lawsont, míg a grove-iak Alexander Albont küldik fel a bokszfalra a nyitányon.

MI VÁRHATÓ AZ ABU-DZABI NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a 2025-ös világbajnokság, a 24. és egyben utolsó állomás a Yas Marina Circuit, ahol a 17. Abu-dzabi Nagydíjat rendezik meg. Az impozáns helyszínen már négy alkalommal dőlt el az egyéni világbajnoki cím sorsa, és csak egyszer maradt alul a helyszínre vb-éllovasként megérkező versenyző. A 2010-es évzáróra Fernando Alonso utazott fő esélyesként, de végül Sebastian Vettel ülhetett fel a trónra úgy, hogy a versenyt megelőzően csak a harmadik helyen állt a bajnoki összetettben.

A dráma ugyanakkor a többi sivatagi idényzárót sem kerülte el: 2016-ban Hamilton mindent megtett azért, hogy a végén Nico Rosberget kiszorítsa a dobogóról, magára és a német vetélytársra húzta a teljes mezőnyt, ám ez sem volt elég. Rosberg megőrizte a második helyet, és elhódította az első világbajnoki címét, amit követően váratlanul bejelentette a visszavonulását.

Öt évvel később is Hamilton volt az, aki alulmaradt: a brit és Verstappen pontazonossággal érkezett meg a záró hétvégére, és noha az akkor még Mercedesnél versenyző Hamilton dominált az egész versenyen, a biztonsági autós szakasz és Michael Masi sokat vitatott döntése elvette tőle az esélyt, hogy megszerezze a rekordot jelentő nyolcadik címet. Az F1 történetének egyik legellentmondásosabb bajnokavatója után a versenyigazgató menesztése mellett megváltoztatták a szabályokat is.

Az akkori eseményeket páholyból követő Norris (az egyike volt azon pilótáknak, aki végül visszavehették a körüket a két vb-aspiráns közül) már akkor kinyilvánította a nemtetszését, és elmondta, kizárólag a TV-nek szólt a döntés. A brit most határozottan bízik benne, hogy nem jár úgy, mint korábban a honfitársa, és nem fogja botrány követni a finálét.

Míg az előző versenyhétvégén, Katarban főszerepet játszottak a gumik és a stratégia az eredmény alakulásában, Abu-Dzabiban sima egykiállásos versenyre van kilátás. A Pirelli a megszokott gumikínálatot, a C3-ast, a C4-est és a C5-öst hozta el a Yas Marina Circuitre. A többség már akkor is egyszer cserélt kereket, és a rajtnál egy versenyző kivételével a teljes mezőny közepes abroncson indult, miközben a lágy keverék egyetlen esetben került elő.

Az idei évre ugyanakkor ellenállóbbá váltak a gumik, így a Pirelli szerint már a piros oldalfestésű abroncsok játszhatják a központi szerepet a stratégia kialakításánál, de várhatóan így sem lesz túl nagy eltérés taktikai szempontból a csapatok között. Az időjárás sem fog döntő szerepet játszani a hétvége alakulásában: a hőmérséklet mindhárom napon 25-30 Celsius-fok körül fog alakulni, és végig száraz körülmények lesznek.

Ami a történelmi múltat illeti, a jelenlegi mezőnyből Hamilton számít a legsikeresebbnek 5 győzelemmel. Mögötte Verstappen érkezik 4 sikerrel, míg Norris egyszer szelte át elsőként a célvonalat a helyszínen.

Ami a jelenlegi formát illeti, Verstappennek jó esélye lehet rá, hogy utolérje Hamiltont, de a két McLaren-versenyző, és főleg Piastri is mindent meg fog tenni a győzelemért. Az ausztrál ugyanakkor még dobogón sem zárt Abu-Dzabiban, nem úgy, mint Russell, Leclerc vagy épp Sainz. A mercedeses várhatóan most is beleszólhat a pódiumért vívott csatába, a monacói és a spanyol ugyanakkor nehezebb helyzetben lesz.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 25 408 2. Max Verstappen 7 14 26 396 3. Oscar Piastri 7 15 25 392 4. George Russell 2 9 25 309 5. Charles Leclerc – 7 21 230 6. Lewis Hamilton – – 20 152 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz – 3 13 64 10. Isack Hadjar – 1 11 51 11. Nico Hülkenberg – 1 8 49 12. Fernando Alonso – – 10 48 13. Oliver Bearman – – 10 41 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Cunoda Juki – – 10 33 16. Esteban Ocon – – 9 32 17. Lance Stroll – – 8 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 800 (már bajnok) 2. Mercedes 459 3. Red Bull-Honda 426 4. Ferrari 382 5. Williams-Mercedes 137 6. Racing Bulls-Honda 92 7. Aston Martin-Mercedes 80 8. Haas-Ferrari 73 9. Sauber-Ferrari 68 10. Alpine-Renault 22