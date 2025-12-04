Nemzeti Sportrádió

Terepkerékpár: újabb Eb-éremmel tette le a névjegyét Szilasi Dániel

2025.12.04. 14:45
cyclocross Szilasi Dániel utánpótlás terepkerékpár utánpótlássport
A hazai terepkerékpáros utánpótlás egyik legnagyobb reménysége a 14 éves Szilasi Dániel, aki a tavalyi U15-ös Eb-arany után most az U16-osok között Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, így nem meglepő, hogy az egyik legjobb belga csapat, a Starbucks-Vistabuild is felfigyelt rá, leigazolta őt, és az ősz óta már náluk tekerhet.

Mint arról beszámoltunk, a magyar fiatalok közül Szilasi Dániel szerepelt a legjobban a terepkerékpárosok (cyclo-cross) szlovákiai korosztályos Európa-bajnokságán. Az U16-osok mezőnyében Búr Zsolt tanítványa ezüstérmet nyert, méghozzá úgy, hogy a verseny elején hatalmas bukást került el, ennek következtében nagyon hátracsúszott, viszont onnan is feltornázta magát a második helyre. Ezzel már másodjára állhatott fel az Európa-bajnoki dobogóra, ugyanis tavaly aranyat akasztottak a nyakába, az U15-ösök között ő lett a kontinens legjobbja.

„Ez volt számomra a szezon legfontosabb versenye, sokat készültem rá, szerettem volna mindenképpen jól teljesíteni az Eb-n, és örülök, hogy ez ismét éremszerzéssel párosult – mondta Szilasi az Utánpótlássportnak. –

Nagyon elégedett vagyok a szereplésemmel, életem egyik legjobb futamát produkáltam azt követően, hogy a rajtnál hátraestem.

Gyakorlatilag rálöktek a kordonra, és csak egy hatalmas mentéssel tudtam megúszni az óriási bukást. Nehéz dolgom volt, mert a bukás elkerülése után egészen a negyvenedik hely környékéig zuhantam vissza, de onnan is sikerült felkapaszkodnom, és ennek fényében ez az ezüst különösen értékes nekem.

Nem taktikáztam, csak mentem, ahogy a csövön kifért.

Jó formában éreztem magam, minden adott volt, hogy jó versenyt tudjak menni, ráadásul ezt a somorjai pályát kifejezetten szeretem, tavaly is ugyanezen a helyszínen rendezték az Eb-t, még ha persze nem is teljesen egyezett meg a múlt évi pálya a mostanival." 

Szilasi Dániel a világ legjobbjai között fejlődhet Belgiumban Forrás: bringasport.hu

A 2011-es születésű reménység az újbudai Bikexpert Specialized Teamben (korábbi nevén Superior Racing Team) nevelkedett, majd a remek eredményeinek köszönhetően a szakági nagyhatalomnak számító Belgiumban is felfigyeltek tehetségére, sőt a nyáron két évre a Starbikes-Vistabuild (Pauwels) együtteséhez igazolt, amely azt jelenti, hogy a magyar fiatal az egyik legerősebb belga csapat utánpótlássorában fejlődhet. Tudni kell, hogy két olyan versenyzőt is találunk a Pauwels elitcsapatában, akik jelenleg meghatározói a cross szakágnak: a kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Michael Vanthourenhout és az Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki bronzérmes Eli Iserbyt összesen 23 világkupafutamot nyert az elmúlt hat évben. A 2021-22-es és a 2023-24-es szezonban Iserbyt, a 2024-25-ös idényben Vanthourenhout nyerte meg az összetett cx-világkupát.

„Ez hatalmas előrelépés a karrieremben, hogy egy ilyen neves és eredményes csapatba igazolhattam – avatott be Dániel. – Az tudni kell, hogy alapvetően továbbra is Magyarországon élem a mindennapjaimat, itthon edzek és járok iskolába, és elsősorban a versenyekre, illetve edzőtáborokba járok Belgiumban. Úgy érzem, rengeteget tudok kint tanulni, ami nem is csoda, hisz a belgák a legjobbak a világon cyclo-crossban. Ez meglátszik a felszerelésben, az edzések minőségében és tényleg minden téren.

Amikor kiutazom a csapathoz, akkor például a világelitbe tartozó felnőttekkel, így Michael Vanthourenhouttal is együtt edzhetek, ami nyilván óriási dolog számomra, és rendkívül motiváló látni őket testközelből, hogy miként készülnek.

Tárt karokkal fogadtak kint, és mostanra egészen jól be is tudtam illeszkedni, még annak ellenére is, hogy a csapatban én vagyok az egyetlen, aki nem belga vagy holland versenyző. Itt, Belgiumban ez az egyik legnépszerűbb sportág, és nagyon profi az egész közeg, ami körülveszi a bringásokat." 

(Kiemelt kép forrása: UEC)

 

 

Ezek is érdekelhetik