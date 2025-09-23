Videó: szurkolók százai ünnepelték a friss aranylabdás Dembélét Párizs utcáin

Vélhetően többen is ott lettek volna, ha csapatuknak nem pont aznap lett volna jelenése Marseille-ben...

Ousmane Dembélé is the 2025 Men's Ballon d'Or... and the Parisians celebrate it! #ballondor pic.twitter.com/kDVbWgI7p3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

🔴🔵 PSG ultras are outside the Ballon d'Or ceremony, celebrating Ousmane Dembele's victory! 🧨 pic.twitter.com/ToxOQ5Uefx — EuroFoot (@eurofootcom) September 22, 2025

Az ünnepség után maga Dembélé is megjelent a tömeg előtt, s bemutatta az Aranylabdát a drukkereknek.

Osumane Dembélé presenting Ballon d'or to the PSG ultras 👉🏻🌕👈🏻 pic.twitter.com/SJI3zqrJ10 — Ꭲɑʏᴏ⁣ (@TayoPSG) September 22, 2025

Dembélé sikeréről megemlékezett a támadó nevelőklubja, az Évreux FC is, amely videóban köszöntötte a támadót. A friss aranylabdás 2004 és 2010 között szerepelt a jelenleg hetedosztályú normandiai klub (akkoriban Madeleine Évreux – a szerk.) akadémiáján.

Az Évreux-nél egyébként élőben követték a gálát, s sikerült videóra venni a bejelentés pillanatát, valamint az azt követő ünneplést is.