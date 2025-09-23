Videó: szurkolók százai ünnepelték a friss aranylabdás Dembélét Párizs utcáin

Vélhetően többen is ott lettek volna, ha csapatuknak nem pont aznap lett volna jelenése Marseille-ben...
Az ünnepség után maga Dembélé is megjelent a tömeg előtt, s bemutatta az Aranylabdát a drukkereknek.
Dembélé sikeréről megemlékezett a támadó nevelőklubja, az Évreux FC is, amely videóban köszöntötte a támadót. A friss aranylabdás 2004 és 2010 között szerepelt a jelenleg hetedosztályú normandiai klub (akkoriban Madeleine Évreux – a szerk.) akadémiáján.
Az Évreux-nél egyébként élőben követték a gálát, s sikerült videóra venni a bejelentés pillanatát, valamint az azt követő ünneplést is.