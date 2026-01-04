A Valencia csapatbusza bánta a szurkolói elégedetlenséget

A nagy múltú klub közleményben ítélte el néhány szélsőséges drukker akcióját, miután fanatikusok egy csoportja betörte a busz egyik ablakát.

„A Valencia CF megérti a szurkolók csalódottságát a csapat legutóbbi eredményei miatt, ugyanakkor mélységesen sajnálja a repülőtéri incidenst. Az ilyen erőszakos cselekmények sérülést okozhattak volna a játékosoknak vagy az edzői stáb tagjainak. A klub határozottan elítéli az erőszak minden formáját” – olvasható a dokumentumban.

Az együttes 16 pontjával a 17. helyen áll a húszcsapatos La Ligában, miután sorozatban öt mérkőzésen maradt nyeretlen, három döntetlen mellett két vereséget szenvedve.