A Valencia csapatbusza bánta a szurkolói elégedetlenséget

2026.01.04. 15:41
Fotó: X/valenciacf
Valencia
Feldühödött szurkolók várták a spanyol labdarúgás élvonalában, a La Ligában szereplő Valencia játékosait hazaérkezésükkor a repülőtéren, ahová a Celta Vigótól idegenben elszenvedett 4–1-es vereség után érkezett vissza az együttes szombaton.

A nagy múltú klub közleményben ítélte el néhány szélsőséges drukker akcióját, miután fanatikusok egy csoportja betörte a busz egyik ablakát.

„A Valencia CF megérti a szurkolók csalódottságát a csapat legutóbbi eredményei miatt, ugyanakkor mélységesen sajnálja a repülőtéri incidenst. Az ilyen erőszakos cselekmények sérülést okozhattak volna a játékosoknak vagy az edzői stáb tagjainak. A klub határozottan elítéli az erőszak minden formáját” – olvasható a dokumentumban.

Az együttes 16 pontjával a 17. helyen áll a húszcsapatos La Ligában, miután sorozatban öt mérkőzésen maradt nyeretlen, három döntetlen mellett két vereséget szenvedve.

