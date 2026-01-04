A Valencia csapatbusza bánta a szurkolói elégedetlenséget

Feldühödött szurkolók várták a spanyol labdarúgás élvonalában, a La Ligában szereplő Valencia játékosait hazaérkezésükkor a repülőtéren, ahová a Celta Vigótól idegenben elszenvedett 4–1-es vereség után érkezett vissza az együttes szombaton.
A nagy múltú klub közleményben ítélte el néhány szélsőséges drukker akcióját, miután fanatikusok egy csoportja betörte a busz egyik ablakát.
„A Valencia CF megérti a szurkolók csalódottságát a csapat legutóbbi eredményei miatt, ugyanakkor mélységesen sajnálja a repülőtéri incidenst. Az ilyen erőszakos cselekmények sérülést okozhattak volna a játékosoknak vagy az edzői stáb tagjainak. A klub határozottan elítéli az erőszak minden formáját” – olvasható a dokumentumban.
Az együttes 16 pontjával a 17. helyen áll a húszcsapatos La Ligában, miután sorozatban öt mérkőzésen maradt nyeretlen, három döntetlen mellett két vereséget szenvedve.
Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:06
Borja Iglesias duplázott, a Celta legyőzte a Valenciát
A vendégek sorozatban ötödször maradtak győzelem nélkül, így a forduló végén kieső helyre eshetnek vissza.
Legfrissebb hírek
Csak egyenlíteni tudott, nyerni nem a Valencia
Spanyol labdarúgás
2025.12.19. 23:08
Ezek is érdekelhetik