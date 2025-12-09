PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

A Le Parisien beszámolója szerint Luis Enrique vezetőedző dolgát nehezíti, hogy két kulcsjátékosára sem számíthat az Athletic Bilbao ellen, ugyanis az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier nem épült még fel a bokasérüléséből.

Jó hír viszont a spanyol mester számára, hogy Désiré Doué visszatérhet, és várhatóan pályára is lép a Bilbao ellen, amely csupán két meccsen tudott győzni a legutóbbi tíz európai kupatalálkozójából francia ellenféllel szemben. Hazai mérlege ettől függetlenül imponáló a kontinentális sorozatok főtáblás szereplései szempontjából, 16 meccsből 13 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mutatója.

Az utóbbi időben formába lendült PSG viszont még így is a szerdai összecsapás esélyese, a mostani kiírásban idegenben a Barcelonát és a Bayer Leverkusent is megverte, így második helyen áll az alapszakaszban.