PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

2025.12.09. 12:39
Dembélé nem játszhat a Bilbao ellen (Fotó: Getty Images)
Ousmane Dembélé Bajnokok Ligája Lucas Chevalier Paris Saint-Germain PSG
Az aranylabdás Ousmane Dembélére betegség, a kapus Lucas Chevalier-re pedig bokasérülés miatt nem számíthat a címvédő Paris Saint-Germain, amely szerda este az Athletic Bilbao otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában.

A Le Parisien beszámolója szerint Luis Enrique vezetőedző dolgát nehezíti, hogy két kulcsjátékosára sem számíthat az Athletic Bilbao ellen, ugyanis az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier nem épült még fel a bokasérüléséből.

Jó hír viszont a spanyol mester számára, hogy Désiré Doué visszatérhet, és várhatóan pályára is lép a Bilbao ellen, amely csupán két meccsen tudott győzni a legutóbbi tíz európai kupatalálkozójából francia ellenféllel szemben. Hazai mérlege ettől függetlenül imponáló a kontinentális sorozatok főtáblás szereplései szempontjából, 16 meccsből 13 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mutatója.

Az utóbbi időben formába lendült PSG viszont még így is a szerdai összecsapás esélyese, a mostani kiírásban idegenben a Barcelonát és a Bayer Leverkusent is megverte, így második helyen áll az alapszakaszban.

 

