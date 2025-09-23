Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi is gratulált az aranylabdás Dembélének

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 07:55
null
Barcelonában csapattársak voltak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Lionel Messi Aranylabda
A rekordgyőztes Lionel Messi gratulált az Aranylabda 2025-ös díjazottjának, Ousmane Dembélének, aki közvetlenül Lamine Yamalt előzte meg a szavazás végeredményének listáján.

Lionel Messi nem sokkal azt követően szólt hozzá Ousmane Dembélé Instagram-bejegyzéséhez, hogy a Paris Saint-Germain klasszisa átvette az Aranylabdát:

Nagyszerű Ous! Gratulálok hozzá, nagyon örülök neked! Megérdemled.

A gálán Dembélé is ejtett néhány szót Messiről, azaz korábbi csapattársáról: „Álmaim klubja, az FC Barcelona szintén kivételes volt. Évekig tanultam olyan nagyszerű játékosok mellett, mint Andrés Iniesta és Lionel Messi, ez kivételes élmény volt.”

Dembélé a 2024–2025-ös klubidényben 53 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett és 16 előkészítést jegyzett, a PSG pedig neki is köszönhetően minden lehetséges trófeát begyűjtött a klubvilágbajnokság kivételével.

Minden más foci
13 órája

Ousmane Dembélé nyerte meg a férfi Aranylabdát Párizsban!

A női aranylabdás sorozatban harmadszor is Aitana Bonmatí lett. Yamal a Kopa-díjat, Luis Enrique a Cruyff-díjat, Donnarumma a Jasin-díjat érdemelte ki.

 

Ousmane Dembélé Lionel Messi Aranylabda
Legfrissebb hírek

Neymar: Raphinha ötödik helye egy vicc

Spanyol labdarúgás
21 perce

„Valami nagyon furcsa dolog történt itt” – nem viselte jól fia vereségét Yamal apja

Spanyol labdarúgás
1 órája

„Mindig mondta, hogy én leszek a világ legjobbja” – elsírta magát Dembélé gyerekkori barátja az Aranylabda-gálán

Francia labdarúgás
1 órája

Videó: szurkolók százai ünnepelték a friss aranylabdás Dembélét Párizs utcáin

Francia labdarúgás
2 órája

Dembélé: Nem volt feltétlenül célom, hogy elnyerjem az Aranylabdát

Minden más foci
11 órája

Ousmane Dembélé nyerte meg a férfi Aranylabdát Párizsban!

Minden más foci
13 órája

Ousmane Dembélé kapta a 2025-ös Aranylabdát

Minden más foci
13 órája

Nincs meglepetés: a BL-címvédő Paris Saint-Germain lett a legjobb klubcsapat

Minden más foci
13 órája
Ezek is érdekelhetik