Lionel Messi is gratulált az aranylabdás Dembélének

Lionel Messi nem sokkal azt követően szólt hozzá Ousmane Dembélé Instagram-bejegyzéséhez, hogy a Paris Saint-Germain klasszisa átvette az Aranylabdát:

Nagyszerű Ous! Gratulálok hozzá, nagyon örülök neked! Megérdemled.

🚨 Leo Messi congratulating Dembele: "Grande Ous. Congratulations, I am so happy for you. You deserve it." pic.twitter.com/21uwRCe4I2 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 23, 2025

A gálán Dembélé is ejtett néhány szót Messiről, azaz korábbi csapattársáról: „Álmaim klubja, az FC Barcelona szintén kivételes volt. Évekig tanultam olyan nagyszerű játékosok mellett, mint Andrés Iniesta és Lionel Messi, ez kivételes élmény volt.”

Dembélé a 2024–2025-ös klubidényben 53 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett és 16 előkészítést jegyzett, a PSG pedig neki is köszönhetően minden lehetséges trófeát begyűjtött a klubvilágbajnokság kivételével.