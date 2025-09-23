Dembélé: Nem volt feltétlenül célom, hogy elnyerjem az Aranylabdát

„Harmadszor vagyok itt egymás után, nem is tudom, mi újat mondhatnék. Lenyűgöző ez az egész. Köszönöm a France Footballnak, de megnyerhette volna bárki. Nagyon magas volt a színvonal ebben az idény, nagy volt a versengés. Andrés Iniesta kiskorom óta a példaképem Xavi mellett, óriási, hogy tőle vehetem őt a díjat. Az ő játékuk inspirált engem, és a mai napig hálás vagyok nekik mindazért, amit tanítottak nekem. Köszönöm nekik mindazt, amit a futballért tettek. Köszönöm a szervezést is, évről évre egyre fantasztikusabb a gála. Nagyon fontosnak tartom, hogy most már minden díjat megkapnak a nők is, nem csak a férfiak, erre már régóta törekedtünk. Joan Laporta elnöknek, a klubvezetésnek és a csapattársaknak is köszönöm. Élvezzük az estét, az ilyen díjakat nem egyedül érjük el. Ez a csapat közös munkájának köszönhető. Mindent a Barcelonának köszönhetek, ez az életem klubja. Remélem, hogy még sok évig itt játszhatok” – fogalmazott a színpadon a sorozatban harmadik Aranylabdáját nyerő Aitana Bonmatí.

„Ez nagy büszkeség, nagyon kemény verseny volt. Csak köszönetet tudok mondani mindenkinek. Sok ember segített nekem, hogy eljussak idáig. Most nagy reményeket támasztok a brazíliai világbajnoksággal. Ez a harmadik Aranylabda hozzájárul Barcelona és Katalónia hírnevének növeléséhez” – idézi a L'Equipe a spanyol játékost, majd hozzátette – „a futball nem csak a győzelemről vagy a vereségről szól, ezt ezúttal is láthattuk. Két bajnokságot vesztettem el a csapataimmal: az Európa-bajnokságot Spanyolországgal és a Bajnokok Ligáját Barcelonával, de sokat tanultam belőle. Örülök Mariona Caldenteynek, aki a második lett. Remek játékos, hiányzik nekünk Barcelonában.”

A 2024–2025-ÖS IDÉNY NŐI ARANYLABDÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE

1. Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)

2. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)

3. Alessia Russo (angol, Arsenal)

4. Alexia Putellas (spanyol, Barcelona)

5. Chloe Kelly (angol, Manchester City)

6. Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)

7. Leah Williamson (angol, Arsenal)

8. Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)

9. Lucy Bronze (angol, Chelsea)

10. Hanna Hampton (angol, Chelsea)

