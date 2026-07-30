A PSG elnöke jelenthetné a változást a futball világában az európai vezetők szerint

Az európai labdarúgás vezetői szerint nem más, mint a PSG elnöke, a katari Nasszer al-Kelaifi lehetne Gianni Infantino ellenfele a 2027-es FIFA elnökválasztáson – írja a Politico.

Sajtóhírek szerint a FIFA svájci elnöke, Gianni Infantino kiárusítaná a világbajnokságot külsős befektetőknek. Ezt a futballvilág vezetői nem nézik jó szemmel, ezért gondolják a PSG elnökét, Nasszer al-Kelaifit Infantino méltó ellenfelének a jövő évben megrendezésre kerülő FIFA elnökválasztáson.

A választáson egyelőre Infantinón kívül nincs másik jelölt, amennyiben nem is lesz, úgy már tizenöt évre nyúlik meg a svájci elnök regnálása.

Nasszer al-Kelaifi nem csupán a PSG elnöke, hanem az Európai Labdarúgóklubok Szervezetében, az UEFA végrehajtó bizottságában és a beIN Média Csoportban is vezetői szerepet tölt be.

Az 52 éves vállalkozó elmondása szerint nincsenek ambíciói FIFA-szerepkört illetően.