Nemzeti Sportrádió

A PSG elnöke jelenthetné a változást a futball világában az európai vezetők szerint

L. Á. B.L. Á. B.
2026.07.30. 13:32
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FIFA Nasszer al-Kelaifi PSG Gianni Infantino
Nasszer al-Kelaifi személyében lenne meg Gianni Infantino ellenlábasa a 2027-es FIFA elnökválasztáson az európai futball vezetői szerint.

Az európai labdarúgás vezetői szerint nem más, mint a PSG elnöke, a katari Nasszer al-Kelaifi lehetne Gianni Infantino ellenfele a 2027-es FIFA elnökválasztáson – írja a Politico.

Sajtóhírek szerint a FIFA svájci elnöke, Gianni Infantino kiárusítaná a világbajnokságot külsős befektetőknek. Ezt a futballvilág vezetői nem nézik jó szemmel, ezért gondolják a PSG elnökét, Nasszer al-Kelaifit Infantino méltó ellenfelének a jövő évben megrendezésre kerülő FIFA elnökválasztáson. 

A választáson egyelőre Infantinón kívül nincs másik jelölt, amennyiben nem is lesz, úgy már tizenöt évre nyúlik meg a svájci elnök regnálása. 

Nasszer al-Kelaifi nem csupán a PSG elnöke, hanem az Európai Labdarúgóklubok Szervezetében, az UEFA végrehajtó bizottságában és a beIN Média Csoportban is vezetői szerepet tölt be.

Az 52 éves vállalkozó elmondása szerint nincsenek ambíciói FIFA-szerepkört illetően.

 

FIFA Nasszer al-Kelaifi PSG Gianni Infantino
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