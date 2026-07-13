Nemzeti Sportrádió

Van mutató, amiben Argentína 7–0-ra veri – Brazíliát...

H. Á.H. Á.
2026.07.13. 01:31
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Az elmúlt 20 év világbajnokságain, vagyis 2006-os tornától számítva az amerikai válogatottak közül Argentína hét alkalommal győzött a kieséses szakaszban európai válogatott ellen – három vereség mellett. Ugynazezen időszakban a braziloknak egyszer sem sikerült nyerniük, ellenben mind a hét, UEFA-hoz tartozó ellenféllel szembeni meccsüket elveszítették... A Selecao 2002-es világbajnoki döntőben a németek ellen aratott győzelme után sem 2006-ban, sem 2010-ben nem nyert párharcot amerikai válogatott európai ellen a kieséses szakaszban.

American teams that eliminated European teams at the World Cup since 2006
by u/Alarming_Dog_9542 in soccer

 

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