Guardiola lehet Maldini elsőszámú célpontja az olasz kispadra

A világbajnokságról sorozatban harmadszor lemaradt olasz válogatott új technikai igazgatója, Paolo Maldini azt szeretné, ha a Manchester Citytől távozó Pep Guardiola venné át a nemzeti csapat irányítását – számolt be róla a La Gazzetta dello Sport. A tekintélyes lap szerint sokáig Roberto Mancini és Antonio Conte volt a legesélyesebb jelölt, de Paolo Maldini kinevezésével, már Pep Guardiola lehet a fő favorit a kispadra. A katalán edző az idény végén távozott a Manchester Citytől, és többször elmondta már, szívesen dolgozna egy válogatott élén. A Gazzetta szerint a legnagyobb terhet a fizetés jelentheti: Guardiola évi 25 millió eurót keresett a Manchester Citynél, márpedig ennyit aligha fizetnének neki az olaszok. A kérdés tehát az, hogy az anyagiak tükrében sikerül-e meggyőzni arról, hogy elvállalja a feladatot.