Hey Jude! – Thury Gábor jegyzete

Az Argentína–Svájc vb-negyeddöntőn Lionel Messi állítólag tiszteletet kért Joao Pinheiro portugál játékvezetőtől – állítólag, mert erről utólag megoszlottak a vélemények –, a show-t nem ő vitte el, hanem Julián Álvarez, akinek pazar góljával 2–1-es vezetést szerzett a címvédő a 3–1-es győzelemmel végződő mérkőzésen. Franciaország 2–0-ra verte meg Marokkót, Spanyolország 2–1-re Belgiumot, Anglia ugyancsak 2–1-re Norvégiát. Noha Kylian Mbappé és Mikel Merino is szerzett gólt, a negyeddöntő hőse Jude Bellingham lett – mindkét angol találatot ő lőtte.

Az angolok 23 éves középpályása azonban nemcsak a pályán mutatott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet: Thomas Tuchel szövetségi kapitány ugyanis szerencsésnek is minősítette a norvégok elleni győzelmet, talán kissé meggondolatlanul, s ugyan nagyra értékelte csapata munkáját, kiváltotta az öltöző rosszallását. A sajtó rögtön megszimatolta, valami nincs rendjén, az újságírók kihúzták a Real Madrid középpályásából, hogy bizony a szakvezető nem értékelte kellően a sikert, pedig az ellenfélnél olyan játékosok játszottak, mint Erling Haaland, Martin Ödegaard, Antonio Nusa vagy Alexander Sörloth.

Azt hinné az egyszerű szurkoló, ha a futballisták közül valakinek joga van kritizálni az angol szövetségi kapitányt, az Harry Kane. Az angol csatár eddig hat gólt szerzett, gyakorlatilag ő verte meg Kongót a tizenhat közé jutásért, képzeljük el, mekkora blama lett volna a kapitánynak is, ha nem jön a Bayern München csatára…

Mégis a háromoroszlános mezben eddig két Eb-ezüstöt, a Real Madriddal Bajnokok Ligáját, spanyol bajnokságot, spanyol és európai Szuperkupát nyerő Jude Bellingham szólt vissza a főnöknek. Ha az együttesben elfoglalt hierarchiát tekintjük, Kane mellett neki van akkora tekintélye – s nem mellesleg hat gólja –, hogy kiállhat az együttes mellett. Apropó, tekintély! A szurkolók nem akárkinek énekelnek, Bellingham esetében nem is kell messzire menni a nótáért, ott van mindjárt a Beatles slágere, a Hey Jude! Korábbi klubja, a Borussia Dortmund, illetve a jelenlegi, a Real Madrid stadionjában is fel-felhangzott Paul McCartney örökzöldjének refrénje egy-egy kiváló teljesítménye után, de az igazi, amikor angol továbbjutást követően énekli a tábor, a díszpáholyban pedig nem más, mint David Beckham.

Gyanítom, Bellingham még két alkalommal szeretné kezével a címerre mutatva megköszönni a szurkolást…

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