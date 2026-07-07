Tömegverekedés, bundagyanú, csalás, politikai nyomás, kapitális bírói hiba – botrányos pillanatok a futball-vb történetéből

A labdarúgó-világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni vagy bundagyanú árnyékolja be, előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bírói ítélet miatt váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinjának júliusi adása ezekből idéz fel öt igazán emlékezetes összecsapást: 1962-ből a santiagói csatát, 1978-ból a rosariói bundagyanút, 1982-ből a gijóni szégyent, 1986-ból az Isten kezét és az isteni Diegót, 2002-ből pedig az évszázad bűntényét. A szakértői visszaemlékezéseket korabeli tudósításokkal, nyilatkozatokkal, kritikus hangú reakciókkal, közvetítés-részletekkel kiegészítve kaphatunk képet arról, hogy az adott találkozón mi történt a pályán és a színfalak mögött.

Az Újratöltve magazin júliusi epizódja az alábbi linken is meghallgatható:

