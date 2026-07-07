Nemzeti Sportrádió

Tömegverekedés, bundagyanú, csalás, politikai nyomás, kapitális bírói hiba – botrányos pillanatok a futball-vb történetéből

SZ. M.SZ. M.
2026.07.07. 12:07
null
Diego Maradona kézzel szerzett gólja máig emlékezetes az 1986-os világbajnokságról (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nemzeti Sportrádió Újratöltve Diego Maradona
Újratöltve. A Nemzeti Sportrádió magazinja hónapról hónapra felidézi a magyar és a nemzetközi sport múltjának olyan eseteit, amelyek nagy port kavartak s hosszú időre hatással voltak a sportvilágra. Ebben a hónapban a vb-történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből mutatunk be néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nemcsak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.

A labdarúgó-világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni vagy bundagyanú árnyékolja be, előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bírói ítélet miatt váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinjának júliusi adása ezekből idéz fel öt igazán emlékezetes összecsapást: 1962-ből a santiagói csatát, 1978-ból a rosariói bundagyanút, 1982-ből a gijóni szégyent, 1986-ból az Isten kezét és az isteni Diegót, 2002-ből pedig az évszázad bűntényét. A szakértői visszaemlékezéseket korabeli tudósításokkal, nyilatkozatokkal, kritikus hangú reakciókkal, közvetítés-részletekkel kiegészítve kaphatunk képet arról, hogy az adott találkozón mi történt a pályán és a színfalak mögött.

Az Újratöltve magazin júliusi epizódja az alábbi linken is meghallgatható:
 

 

Nemzeti Sportrádió Újratöltve Diego Maradona
Legfrissebb hírek

„Milák Kristóf indul a párizsi Európa-bajnokságon” – Szabó Álmos az NS-nek

Úszás
2026.07.02. 19:06

Anglia először tér vissza az Azték Stadionba Maradona 1986-os duplája óta – videó

Foci vb 2026
2026.07.02. 15:07

Diego Maradona „megőrült”, Brazília meg örült – vb-videók

Minden más foci
2026.07.02. 14:50

A nap, amelyik örökre összeköti Maradonát és Pelét

Minden más foci
2026.06.29. 15:29

Elárverezik Diego Maradona „kezezős” labdáját

Foci vb 2026
2026.06.25. 21:26

Maradona a mennyben, majd a pokolban – vb-videók

Minden más foci
2026.06.25. 17:29

Kenéz György: Megérkeztünk Montrealba, Horkai Gyuri pedig gratulált, hogy megnyertük az olimpiát

Vízilabda
2026.06.23. 18:38

Időutazás a szocializmus lábától Isten kezéig – vb-videók

Minden más foci
2026.06.22. 18:04
Ezek is érdekelhetik