Mac Allister felkészült a Szalah elleni csatára

Ismerősök találkoznak. Argentína csak kínkeservesen, hosszabbításban jutott tovább a Zöld-foki-szigetek ellen, Egyiptom pedig tizenegyespárbajban múlta felül Ausztráliát. Mindkét csapat megterhelő összecsapáson van túl, és kérdéses, mire mennek egymás ellen. Alapvetően természetesen a címvédő argentinok a találkozó esélyesei, de a Zöld-foki-szigetek ellen meglepően fásultan futballoztak, és egyelőre több alapemberük is gyengén teljesít. Elsősorban a középpályásokat érte kritika, na meg a két csatárt, Lautaro Martínezt és Julián Álvarezt. Lionel Messi ugyanakkor mind a négy mérkőzésen betalált, és összesen hét gólnál jár. A túloldalon pedig nincs hozzá mérhető klasszis.

Még Mohamed Szalah sem sorolható ide, ennek ellenére leginkább az ő villanásaiban bízhatnak az egyiptomiak. Bár a 34 éves támadó túl van pályafutása csúcsán, továbbra is rendkívül veszélyes, és egyetlen megmozdulással képes eldönteni a találkozót. A világbajnokságon eddig egy gólja és két gólpassza van, és csak egy gól kellene neki ahhoz, hogy utolérje a válogatottsági csúcstartót, a jelenleg szövetségi kapitányként dolgozó Hoszam Haszant. Ő 69 gólt szerzett a nemzeti csapatban, Szalah pedig 68-at.

Az argentinok is készülnek rá. Alexis Mac Allister különösképpen, ugyanis 2023 nyara óta együtt futballoztak a Liverpoolban. Azért múlt időben, mert az egyiptomi támadó még a tavasszal bejelentette, hogy az idény végén távozik, így jelenleg nincs klubja.

„Jól ismerem Mohamed Szalahot, és sokat köszönhetek neki – idézte a Clarín Alexis Mac Allistert. – A pályán kívül is rengeteget segített, amiért nagyon hálás vagyok. Persze remélem, hogy ellenünk nem sok mindent csinál. A keddi mérkőzés után jó ideig biztosan nem találkozunk, de csakis a legjobbakat kívánom neki. Az egyiptomiak önbizalmának biztosan jót tesz, hogy először nyertek mérkőzést a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Kemény csatára számítok.”

Az argentin sajtó természetesen a találkozó előtt idézte a The Players’ Tribune tavaly augusztusi hosszú cikkét, amelyben Alexis Mac Allister Mohamed Szalah mentalitását is dicsérte.

„Elképesztő, amit csinál – írta az argentin középpályás. – Néhány hétig próbáltam előtte beérni az edzőterembe, de teljesen esélytelen volt. Mindig ott izzadt. Kérdeztem is tőle, hogy sohasem alszik? Azt válaszolta, hogy ha hét óránál többet alszik, akkor már fáradt. Elég neki a hat és fél. Emlékszem, amikor megérkeztem, megpróbáltam felvenni vele a versenyt. Úgy voltam vele, hogy én huszonnégy éves vagyok, ő harmincegy – nehogy problémát jelentsen. Három edzést tudtam vele végigcsinálni, mielőtt feladtam. Másnap alig bírtam felkelni az ágyból. Mindannyiunknak ő jelenti a mércét. A legprofibb labdarúgó!”

A Liverpool futballistája kitért a Zöld-foki-szigetek elleni továbbjutás tanulságaira.

„Tudtuk, hogy nehéz lesz, de a legfontosabb, hogy nyertünk – folytatta. – Sokan lebecsülték az afrikaiakat, de mi sohasem. Tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó az erőnlétük és technikailag is képzettek. A második góljuk egészen elképesztő volt. Az a mérkőzés is bizonyította, hogy a világbajnokságon tényleg nincsenek könnyű találkozók, meg kell szenvedni a sikerért.”

Alexis Mac Allister teljesítményét is sok kritika érte, de azt is érdemes hozzátenni, hogy a zöld-fokiak elleni második gólnál ő adta a gólpasszt Lisandro Martíneznek, és négy évvel ezelőtt a vb-döntőben is volt egy gólpassza. Nem véletlenül ragaszkodik hozzá Lionel Scaloni szövetségi kapitány.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!