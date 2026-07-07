„Cristiano Ronaldo könnyek között vett búcsút a világbajnokságtól” – lapszemle a portugálok vb-búcsúja után

Record:

„Cristiano Ronaldo könnyek között vett búcsút a világbajnokságtól: a csapatkapitány sírt Portugália veresége után.”

O Jogo:

„Portugália spanyoloktól elszenvedett vb-nyolcaddöntős vereségét követően Cristiano Ronaldo könnyek között mondott köszönetet a szurkolóknak és szabadjára engedte az érzelmeit, mielőtt az öltözőbe ment volna. Ez volt Ronaldo utolsó vb-meccse, ahogyan azt az előző nap maga is megerősítette. Hogy ez volt-e az utolsó válogatott mérkőzése, az egyelőre még kérdéses.”

Spanyolország

Marca:

„Spanyolország véget vetett Cristiano Ronaldo vb-álmainak Dallasban. Huszonhét világbajnoki mérkőzés és 11 gól után a Funchalból érkezett futballista pályafutása utolsó vb-találkozóját játszotta.”

As:

„Cristiano keserű világbajnoki búcsúja, arcán a könnyekkel: hihetetlenül erőteljes, történelmi pillanat. Fej vagy írás, ez volt a kérdés, és ezúttal a portugál legenda számára az írás jött ki, a mérkőzés végén pedig nem tudta tovább türtőztetni magát, és utat engedett az összes felgyülemlett érzésének.”

Franciaország

L'Équipe

„Spanyolország reszketett, kételkedett magában, de végül bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. A La Rojának a hosszabbítás első percéig kellett várnia, hogy felülkerekedjen Cristiano Ronaldón és a csapattársain. Miután CR7 már nem tudta befolyásolni a meccs végeredményét, a lefújáskor kitörtek belőle az érzelmei. Talán azért, mert ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport:

„Merino megérkezett a 91. percben és a negyeddöntőbe lőtte Spanyolországot: Portugália kiesett, Ronaldo könnyekben úszott.”

Svájc

Blick:

„Vajon Lamine Yamal lesz valaha nagyobb játékos, mint a hatalmas CR7? Jelenleg semmi nem szól ez ellen. A 18 éves spanyol csodagyerek ugyanis már Európa-bajnok és még mindig jó esélyei vannak a világbajnoki címre. Cristiano Ronaldo 19 éves volt, amikor első nagy tornáján, a hazai rendezésű Eb-n szerepelt. Akkor az utolsó csoportmeccsen aratott győzelemmel Spanyolországnak haza kellett utaznia, CR7 pedig egészen a döntőig menetelt. Az ikon most az egész világbajnoki színpadtól búcsút vett, miután a nyolcaddöntőben kikapott ugyanattól az ellenféltől, amelyet a 22 évvel ezelőtti Eb-n legyőzött, a teljesítményét pedig leginkább szerénynek nevezhetjük.”