Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: újra Staffan Lundh lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

2026.07.07. 12:43
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Fotó: Csíkszeredai Sportklub/Facebook
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jégkorong FK Csíkszereda Staffan Lundh Erste Liga
Ismét a svéd Staffan Lundh lett a jégkorong Erste Ligában szereplő SC Csíkszereda vezetőedzője.

A székelyföldi klub közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint a tréner szerződése egy idényre szól.

Lundh dolgozott a Djurgardens IF, a Malmö IF, a Frölunda HC, az IK Oskarshamn, a BIK Karlskoga, valamint a Färjestad BK kötelékében, az utánpótlásban számos későbbi SHL- és NHL-játékos fejlődését segítette. Emellett a svéd válogatott szakmai stábjában is szerzett tapasztalatot.

A 63 éves szakember a 2007–2008-as idényben már irányította a Csíkszeredát, vagyis csaknem húsz év után tér vissza a Sportklub kispadjára.

 

jégkorong FK Csíkszereda Staffan Lundh Erste Liga
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