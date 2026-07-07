Erste Liga: újra Staffan Lundh lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

A székelyföldi klub közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint a tréner szerződése egy idényre szól.

Lundh dolgozott a Djurgardens IF, a Malmö IF, a Frölunda HC, az IK Oskarshamn, a BIK Karlskoga, valamint a Färjestad BK kötelékében, az utánpótlásban számos későbbi SHL- és NHL-játékos fejlődését segítette. Emellett a svéd válogatott szakmai stábjában is szerzett tapasztalatot.

A 63 éves szakember a 2007–2008-as idényben már irányította a Csíkszeredát, vagyis csaknem húsz év után tér vissza a Sportklub kispadjára.