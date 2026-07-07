WNBA: Juhász Dorka bemutatkozott a Minnesotában

Sérülése után először lépett pályára az idényben Juhász Dorka, az észak-amerikai női ligában (WNBA) érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott kosarasa.
A 26 éves erőcsatár a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi, zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta harcképtelen volt. Első meccsén 24 percet játszott hétfőn a Connecticut Sun ellen 90–89-re elveszített hazai találkozón, s ezalatt három pont, négy lepattanó és három gólpassz került a neve mellé.
A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll 15 győzelemmel és 6 vereséggel.
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