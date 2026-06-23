Kenéz György: Megérkeztünk Montrealba, Horkai Gyuri pedig gratulált, hogy megnyertük az olimpiát

A montreali olimpia előtt csapattársai megtréfálták egy trükkös születésnapi tortával, mindössze 20 éves volt, amikor a magyar férfi vízilabda-válogatottal aranyérmet nyert az 1976-os ötkarikás játékokon és pályafutása után Kuvaitban olyan erős első edzést tartott, hogy másnap csak négyen mentek vissza az uszodába. Kenéz György ma 70 éves. Kerek születésnapja alkalmából beszélgetett a 128-szoros válogatott korábbi játékossal Edvi László a Nemzeti Sportrádióban.