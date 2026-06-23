Nemzeti Sportrádió

Kenéz György: Megérkeztünk Montrealba, Horkai Gyuri pedig gratulált, hogy megnyertük az olimpiát

2026.06.23. 18:38
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Fotó: Vasas SC, archív
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születésnap Nemzeti Sportrádió Kenéz György
A montreali olimpia előtt csapattársai megtréfálták egy trükkös születésnapi tortával, mindössze 20 éves volt, amikor a magyar férfi vízilabda-válogatottal aranyérmet nyert az 1976-os ötkarikás játékokon és pályafutása után Kuvaitban olyan erős első edzést tartott, hogy másnap csak négyen mentek vissza az uszodába. Kenéz György ma 70 éves. Kerek születésnapja alkalmából beszélgetett a 128-szoros válogatott korábbi játékossal Edvi László a Nemzeti Sportrádióban.
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Hetvenéves Kenéz György, aki első nagy tornáján olimpiai bajnok lett

Faragó Tamás ajánlásával 1974-ben került a Vasashoz, itt érte el a legnagyobb sikereit.

 

születésnap Nemzeti Sportrádió Kenéz György
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