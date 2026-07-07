Tizennégy magyar érem, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött az uszonyosúszó-világbajnokságon

A Magyar Búvárszakszövetség keddi beszámolója kiemelte, a medencés úszásban Európa-bajnok és világjátékok-győztes Szabó Györgyei Szebasztián 50 méteren aranyérmet, 100 méteren bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A versenyző felidézte, visszatért teljes nevéhez, amelyből 2004-ben, amikor elkezdett versenyezni, lemaradt a Györgyei, most viszont azzal, hogy klubváltása során a BVSC-nél minden hivatalos papírt kitöltöttek, újra teljes változatban használja.

Szabó Györgyei az úszó Eb-re készül, amint magyarázta, mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez.

„Jó érzés egy másik közegben is versenyezni, új ellenfelekkel találkozni, új célokat kitűzni. Az uszonyos úszás ráadásul plusz önbizalmat is ad. Mindig is erős volt a lábmunkám, talán ezért is feküdt ennyire ez a sportág” – fejtette ki, hozzátéve: teljesen az augusztus eleji párizsi úszó Eb-re koncentrál. Ugyanakkor amennyiben össze tudja egyeztetni, szeretne továbbra is mindkét sportágban a legmagasabb szinten versenyezni.

„Már a 2029-es világjátékok is ott van a terveim között, és egy új kihívás is foglalkoztat: szeretném kipróbálni a monofint – utalt arra a versenyszámra, amelyben a versenyző mindkét lába egyetlen nagyméretű uszonyban van. – Még nem tudom, mennyire fekszik majd, de kíváncsi vagyok rá. Szeretem a kihívásokat, és úgy érzem, még bőven vannak bennem új célok az uszonyosúszásban is” – tette hozzá.