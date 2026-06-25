Maradona a mennyben, majd a pokolban – vb-videók

Videókra épített vb-múltidézőnk mai epizódjában szó lesz még

• Anglia világbajnoki bemutatkozásáról (1950);

• a botrányos NSZK–Ausztria csoportmeccsről (1982);

• David Beckham szép szabadrúgásgóljáról, egyben utolsó válogatott találatáról (2006);

• David Villa 45 méterről lőtt góljáról is (2010).

1950: BEMUTATKOZIK A VILÁGBAJNOKSÁGOKAT ADDIG BOJKOTTÁLÓ ANGLIA

Az előző napi nyitány után felpörögtek az események az első brazíliai világbajnokságon: nyolc csapat is pályára lépett. Bemutatkozott például Anglia válogatottja, amely a megelőző világbajnokságokat nem tartotta kellőképpen jelentősnek ahhoz, hogy benevezzen.

Az idők szavát azonban már nem lehetett nem meghallani, Anglia a vb-selejtezőnek kinevezett Brit Bajnokság (Home Championship) megnyerésével kvalifikálta magát, és a június 25-i bemutatkozáskor Stan Mortensen és Wilf Mannion második félidei góljával legyőzte Chilét. VIDEÓ ITT!

Ugyancsak győzelemmel nyitott Jugoszlávia, Svédország és Spanyolország, ám utóbbi csupán az utolsó negyedórában tudta a maga javára fordítani az amerikaiak elleni eredményt Estanislao Basora (2) és Zarra góljával.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Belo Horizonte Jugoszlávia–Svájc 3:0 Rio de Janeiro Anglia–Chile 2:0 Curitiba Spanyolország–Egyesült Államok 3:1 Sao Paulo Svédország–Olaszország 3:2 VB 1950, BRAZÍLIA – JÚNIUS 25.

Gráfico: Az argentin futball legdicsőségesebb órája

1978: ARGENTÍNA ELŐSZÖR NYERI MEG A VILÁGBAJNOKSÁGOT

Sokan úgy tartották, hogy Hollandiának, a totális futball feltalálójának és következetes gyakorlójának szinte „jár” a világbajnoki aranyérem. Különösen azok után, hogy a Rinus Michels irányította oranje az előző világbajnokságon is finálét játszott, de kikapott az akkori házigazdától, az NSZK-tól.

Most újra a házigazda jutott ellenfélül az immár az osztrák Ernst Happel irányította holland csapatnak, és ha lehet úgy fogalmazni, a tábornokok irányította Argentína „házigazdább” volt az NSZK-nál. A hazaiak több lélektani trükköt is bevetettek, hogy kizökkentsék a hollandokat (ilyen volt a Rene van de Kerkhof sérült karját rögzítő kötés kezdés előtti kifogásolása), de persze elég jó csapatuk volt ahhoz, hogy megérdemeljék az aranyérmet – még ha a rendes játékidő vége felé Rob Rensenbrink ki is csavarhatta volna kezükből a trófeát, ha nem a kapufát találja el…

Mario Kempes góljával Argentína sokáig vezetett, ám a csereként beálló Dick Nanninga a 82. percben fejjel gólra váltott egyet a holland lehetőségek közül. A hosszabbításban aztán megint jött Kempes, csodálatosan átbalettozva a védők lábán, majd öt perccel a lefújás előtt Daniel Bertoni megadta a kegyelemdöfést Hollandiának. VIDEÓ ITT!

DÖNTŐ Buenos Aires Argentína–Hollandia 3–1, hosszabbítás után VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 25.

A másnapi Marca: Ausztria és Németország, a két csibész

1982: A NAGY FUTBALLSVINDLI, AVAGY AZ NSZK ÉS AUSZTRIA KIGOLYÓZZA ALGÉRIÁT

A spanyolországi tornán ezen a napon játszotta az NSZK és Ausztria azt a mérkőzést Gijónban, amelynek hatására a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) megváltoztatta a csoportmérkőzések rendjét. A két veretes múltú válogatott ugyanis – finoman fogalmazva – gátlástalanul visszaélt azzal, hogy a csoportból való továbbjutásra szintén aspiráló Algéria egy nappal korábban lejátszotta utolsó mérkőzését, azaz könnyen kiszámolható volt, milyen eredménnyel juthat tovább Ausztria és az NSZK együtt.

Az 1–0 mindkettejüknek megfelelt, annyi is lett az eredmény. Horst Hrubesch, a két évvel korábbi Eb-döntő hőse a 10. percben vezetést szerzett az NSZK-nak, és utána a két csapat úgymond csalta a focit. Kiadós futballdiplomáciai perpatvar kerekedett az ügyből, aminek eredményeképp 1986-ban a csoportokban már egy időben kellett megrendezni az utolsó két mérkőzést. VIDEÓ ITT!

A 4. csoport záró mérkőzésén Anglia Trevor Francis góljával legyőzte Kuvaitot, így pontveszteség nélkül jutott tovább. VIDEÓ ITT!

Nagy meglepetésre az 5. csoportban kikapott a házigazda: Gerry Armstrong találatával Észak-Írország úgy győzte le Spanyolországot, hogy a 62. perctől emberhátrányban játszott. Billy Bingham hősiesen küzdő csapatának jutalma a csoportelsőség lett. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Gijón NSZK–Ausztria 1–0 Bilbao Anglia–Kuvait 1–0 Valencia Észak-Írország–Spanyolország 1–0 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 25.

A L'Équipe így búcsúzott a vb-től és egy nagy generációtól

1986: BÚCSÚZIK A PLATINI-FÉLE GENERÁCIÓ, MARADONA ÚJRA VILLOG

A NSZK és Franciaország négy évvel korábban is elődöntőt vívott a világbajnokságon, és ahogyan akkor Sevillában, úgy most, 1986. június 25-én is a nyugatnémetek győztek – ezúttal már a rendes játékidőben. Az első gólt Andreas Brehme szerezte szabadrúgásból (a labda Joël Bats kapus hasa alatt csúszott be a kapuba), és miután Michel Platini gólját odaát nem adták meg, a németek megőrizték előnyüket, sőt a lefújás előtti pillanatokban Rudi Völler szép egyéni alakításával meg is duplázták. VIDEÓ ITT!

S miközben Karl-Heinz Rummenigge, a németek kétszeres aranylabdása tovább reménykedhetett abban, hogy harmadik vb-jéről végre aranyéremmel térhet haza, biztossá vált, hogy a Platini köré szerveződő nagyszerű francia generáció tagjainak ez nem adatik meg. Maga a 32. évébe lépő, háromszoros aranylabdás Platini nem játszott több vb-mérkőzésen, Alain Giresse-nek pedig ez a meccs egyben a válogatottól való búcsút is jelentette. A „kékek” 1998-ig nem jutottak ki újra a világbajnokságra – akkor is csak rendezőként, igaz, újra nagyon jó csapattal.

A belgák is kiütve – szenzációs teljesítménnyel a döntőben

A másik ágon (Argentína–Belgium) Diego Maradona újra megcsillantotta isteni képességeit. Az első félidőben bebizonyosodott, hogy „Isten keze” csak Maradonát segíti ki – Jorge Valdano kézzel szerzett gólját a mexikói Márquez bíró kiszúrta –, így aztán a fordulás után az „isteni” vette kézbe a dolgokat. De nem úgy, mint az angolok ellen, vagyis nem pontosan úgy. Az 52. percben egy nagyszerű ütemű beindulást koronázott meg finom bokamozdulattal, majd alig tíz perc múlva úgy váltott ritmust labdavezetés közben, hogy négy belga védő sem tudta időben kifürkészni a szándékát, és a nem túl bonyolult cselsorozat végén belőtte a második gólját. VIDEÓ ITT!

Argentína döntőbe jutott, és már csak egyetlen igazi kérdés maradt nyitva: képes lesz-e az előző tornán ezüstérmet szerző NSZK arra, hogy szembemenjen a sors nagyon is körvonalazódó akaratával, miszerint az 1986-os torna Diego Maradona világbajnoksága kell, hogy legyen...

Újabb Schillaci-gól repítette tovább Olaszországot

1990: OLASZORSZÁG A TERVEZETT ÚTON, ÍRORSZÁG MÁRIS A CSODÁK BIRODALMÁBAN

A csoportjában három döntetlent játszó Írországnak negyedszer is szerencsét hozott a pontosztozkodás az olaszországi világbajnokságon. Jack Charlton csapata százhúsz percnyi gyürkőzés után gól nélküli döntetlenre végzett Romániával, ám a tizenegyespárbajt idegekkel jobban bírta. Az ötödik körben Pat Bonner kivédte Daniel Timofte lövését, David O’Leary belőtte a magáét, és ezzel Írország óriási meglepetésre bejutott a legjobb nyolc közé. VIDEÓ ITT!

Ott a házigazda Olaszország várt rá, amely ugyanezen a június 25-én a negyedik mérkőzését is győzelemmel, ráadásul kapott gól nélkül tudta le. Az Uruguay elleni találkozót az élete formájában játszó Salvatore „Toto” Schillaci bombája és a csereként beálló Aldo Serena fejese döntötte el a második félidőben. A squadra azzurra folytathatta útját a reménybeli döntő felé. VIDEÓ ITT!

A Gráfico tudni vélte a teljes igazságot

1994: MARADONA KÉNYSZERŰ BÚCSÚJA A VÁLOGATOTTÓL

A görögöket megalázó verésben részesítő Argentína sikerrel vette a második csoportmérkőzését is az egyesült államokbeli világbajnokságon, noha Samson Siasia góljával Nigéria szerezte meg a vezetést. Alfio Basile tanítványai a 29. percre megfordították az állást Claudio Caniggia két szemfüles góljával – a másodikhoz Diego Maradona gyorsan elvégzett szabadrúgása szolgáltatta a gólpasszt. VIDEÓ ITT!

A lefújás pillanatában nem tudtuk, de ma már megváltozhatatlan tény: a Nigéria elleni nemcsak Maradona 91., hanem egyben az utolsó mérkőzése is volt a válogatottban – a sors akaratából napra pontosan nyolc évvel a belgák elleni varázslat után. A 34. évében járó középpályás szervezetében tiltott szer maradványaira bukkantak, ezért kizárták élete negyedik világbajnokságáról. Önéletírásában Diego egy rosszul kiválasztott energiaitallal – pontosabban annak az orvosa számára is ismeretlen összetételű amerikai változatával – magyarázta, hogy ephedrin került a szervezetébe. Maradona többé nem lépett pályára a nemzeti csapatban, később szövetségi kapitányként találkozhattunk vele ebben a sorozatunkban is.

Ehhez képest csekélységek történtek az aznap műsoron lévő másik csoportban: Szaúd-Arábia megszerezte első vb-győzelmét, míg Belgium a második találkozóját is megnyerte – pedig a túlsó térfélen nagy ellenlábasa, a tétmeccseken általában fölébe kerekedő Hollandia sorakozott fel. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Boston Argentína–Nigéria 2–1 Orlando Belgium–Hollandia 1–0 New York Szaúd-Arábia–Marokkó 2–1 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 25.

1998: HOLLANDIA NEM BÍR MEXIKÓVAL, EZZEL HOZZÁJÁRUL BELGIUM KIESÉSÉHEZ

Hollandia a maga módján betartott a szomszédnak – akivel már gőzerővel készült a két év múlva esedékes Eb megrendezésére –, hiszen kétgólos előnyt sem tudott győzelemre váltani. A 94. percbeli Luis Hernández-gól azt jelentette, hogy Mexikó továbbjut, a három döntetlent játszó belgák nem – akik persze elsősorban magukat okolhatták ezért, ugyanis utolsó ellenfelük, Dél-Korea akkoriban még korántsem képviselt akkora játékerőt, mint néhány évvel később. VIDEÓ ITT!

Amíg tehát az E-csoportban kisebb meglepetés történt, az F jelűben minden az akkori erőviszonyokat tükrözte. Németország Oliver Bierhoff és Jürgen Klinsmann góljával legyőzte Iránt (VIDEÓ ITT!), Jugoszlávia pedig a 4. percben szerzett Szlobodan Komljenovics-góllal az Egyesült Államok fölé kerekedett (VIDEÓ ITT!). A két győztes ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Saint-Étienne Hollandia–Mexikó 2–2 Párizs Belgium–Dél-Korea 1–1 Montpellier Németország–Irán 2–0 Nantes Jugoszlávia–Egyesült Államok 1–0 VB 1998, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 25.

Michael Ballack 2002 utolsó Kickerjének címlapján

2002: NÉMETORSZÁG MEGFOSZTJA DÉL-KOREÁT AZ ÚJABB CSODA LEHETŐSÉGÉTŐL

Az ázsiai világbajnokságon aztán már számolni kellett Dél-Koreával – hogy folytassuk a négy évvel korábbi történetet. Csodák csodájára az ázsiai vb június 25-i versenynapján Dél-Korea válogatottja ott találta magát a szöuli Világbajnoki Stadion gyepén, a vb elődöntőjében!

Az ellenfél a félelmetes német válogatott volt, amely ha nagy csatában is, de megállította a csoportban Portugáliát és Lengyelországot, később Olaszországot és Spanyolországot kiejtő házigazda válogatottat. A győztes gólra egészen a 75. percig kellett várni, akkor Michael Ballack, a németek vezéregyénisége terelte be a kapusról kipattanó labdát a hálóba. Ballack nagy tragédiája, hogy a gólja előtt négy perccel sárga lapot kapott, így miközben a vezetést ünnepelte, már tudta, hogy esetleges győzelem esetén eltiltása miatt nem léphet pályára a fináléban… VIDEÓ ITT!

2006: DAVID BECKHAM MEGADJA A MÓDJÁT UTOLSÓ VÁLOGATOTT GÓLJÁNAK

Bár David Beckham válogatottbeli pályafutása akkoriban még korántsem fejeződött be, egy szempontból az Ecuador elleni vb-nyolcaddöntő lezárást jelentett: szabadrúgásból kanyarított gólja – amellyel Anglia bejutott a legjobb nyolc közé – az utolsó, a 17. volt válogatott mezben. VIDEÓ ITT!

A másik mérkőzésen is csupán egy gól született, a portugál Maniche lőtte a hollandok kapujába, de a nürnbergi csata elsősorban nem erről nevezetes. Valentyin Ivanov orosz játékvezető ugyanis négy játékost (Costinha, Deco itt, Boulahrouz, Van Bronckhorst ott) állított ki, ami vb-rekord; kiosztott kilenc sárga lapot a portugáloknak, ami megosztott vb-rekord (furcsa mód éppen a hollandokkal, 2010-ből); az összesen kiszórt 16 sárga is csúcs volt, holtversenyben a 2002-es Németország–Kamerun mérkőzéssel, míg aztán a 2022-es vb-n jött az új rekord (18) – „természetesen” a hollandok (és az argentinok) közreműködésével… Hát így jutott be Portugália a negyeddöntőbe, ahol – máris jelezzük – megint lesz kiállítás… VIDEÓ ITT!

Kaká és Robinho távollétében Brazília arctalan maradt

2010: 24 CSOPORTMECCS UTÁN ELŐSZÖR GÓL NÉLKÜL A BRAZILOK

Már a második látványosnak ígérkező csata okozott csalódást és hozott gól nélküli döntetlent a „halálcsoportnak” beharangozott G jelűben, és a portugálok ebben is benne voltak. Nekik éppen elég volt a döntetlen a továbbjutáshoz, a brazilok pedig már továbbjutóként sorakoztak fel a kezdéshez. Ha gólok és szép támadások nem is, az első félidőben kiosztott hét sárga lap érzékeltette a két rokon futballhatalom rivalizálását. Érdekesség: a brazilok az 1978-as vb-n a spanyolokkal játszott 0–0 óta most először nem szereztek gólt világbajnokság nyitó csoportkörében megrendezett mérkőzésen. A sajnálatosan lezáruló lenyűgöző sorozat fő mutatói: 24 mérkőzés, 22 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 55–13-as gólkülönbség. VIDEÓ ITT!

Az AS így ünnepelte a spanyol csoportgyőzelmet

Elefántcsontpartnak legalább kilenc góllal kellett volna nyernie ahhoz, hogy reménykedhessen a továbbjutásban, de ennyire még az utolsó ellenfél, Észak-Korea sem eshetett szét, és ugyebár nem teljesült a másik feltétel sem (brazil győzelem Portugália ellen). VIDEÓ ITT!

Spanyolország a csoportelsőségért harcolt Chile ellen, David Villa és Andrés Iniesta révén kétgólos előnybe, továbbá a tisztátalanul játszó Marco Estrada jóvoltából emberfórba került már az első félidőben. A szünet után a csereként beálló Rodrigo Millar szinte azonnal szépített, de a másik meccsről érkező hírek nem szóltak gólról (Svájc és Honduras végül 0–0-ra is végzett), így a csoportrangadó tüntetően céltalan spanyol gurigázásba fulladt – mert így volt jó Chilének is. VIDEÓ ITT!

S mivel ez volt a csoportkör utolsó játéknapja, és többet – legalábbis ezen a tornán – nem találkozunk Hondurasszal, említsük meg: Jerry, Jhony és Wilson Palacios személyében ők neveztek be elsőként három testvért egy világbajnokságra. Wilson alapember volt, és Jerry is pályára lépett a tornán – gólt azonban éppúgy nem szereztek, ahogyan egyetlen honfitársuk sem. VIDEÓ ITT!

Mindenki térdre kényszerítve – Argentína hibátlanul zárt

2014: ITT A VB-TÖRTÉNELEM 50. MESTERHÁRMASA!

A 27. születésnapját egy nappal korábban ünneplő Lionel Messi magát és hazáját, Argentínát is megajándékozta, két gólja Nigéria elleni győzelmet, valamint százszázalékos csoportelsőséget alapozott meg. Messi négy góllal zárta a csoportkört – az argentin futballisten, Diego Maradona négy világbajnokságon összesen szerzett ennyit csoportkörben. Továbbjutott a vesztes Nigéria is, így aztán Stephen Keshi elmondhatta magáról, hogy ő az első afrikai futballszakember, aki kapitányként továbbvezette csapatát a csoportkörből. VIDEÓ ITT!

A továbbjutás reményében pályára lépő Irán nem tudta megakadályozni a vb-történelem első bosnyák győzelmét, de a kapuba egyszer betalált, így a 32-es mezőny egyetlen csapata sem utazott haza szerzett gól nélkül a 21. század addigi legmagasabb gólátlagú (2.67) vb-jéről. VIDEÓ ITT!

Svájc hőse ezúttal Xherdan Shaqiri volt

Ezt a játéknapot gazdagította a világbajnokságok történetének 50. mesterhármasa is: Manausban Xherdan Shaqiri köszönt be háromszor Hondurasnak. Svájcnak némi elégtételt jelentett a fölényes győzelem a négy évvel korábban történtekért, amikor hiába győzte le a későbbi világbajnok spanyolokat, az utolsó csoportmeccsen – mint azt néhány bekezdéssel ezelőtt jeleztük – Honduras elütötte a továbbjutástól (0–0). VIDEÓ ITT!

Ecuadornak a már nyolcaddöntős, ekképp felforgatott csapattal kiálló franciák legyőzése meghozhatta volna a továbbjutást, de ehhez mindenképpen gólt, gólokat kellett volna szereznie – ami az 50. perctől emberhátrányban küzdve nem sikerült. Biztossá vált, hogy Dél-Amerikának is lesz vesztesége a csoportkörben. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Rio de Janeiro Ecuador–Franciaország 0–0 Manaus Svájc–Honduras 3–0 Salvador Bosznia-Hercegovina–Irán 3–1 Porto Alegre Argentína–Nigéria 3–2 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 25.

Uruguay már CR7 eljövetelére összpontosított

2018: RESZKETTEK A SPANYOLOK, RESZKETTEK A PORTUGÁLOK

Uruguay nem sok kétséget hagyott afelől, ki lesz az A-csoport nyertese: Luis Suárez lapos szabadrúgásával és Diego Laxalt megpattanó lövésével már a 23. percben 2–0-ra vezetett Oroszország ellen. Igor Szmolnyikov kiállítása miatt hamarosan meg is fogyatkozott Sztanyiszlav Csercseszov csapata, így tulajdonképpen az uruk erőbedobásán múlt, hány gólnál állnak meg. Tekintettel a rájuk váró folytatásra, nem pörgették túl magukat, de azért a lefújás előtt nem sokkal így is összejött végre a gól Edinson Cavaninak – Suárez után már neki is három vb-ről volt gólja.VIDEÓ ITT!

Ahhoz képest, hogy nem volt tétje, elég sok feljegyeznivalónk akadt a Szaúd-Arábia–Egyiptom mérkőzésen. Például az, hogy Mohamed Szalah nagyon szép gólt szerzett átemeléssel, viszont kihagyott egy ziccert, ami sokba került csapatának. Aztán az, hogy a szaúdiak két tizenegyest rúghattak. Továbbá az, hogy az egyiket kivédte Esszam el-Hadari, méltó emléket állítva annak, hogy 45 évesen és 161 naposan a vb-ken valaha pályára lépő labdarúgók legidősebbike lett. S persze az sem mindennapos, hogy Szalem el-Doszari a 95. percben lőtte be a szaúdiak győztes gólját. Szaúd-Arábia emlékezetes 1994-es szereplése óta először nyert vb-meccset, Egyiptom viszont a harmadik világbajnoki részvétele alkalmával sem tudott győzni. VIDEÓ ITT!

Portugáliában nem örültek a második helyre csúszásnak

Sokkal kiélezettebb utolsó forduló jutott a B-csoportnak. Marokkó ugyan biztos kiesőként állt ki a spanyolok ellen, de a balszerencsés előzmények után játékosait fűtötte a becsvágy, és igazolták is, hogy a nem továbbjutó csapatok közül alighanem ők voltak a legjobbak. Kalid Butaib és Juszef en-Nesziri révén kétszer is vezettek, és Spanyolország csak a 91. percben, Iago Aspas VAR-ozás után megadott góljával tudott egyenlíteni. Ravshan Irmatov üzbég játékvezető – akinek ez volt a 11. vb-meccse, és ezzel új rekordot állított fel – elsőre les miatt nem adta meg a gólt… VIDEÓ ITT!

Aspas gólja végül csoportelsőséget ért a spanyoloknak, ugyanis a párhuzamosan zajló szaranszki meccsen kicsúszott a győzelem a portugálok kezéből. Ricardo Quaresma az első félidő végén eleresztett egy rá jellemző, védhetetlen külsőt, de ez csak egy pontot ért: egyrészt azért, mert Alireza Beiranvand kivédte Cristiano Ronaldo második félidei tizenegyesét – CR amúgy megúszott sárga lappal egy pirosért kiáltó könyöklést…–, másrészt azért, mert Karim Anszarifard a 93. percben belőtt egy másikat. Iránnak a végén a győztes gólra is maradt esélye, ami nem jött össze, a portugál kapitány, Carlos Queiroz irányította perzsa válogatottnak maradt a balszerencsés kieső szerepe. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Szamara Uruguay–Oroszország 3–0 Volgográd Szaúd-Arábia–Egyiptom 2–1 Szaranszk Irán–Portugália 1–1 Kalinyingrád Spanyolország–Marokkó 2–2 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 25.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

Dicsőség Kudusnak! – Ghána ünnepelt, maradt még esély a továbbjutásra

2022. NOVEMBER 28.: DÉL-KOREA–GHÁNA 2–3. Különleges napja volt ez a katari világbajnokságnak, hiszen a Kamerun–Szerbia meccs izgalmas gólparádéja (3–3) után néhány órával ez a két válogatott is gólokban bővelkedő, feszült csatát vívott egymással. Hiába kezdődött a meccs dél-koreai rohamokkal, két ghánai beívelés is végzetes zavart okozott az ázsiai védelemben: előbb Mohammed Salisu kotorta be közelről a labdát a kapuba, majd Mohammed Kudus talált be csúsztatott fejessel. A második félidőben fokozta a nyomást az ázsiai válogatott, és Cso Ku Szung két akrobatikus fejessel négy perc leforgása alatt egyenlített. Csakhogy gyorsan jött a válasz, Kudus közeli lövése után szintén duplánál tartott! Sem Dél-Koreának, sem Ghánának nem volt e napig olyan futballistája, aki egy vb-meccsen két gólt szerzett. De vissza az eseményekhez: a hátralévő időben Dél-Korea már hiába támadott, nem jött össze az újabb egyenlítés. A 101. percben a játékvezető már nem engedett elvégezni egy szögletet az önkívületben játszó ázsiaiaknak, lefújta a meccset, mire kapitányuk, a portugál Paulo Bento a piros lapig reklamálta magát... VIDEÓ ITT!