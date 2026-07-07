Stollár Fanny: Most már elhiszem, hogy Grand Slam-elődöntős vagyok

A magyar-horvát duó hétfőn 7:6 (7–2), 7:6 (7–5)-re verte meg a hatodik kiemelt amerikai Desirae Krawczykot és brit Neal Skupskit, ezzel bejutott a négy közé.

„Most már elhiszem, hogy Grand Slam-elődöntős vagyok – nyilatkozta a magyar szövetség közösségi oldalán a 27 éves Stollár Fanny. – Régóta itt vagyunk már, sok meccset játszottunk, és örülök, hogy a második hét közepén még mindig versenyben vagyunk. A magam részéről egyre jobban érzem a játékot, és a fiú szervát is jobban ritörnözöm, pedig azt nehezebb elvenni, talán ez volt a kulcs, hogy erre ráéreztem.”

A magyar játékos kitért arra is, hogy a háta – amellyel régóta bajlódik – jelenleg rendben van, és minden meccs után megy vele kezelésre.

Stollárra a nap folyamán két meccs is vár a londoni gyepen: 14 óra körül az amerikai Asia Muhammaddal együtt száll szembe a női páros negyeddöntőjében az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsenddel és cseh Katerina Siniakovával, majd 18 óra körül jön a vegyes páros elődöntő az ausztrál Marc Polmans és Storm Hunter ellen.

