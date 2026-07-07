Nemzeti Sportrádió

Stollár Fanny: Most már elhiszem, hogy Grand Slam-elődöntős vagyok

2026.07.07. 10:50
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Wimbledon tenisz Stollár Fanny
Stollár Fanny saját bevallása szerint egyre jobban érzi a játékot, miután Mate Pavic oldalán bejutott az elődöntőbe a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében.

A magyar-horvát duó hétfőn 7:6 (7–2), 7:6 (7–5)-re verte meg a hatodik kiemelt amerikai Desirae Krawczykot és brit Neal Skupskit, ezzel bejutott a négy közé.

„Most már elhiszem, hogy Grand Slam-elődöntős vagyok – nyilatkozta a magyar szövetség közösségi oldalán a 27 éves Stollár Fanny.Régóta itt vagyunk már, sok meccset játszottunk, és örülök, hogy a második hét közepén még mindig versenyben vagyunk. A magam részéről egyre jobban érzem a játékot, és a fiú szervát is jobban ritörnözöm, pedig azt nehezebb elvenni, talán ez volt a kulcs, hogy erre ráéreztem.”

A magyar játékos kitért arra is, hogy a háta – amellyel régóta bajlódik – jelenleg rendben van, és minden meccs után megy vele kezelésre.

Stollárra a nap folyamán két meccs is vár a londoni gyepen: 14 óra körül az amerikai Asia Muhammaddal együtt száll szembe a női páros negyeddöntőjében az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsenddel és cseh Katerina Siniakovával, majd 18 óra körül jön a vegyes páros elődöntő az ausztrál Marc Polmans és Storm Hunter ellen.
 

 

Wimbledon tenisz Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Történelmet írt a nyolc közé jutással a szabadkártyás brit teniszező Wimbledonban

Tenisz
14 órája

Wimbledon: Stollár Fannyék legyőzték a hatodik kiemeltet, bejutottak az elődöntőbe vegyes párosban

Tenisz
15 órája

Wimbledon: ukrán siker a női torna első hétfői meccsén, cseh győzelem az utolsón

Tenisz
16 órája

Oszaka simán legyőzte a világelső Szabalenkát; Sinner könnyedén nyert

Tenisz
Tegnap, 0:21

Wimbledon: Stollár női párosban és vegyes párosban is továbbjutott

Tenisz
2026.07.05. 20:57

Wimbledon: kizárták az ütőjét dobáló németet a női juniortornáról

Tenisz
2026.07.05. 19:14

Wimbledon: Stollárék sikerrel vették az első fordulót vegyes párosban

Tenisz
2026.07.04. 19:50

Serena Williams sérülés miatt visszalépett a párostól Wimbledonban

Tenisz
2026.07.04. 17:53
Ezek is érdekelhetik