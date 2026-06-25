Elárverezik Diego Maradona „kezezős” labdáját

Az 1986. június 22-én, a mexikóvárosi Azték Stadionban – 114 580 néző előtt – rendezett találkozó 2–1-es argentin győzelmet hozott, a meccsre mindenki úgy emlékszik, hogy ekkor született az „Isten keze” gól az 51. percben. Peter Shilton, az angolok kapusa felugorva sem tudta kivédeni a nála húsz centivel alacsonyabb argentin világsztár kísérletét, mivel Diego Maradona a kezével ütötte be a kapuba a labdát, ám a tunéziai játékvezető, Ali bin-Nasszer ezt nem vette észre, így megadta a gólt.

Mike Provenzale, az aukciósház szakértője elmondta: nincsenek közvetlen összehasonlítási alapok arra vonatkozóan, mekkora összeget érhet majd a labda az árverésen, hiszen ez „valóban egyedülálló, megismételhetetlen darab, és vitathatatlanul az egyik legjelentősebb létező futballrelikvia.”

Az aukciósház szerint akár a 9.2 millió dollárt is adhatnak a híres labdáért.