Nemzeti Sportrádió

Anglia először tér vissza az Azték Stadionba Maradona 1986-os duplája óta – videó

I. SZ.I. SZ.
2026.07.02. 15:07
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Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó Diego Maradona
Anglia válogatottja magyar idő szerint hérfőn 2 órakor Mexikóvárosban, az Azték Stadionban lép pályáta a Mexikó elleni nyolcaddöntős mérkőzésen. Az angolok 40 év után térnek vissza abba a stadionba, amelyben 1986. június 22-én 2–1-re elvesztették a világbajnoki negyeddöntőt Argentína ellen. Diego Maradona duplázott, előbb a híres „isten keze” gólt szerezte, majd félpályás szólót követően lőtt Peter Shilton kapujába csaknem 115 ezer néző előtt.

Maradona második gólja 1986-ban az angolok ellen klasszikus kommentárral.

 

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Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó Diego Maradona
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