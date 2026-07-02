Anglia először tér vissza az Azték Stadionba Maradona 1986-os duplája óta – videó

Anglia válogatottja magyar idő szerint hérfőn 2 órakor Mexikóvárosban, az Azték Stadionban lép pályáta a Mexikó elleni nyolcaddöntős mérkőzésen. Az angolok 40 év után térnek vissza abba a stadionba, amelyben 1986. június 22-én 2–1-re elvesztették a világbajnoki negyeddöntőt Argentína ellen. Diego Maradona duplázott, előbb a híres „isten keze” gólt szerezte, majd félpályás szólót követően lőtt Peter Shilton kapujába csaknem 115 ezer néző előtt.

Maradona második gólja 1986-ban az angolok ellen klasszikus kommentárral.