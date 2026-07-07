Nemzeti Sportrádió

La Liga: szerződést hosszabbított a Real Sociedad vezetőedzője – hivatalos

2026.07.07. 13:44
null
Pellegrino Matarazzo (Fotó: Getty Images)
Címkék
spanyol foci Real Sociedad szerződéshosszabbítás Pellegrino Matarazzo
Meghosszabbították a szerződését Pellegrino Matarazzónak, a spanyol Király Kupa-győztes és a labdarúgó-bajnokságban legutóbb 10. helyen záró Real Sociedad vezetőedzőjének.

A klub kedden jelentette be, hogy az amerikai tréner a friss megállapodás értelmében a 2027–2028-as idény végéig marad a csapat élén.

A 48 éves szakember december óta irányítja a baszk együttest, s ő lett az első edző az Egyesült Államokból, aki az öt európai topliga valamelyikében nyert trófeát. A kupagyőzelemnek köszönhetően ráadásul a San Sebastian-i gárda az Európa-ligában is indulhat a következő idényben.

A Real Sociedad augusztus 17-én, a Real Madrid vendégeként kezdi meg a bajnoki idényt.

 

spanyol foci Real Sociedad szerződéshosszabbítás Pellegrino Matarazzo
Legfrissebb hírek

Erste Liga: hosszabbított orosz hátvédjével a FEHA19

Jégkorong
2026.06.30. 16:31

Jégkorong: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC, marad a Fradinál Horváth Milán

Jégkorong
2026.06.25. 18:09

Osztrák jégkorongliga: magyar válogatott hátvédjével hosszabbított az FTC

Jégkorong
2026.06.24. 16:41

Hosszabbított Dzsudzsák Balázzsal a Debrecen – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.24. 13:29

Az Inter meghosszabbította Chivu szerződését – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.18. 20:57

Botka Endrével hosszabbított a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 18:13

Erste Liga: egyik legjobb csatárával hosszabbított a DEAC

Jégkorong
2026.06.11. 17:27

José Mourinho megérkezett Madridba, holnap bemutatják – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.06.09. 12:27
Ezek is érdekelhetik