La Liga: szerződést hosszabbított a Real Sociedad vezetőedzője – hivatalos

Meghosszabbították a szerződését Pellegrino Matarazzónak, a spanyol Király Kupa-győztes és a labdarúgó-bajnokságban legutóbb 10. helyen záró Real Sociedad vezetőedzőjének.
A klub kedden jelentette be, hogy az amerikai tréner a friss megállapodás értelmében a 2027–2028-as idény végéig marad a csapat élén.
A 48 éves szakember december óta irányítja a baszk együttest, s ő lett az első edző az Egyesült Államokból, aki az öt európai topliga valamelyikében nyert trófeát. A kupagyőzelemnek köszönhetően ráadásul a San Sebastian-i gárda az Európa-ligában is indulhat a következő idényben.
A Real Sociedad augusztus 17-én, a Real Madrid vendégeként kezdi meg a bajnoki idényt.
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