La Liga: szerződést hosszabbított a Real Sociedad vezetőedzője – hivatalos

A klub kedden jelentette be, hogy az amerikai tréner a friss megállapodás értelmében a 2027–2028-as idény végéig marad a csapat élén.

A 48 éves szakember december óta irányítja a baszk együttest, s ő lett az első edző az Egyesült Államokból, aki az öt európai topliga valamelyikében nyert trófeát. A kupagyőzelemnek köszönhetően ráadásul a San Sebastian-i gárda az Európa-ligában is indulhat a következő idényben.

A Real Sociedad augusztus 17-én, a Real Madrid vendégeként kezdi meg a bajnoki idényt.