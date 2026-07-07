Húszéves középpályásuk kreatív játékában bíznak a svájciak

Johan Manzambi lehet a kolumbiaiak veszte. A 20 éves támadó Svájc első két világbajnoki mérkőzésén csereként lépett pályára, ám nem véletlen, hogy Kanada és Algéria ellen már a kezdőcsapatban kapott helyet Murat Yakin szövetségi kapitánytól. Eddig három gólt szerzett és két gólpasszt adott a tornán, játékintelligenciája és kreativitása kiemelkedő, rendre nagyszerű passzokat oszt ki társainak. A Johan Manzambi, Ruben Vargas, Dan Ndoye és Breel Embolo alkotta svájci támadósor nagyszerűen teljesít a világbajnokságon, csapatuk kilenc találatából nyolcat ők szereztek. Kolumbia ellen viszont nem lesz könnyű dolguk, hiszen a torna egyik legjobb védelmét kell feltörni, a dél-amerikaiak csupán egy gólt kaptak.

„Már az első napon láttam, hogy milyen veszélyes és kiváló támadó, meccsről meccsre fejlődik – idézte a Reuters Murat Yakin svájci szövetségi kapitányt. – Az ő jelenlétével a többi csatár játéka is feljavul, alázatosan dolgozik, és csak a csapat számít neki. Nagyon örülök a teljesítményének, ha tovább segít a válogatottnak, még boldogabb leszek.”

A Freiburg húszéves támadóját Ruben Vargas is méltatta a Reuters­nek.

„Mindenki láthatta, hogy fiatal kora ellenére milyen kiváló futballista. Már-már nem normális, hogy ennyi idősen ilyen nagy segítségünkre van, gólokat szerez és gólpasszokat ad a világbajnokságon. Nagyon fényes jövő előtt áll, nagyon jó, hogy itt van velünk.”

Ami Kolumbiát illeti, kevés gólt szerez, de keveset is kap a világbajnokságon. Az egy kapott gól mellett ötször talált be, és nem jó jel, hogy az első számú csatár, Jhon Córdoba sérülés miatt kihagyja a Svájc elleni mérkőzést, így még nagyobb szerep hárul Luis Díazra, aki egy-egy gólnál és gólpassznál jár a tornán. Kolumbiát rengetegen méltatták már a vb alatt – többek között lapunknak adott interjújában Damián Pedrosa, a ZTE FC argentin elnöke is –, a sorból természetesen nem maradt ki Zlatan Ibrahimovic sem.

„Azok az emberek, akik értenek a futballhoz, pontosan tudják, hogy Kolumbia nagyon erős csapat – idézte az As a svédek korábbi klasszis csatárát, aki szakértőként dolgozik a világbajnokságon. – Nézzék meg, Ghána semmilyen veszélyt nem jelentett rá, végig uralta a mérkőzést. Kolumbia minden csapatnak kihívás lehet, bárkivel játszik, óvatosnak kell lennie. A futballistái magabiztosak, a szurkolói pedig elképesztőek, olyan hangulatot teremtenek minden meccsen, mintha hazai pályán játszanának.”

Két veretlen csapat találkozik egymással Vancouverben, a kolumbiai és a svájci sajtó is élvezetes mérkőzést vár, amelyen az egyik oldalon Johan Manzambira, a másikon pedig Luis Díazra lesz érdemes külön is figyelni.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

22.00: Svájc–Kolumbia, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!