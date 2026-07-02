Nemzeti Sportrádió

Diego Maradona „megőrült”, Brazília meg örült – vb-videók

KORMANIK ZSOLTKORMANIK ZSOLT
2026.07.02. 14:50
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1982: Júnior (balra) és Óscar igyekszik útját állni Diego Maradonának (Fotó: Getty Images)
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foci-vb Diego Maradona Brazília Rudi Völler Luis Suárez
Nagyszerű brazil gólokról és a fiatal Diego Maradona kiállításáról emlékezetes az 1982-ben ezen a napon lejátszott Brazília–Argentína mérkőzés. A labdarúgó-világbajnokságok történetét videók segítségével feldolgozó sorozatunkban ezúttal szó lesz még az angol válogatott első kieséséről, három spanyol mérkőzésről (két továbbjutásról és egy kiesésről), két klasszis német támadó, Pierre Littbarski és Rudi Völler nagyszerű megmozdulásairól, egy vb-öngóllal összefüggő gyászszünetről és végül az uruguayi Luis Suárez hazája szempontjából hősies sportszerűtlenségéről. 35. RÉSZ, JÚLIUS 2.

 

Telmo Zarra a Marca kiadványának címlapján
Telmo Zarra a Marca kiadványának címlapján

1950: ZARRA A HARMADIK MECCSÉN IS GÓLT SZEREZ, SPANYOLORSZÁG TOVÁBBJUT

Az 1950-es vb csoportmérkőzéseinek utolsó játéknapján eldőlt, hogy az egy nappal korábban továbbjutó brazilok mellett melyik három válogatott lesz ott a négyes döntőben.

A 2. csoportban Chile elvágta az amerikaiak útját, míg az európai rangadón Spanyolország az első két meccsen is eredményes Telmo Zarra lesipuskás góljával legyőzte Angliát, így továbbjutott. Az angolok a torna folyamán először vetették be Stanley Matthewst, de a 35 évesen is kiváló (sőt, még hat esztendővel később is Aranylabdát érő teljesítményre képes!) futballista sem segíthetett, az amerikaiaktól kapott pofon még benne volt a csapatban. Spanyolországnak és Angliának ez volt a harmadik mérkőzése, és az első, amelyik nem hozott gólzáport (előzmények spanyol szempontból: 4:3, 1:7). VIDEÓ ITT!

Az olaszok Paraguay elleni győzelmével eldőlt, hogy a 3. csoportból Svédország jut be a legjobb négy közé, míg a kétcsapatos 4. csoportban Uruguay a vb-k történetének addigi legfölényesebb győzelmének megismétlésével állította félre Bolíviát. Óscar Míguez három, Juan Schiaffino két alkalommal talált be a kapuba – egy héttel a döntő csoportkör kezdete előtt az uruk megnyugodhattak: két támadójuk kiváló formának örvend. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
Porto AlegreSvájc–Mexikó2:1
Rio de JaneiroSpanyolország–Anglia1:0
RecifeChile–Egyesült Államok5:2
Sao PauloOlaszország–Paraguay2:0
Belo HorizonteUruguay–Bolívia8:0
VB 1950, BRAZÍLIA – JÚLIUS 2.

 

A kiállítás pillanata (Forrás: El Gráfico)
A kiállítás pillanata (Forrás: El Gráfico)

1982: DIEGO MARADONÁT KIÁLLÍTJÁK, ARGENTÍNA KIESIK, BRAZÍLIA TÁNCRA PERDÜL

Eseménydús dél-amerikai derbivel folytatódtak a középdöntő küzdelmei a spanyolországi világbajnokságon. Az olaszoktól elszenvedett vereség miatt Argentína igen nehéz helyzetbe került, és mivel soros ellenfelét, a jó formában lévő Brazíliát 1970 óta egyszer sem győzte le eme bizonyos július 2-i mérkőzésig, volt mitől tartania.

S noha a csata utolsó gólját Ramón Díaz lőtte (mellékszál: a nagy ígéretként számon tartott argentin támadó 1982 után soha többé nem kapott helyet a válogatottban, pedig még csak 23 éves volt), Argentína tényleg búcsúzni kényszerült, méghozzá csúnyán. Az addigi mérkőzéseken alaposan összerugdalt és feldühített, a vezérszerepet egyelőre betölteni képtelen fiatal Diego Maradonánál a hajrában elszakadt a cérna, az éppen becserélt – és Juan Barbast nem túl finoman szerelni igyekvő – Batista ágyékába talpalt, amiért kiállították. Diego sportszerűtlenségéhez nyilvánvalóan gyúanyagot szolgáltatott, hogy addigra a nagy kedvvel szambázó brazilok már padlóra küldték csapatát.

Az első gólt Zico szerezte Éder bomba szabadrúgását követően, a másodikat az elsőről centikkel lemaradó Serginho fejelte, a harmadikat pedig Júnior lőtte egy káprázatos Zico-indítást követően. Brazília immár 13 mérkőzés óta őrizte veretlenségét nagy vetélytársával szemben, de ami akkor fontosabb volt: az olaszok ellen a legjobb négy közé jutásért mérkőzhetett. VIDEÓ ITT!

Ugyanaznap a nyugatnémet válogatott nem rendezett ilyen látványos parádét, ám szintén jelentős lépést tett a továbbjutás felé. A szünet után Pierre Littbarski egy kipattanó labdára lecsapva szerezte meg a vezetést, majd ugyanő adott nagyon előzékenyen gólpasszt Klaus Fischernek. Jesús Zamora gyönyörű fejessel szépített ugyan, ezzel együtt a házigazda Spanyolország sorsa megpecsételődött. Egy nyitott kérdés maradt csupán: a nyugatnémetek vagy a spanyolokkal még találkozó angolok jutnak-e be az elődöntőbe? VIDEÓ ITT!

 

KÖZÉPDÖNTŐ (2. CSOPORTKÖR)
MadridNSZK–Spanyolország2–1
BarcelonaBrazília–Argentína3–1
VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚLIUS 2.

 

Völler és Sammer - a Bild klasszikus sorozatába is befért a meccs
Völler és Sammer – a Bild klasszikus sorozatába is befért a meccs

1994: VÖLLER UTOLSÓ KÉT VÁLOGATOTT GÓLJÁVAL TOLJA TOVÁBB NÉMETORSZÁGOT

Szomorú pillanatokkal, gyászszünettel kezdődött meg a nyolcaddöntő az egyesült államokbeli világbajnokságon: július 2-ára virradóra Medellínben meggyilkolták Andrés Escobart, a kolumbiai válogatott védőjét azért az öngólért, amivel nehéz helyzetbe hozta csapatát az amerikaiak elleni, másfél héttel korábbi vb-mérkőzésen.

Hogy e szörnyűség viselte meg a futballistákat, vagy más okból voltak a szokásosnál figyelmetlenebbek a védők, pontosan nem tudhatjuk, de tény: a rendkívül eseménydús német–belga mérkőzésen tizenegy perc elteltével már negyedszer végeztek el középkezdést. Rudi Völler emelte be az első gólt, Georges Grün gyorsan egyenlített, ám a három csoportmérkőzésen is gólt szerző Jürgen Klinsmann lövésével újra a németek vezettek. A Klinsi góljánál is fontos szerepet játszó Völler még az első félidőben befejelte a harmadikat (ez volt a támadó 47., egyben utolsó gólja a válogatottban), a belgák csak a 90. percben tudtak szépíteni – újra egy védő, Philippe Albert jóvoltából. VIDEÓ ITT!

Az El Mundo másnapi címlapja: Előre!
Az El Mundo másnapi címlapja: Előre!

A nap másik mérkőzésén – amelynek magyar szereplője is volt Márton Sándor partjelző személyében – szintén három gólt szerzett a győztes, a spanyol válogatott. Elsőként Fernando Hierro talált be, nagyszerűen kikerülve a lescsapdát. A Roy Hodgson irányította svájci csapat a hajráig jól tartotta magát, Andoni Zubizarretának bizony volt dolga a spanyol kapuban. Luis Enrique és Txiki Beguiristain végül az utolsó 15 percben döntötte el a továbbjutást. Mellesleg az utolsó válogatott meccsét játszó Beguiristain gólja utáni négy percben kezdődött meg az a sorozat, amely tizenhat évvel később, 2010 nyarán szakadt meg: Svájc 559 percig nem kapott gólt vb-döntőn, amivel új rekordot állított fel. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ
ChicagoNémetország–Belgium3–2
WashingtonSpanyolország–Svájc3–0
VB 1994, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚLIUS 2.

 

A pokolból a paradicsomba – isten kezének segítségével…
A pokolból a paradicsomba – isten kezének segítségével…

2010: SUÁREZ KEZE, A SZERTEFOSZLOTT ÁLOM ÉS A BRAZIL BÚCSÚ

Egy labdarúgó ritkán válik hőssé egy szabálytalanság révén, ezen a napon mégis ez történt Luis Suárezzel – legalábbis az uruguayi futballszurkolók értelmezésében. Az Uruguay–Ghána negyeddöntő hosszabbítása igencsak a vége felé járt, Sulley Muntari és Diego Forlán gólja révén 1–1 volt az állás, és amikor a ghánai Dominic Adiyiah a 120. percben kapura fejelt, a saját gólvonalán álló Suárez – mint utóbb elmondta – szempillantás alatt felfogta, hogy már csak ő akadályozhatja meg a gólt és a biztos kiesést.

Az uruguayi csatárt hatalmába kerítették az ösztönei, és ahogyan edzésen alkalmi kapusként nemegyszer megtette már, kiütötte a labdát. A gól elmaradt, de jött a kettős büntetés: a kiállítás és – az ott és akkor súlyosabb következménnyel fenyegető – tizenegyes. Asamoah Gyan az elődöntőbe lőhette volna Ghánát, csakhogy a büntetőt a lécre bombázta!

A játékoskijáróban ugrabugráló Suárez abban a pillanatban elindult a megdicsőülés útján, és néhány perccel később – miután a szétlövésben az igazi uruguayi kapus, Fernando Muslera két ghánai kísérletet ártalmatlanított, Sebastián Abreu pedig „bepanenkázta” a győztes gólt – már a csapattársai vállán ünnepelte „önfeláldozó hőstettét”. Uruguay 40 év után a legjobb négy közé jutott, Ghána és az afrikai kontinens éremálma szertefoszlott. VIDEÓ ITT!

Diadalittas hollandok
Diadalittas hollandok

A világ aligha volt felkészülve a fenti drámára, abban a hiszemben voltunk, hogy az erre a napra rendelt rendkívüli eseményen már túl vagyunk a döntőbe várt brazilok kiesésével. Dunga csapata jól kezdett, Robinho már a 10. percben mattolta a kezdés előtt kényszerből megbontott holland védelmet (Joris Mathijsen a bemelegítéskor megsérült, Andre Ooijer került a csapatba), és adódott lehetőség újabb gólokra is.

Az előny azonban nem nőtt, és a szünet után a hollandok két rögzített helyzetnél is kihasználták a brazilok figyelmetlenségét: az 53. percben Wesley Sneijder szabadrúgása után Felipe Melo fejéről csúszott a labda a kapuba, negyedóra múlva Sneijder már maga fejelt Júlio César hálójába.

A Robbent megtaposó Felipe Melo 73. percbeli kiállítása után a brazilok tíz emberrel hajráztak, de nem tudták visszahozni a meccset: Hollandia nyerte meg a csatát! VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ
Nelson Mandela Bay/Port ElizabethHollandia–Brazília2–1
JohannesburgUruguay–Ghána 1–1, 11-esekkel 4–2
VB 2010, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG – JÚLIUS 2.

 

Belgium csodálatos megmenekülést látott
Belgium csodálatos megmenekülést látott

2018: JAPÁN FÁJDALOM, BELGA FELTÁMADÁS

Ázsiai válogatott már előidézett világraszóló meglepetést ezen a tornán (emlékezzünk Dél-Korea sikerére Németország ellen), és határozottan körvonalazódott a következő: Japán az első félidőben alkalmazott letámadással még csak összezavarta a rosztovi nyolcaddöntő esélyesének tartott belgákat, a második elején elért két góllal (Haragucsi Genki, Inui Takesi) már a falhoz is nyomta. Az angolverés után sejtették a belgák, hogy a nehezebb utat választották, no de hogy már az első próbatétel is élet-halál harc lesz… Mit tehet ilyenkor egy olyan, sokat látott szövetségi kapitány, mint Roberto Martínez? Cserél. S persze reménykedik valamiféle átoktörő csodában, mondjuk egy olyan nyakatekert gólban, amilyennel Jan Vertonghen szépített a 69. percben. Minden idők egyik legfurcsább világbajnoki fejes gólját az egyik csereember, Marouane Fellaini hamarosan megtoldotta egy másodikkal, és amikor már senki sem számolt fordulattal, a másik belga csereember, Nacer Chadli mérnöki pontossággal kivitelezett kontra végén belőtte a nyolcba jutást érő gólt. Az akció japán szögletből indult, a távol-keletiek a 94. percben időhúzás helyett gólt akartak szerezni – a hozzáállás szimpatikus, az ára rettenetes volt. VIDEÓ ITT!

Neymar volt a brazilok kulcsembere
Neymar volt a brazilok kulcsembere

Ehhez képest Szamarában sima meccset vívtak a felek, a végig fölényben játszó brazilok két góllal múlták felül Mexikót. A mérkőzés emberének Neymart választották meg, aki az első gólt maga lőtte, a másodikat pedig előkészítette. Faragták őt rendesen a mexikóiak… De ne ezt őrizzük meg emlékként róluk, hanem Rafa Márquez búcsújának különlegességét: a 39 éves legendának ez volt a 147., egyben utolsó mérkőzése a válogatottban, amelynek csapatkapitányi karszalagját öt világbajnokságon is viselte. Előtte három „ötvébés” kapitánya volt a futballtörténelemnek: honfitársa, Antonio Carbajal, a német Lothar Matthäus és az olasz Gianluigi Buffon. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ
SzamaraBrazília–Mexikó2–0
RosztovBelgium–Japán3–2
VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 2.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 30.: AUSZTRÁLIA–DÁNIA 1–0. Ausztráliának korábban sohasem sikerült egy világbajnokság mindhárom rá váró csoportmeccsén gólt szereznie, a vágyott továbbjutáshoz most át kellett lépnie saját árnyékát. Sikerült! A 60. percben a harminc felett is villámgyors Mathew Leckie remek indítást kapott, a tizenhatoshoz közeledve megforgatta védőjét, majd a bal alsóba lőtt. A többi tennivalót pedig „elvégezte” a méltán híres ausztrál küzdőszellem. Matt Ryan egymás utáni második meccsén sem kapott gólt. A dánokkal először fordult elő, hogy egy világbajnokságon elveszítettek két egymást követő mérkőzést, és olyan sem volt még, hogy sorozatban hat vb-meccsen maradjanak nyeretlenek – nehéz pakkal utaztak haza. VIDEÓ ITT!

Minden más foci
2022.06.22. 12:39

Gólok, hősök, felejthetetlen meccsek, kultikus események – vb-történelem napról napra, rengeteg videóval

VB-ÖRÖKNAPTÁR. 61 gazdagon illusztrált epizód az életünket négyévente beragyogó futballcsodáról.

 

 

foci-vb Diego Maradona Brazília Rudi Völler Luis Suárez
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